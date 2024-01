Di way di girls dem a move Dats right Eh-yeah She jus a wine an a groove Fiesta Woo *** This girl is an instant danger Mm-hmm The way she moves on the dance floor She moves on the dance floor (Move it girl) Mami, yo sé que soy un extraño (Un extraño) Y yo quiero que me des calor Yeah yeah yeah yeah (Yeah) *** Love how you move them hips, girl Shaking it like a pro (A pro) Prende a esa cinturita (Yeah-yeah) Tic-toc, muévelo slow *** Love how you move them hips, girl Shaking it like a pro Prende a esa cinturita Tic-toc, muévelo slow *** Muévelo slow Muévelo slow Muévelo slow *** Gyal yuh know yuh body, yuh body, yuh body good Ghetto attitude an yuh status Hollywood (Yeah) Gyal yuh know yuh body, yuh body, yuh body good How yuh maintain it, dem neva know yuh could (Huh) *** Gyal yuh know yuh body, yuh body, yuh body good Yuh have di man dem weak now jus like yuh should Gyal yuh know yuh body, yuh body, yuh body good (Yeah) Hottest gyal a road inna di neighbourhood (Hot gyal, hot gyal, hot) *** Come yah likkle girl mek mi hold yuh tight Yuh nuh see di vibes an di mood right Doh let me guh, baby, hold tight Yuh have mi lock dung fi di whole night *** 6:30, mi gyal bruk-i' dung Love it wen yuh bumpah a touch-i' grung (Ai) Competition weh yuh do fi fun (Heh) Gyal nuh ready yet, tell har guh siddung *** Gyal yuh body nah lie, lie, lie Love wen yuh look inna mi yiy, yiy, yiy (Inna mi yiy) Gyal yuh bad mi nah lie, lie, lie Love wen yuh look inna mi yiy No mienta' *** Gyal yuh know yuh body, yuh body, yuh body good Ghetto attitude an yuh status Hollywood Gyal yuh know yuh body, yuh body, yuh body good How yuh maintain it, dem neva know yuh could Gyal yuh know yuh body, yuh body, yuh body good Yuh have di man dem weak now jus like yuh should Gyal yuh know yuh body, yuh body, yuh body good Hottest gyal a road inna di neighbourhood (Hot gyal, hot gyal, hot) *** Girl, you cause a wining fever Tú me das lo que yo necesito When you wine, girl, me don't wanna leave you Yo te pido que me des un poquito *** My girl, yuh use yuh wine an a tease me Tú me has dado lo que yo necesito Flawless mi gyal, yuh do it suh easy Yo te pido que me des un poquito *** Love how yuh Love how yuh Wine it Move it Love how yuh Love how yuh Wine it *** Boy Jack Jack Shake Shake Shake For betta Nicky, Nicky, Nicky Jam Bubble mi seh, bubble, mi seh bubble, mi seh bubble gyal *** This girl is an instant danger (Instant danger) The way she moves on the dance floor (Dance floor) Mami, yo sé que soy un extraño (Un extraño) Quiero que me des calor Talk to mi girl *** Gyal yuh know yuh body, yuh body, yuh body good Ghetto attitude an yuh status Hollywood Gyal yuh know yuh body, yuh body, yuh body good How yuh maintain it, dem neva know yuh could (Hot gyal, hot gyal, hot) *** Gyal yuh know yuh body, yuh body, yuh body good Yuh have di man dem weak now jus like yuh should Gyal yuh know yuh body, yuh body, yuh body good Hottest gyal a road inna di neighbourhood Love dat