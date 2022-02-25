Sevdan Gözümün Bebeği Şarkı Sözleri
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Shakira
Sevdan Gözümün Bebeği
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Debe ser el perfume que usas
Bu kullandığın parfüm olmalı
O el agua con la que te bañas
Yada bu yüzdüğün su
Pero cada cosita que haces
Ama yaptığın her küçük şey
A mí me parece una hazaña
Bence bir ustalık
Me besaste esa noche
Beni öptüğün gece
Cual si fuera el último día de tu boca
Sanki son kez öpüşüyormuş gibiydi
***
Cada que yo me acuerdo
Hep hatırlarım
Yo siento en mi pecho el peso de una roca
Kalbimde herzaman bir kayanın ağırlığını hissederim
Son tus ojos marrones
Kahverengi gözlerini
***
Con esa veta verdosa
Yeşilimsi gibi
Es tu cara de niño
Senin çocuksu yüzün
Y esa risa nerviosa
Ve gülüşün
***
Im addicted to you
Sana bağlandım
Porque es un vicio tu piel
Çünkü cildin bağımlılık yapıyor
Baby Im addicted to you
Bebek sana bağlandım
Quiero que te dejes querer
Seni bırakmak istemiyorum
-
Bu mevsim yorgun, yüreğim yanıyor
Hiç durmadan kavuran bir ateş var
Biraz bulut, biraz umut arıyor
Ne bir gölge, ne koruyan dalım var
***
Biraz bulut, biraz umut arıyor
Ne bir gölge, ne koruyan dalım var
***
Aşk makamından gelen emirdir bu
Ektiğini biçtiğin devirdir bu
Aşk makamından gelen emirdir bu
Ektiğini biçtiğin devirdir bu
***
Sorma ne tufandır, ne afettir
Dönmesi mümkün değil yemindir bu
Sorma ne tufandır, ne afettir
Dönmesi mümkün değil yemindir bu
***
Bu mevsim yağmur dinmeden yağıyor
Ne muradım, ne bir beklediğim var
Aşk yoluna saldım seli, akıyor
Ne bir çare, ne gidecek yerim var
***
Aşk yoluna saldım seli, akıyor
Ne bir çare, ne gidecek yerim var
***
Aşk makamından gelen emirdir bu
Ektiğini biçtiğin devirdir bu
Aşk makamından gelen emirdir bu
Ektiğini biçtiğin devirdir bu
***
Sorma ne tufandır, ne afettir
Dönmesi mümkün değil yemindir bu
Sorma ne tufandır, ne afettir
Dönmesi mümkün değil yemindir bu
-
Ne olacak halim?
Hiç bir şey söyleyemem
Ah ne yaptım, ne yaptım?
Bir özür bile dileyemem
***
Ne olacak halim?
Hiç bir şey söyleyemem
Ah ne yaptım, ne yaptım?
Bir özür bile dileyemem
***
Koyamadan başımı göğsüne
Tutamadan ellerini
Ölsem ne fark eder ölmesem de
***
Koyamadan başımı göğsüne
Tutamadan ellerini
Ölsem ne fark eder ölmesem de
***
Ağladım için için
Sadece senin için
Hayallerim biçim biçim
Sensin tek sevdiceğim
***
Ağladım için için
Sadece senin için
Hayallerim biçim biçim
Sensin tek sevdiceğim
***
Nerelere baksam bir çift göz düşlüyorum
Sen benimsin benimsin bilemedim kıymetini
Nerelere baksam bir çift göz düşlüyorum
Sen benimsin benimsin bilemedim kıymetini
***
Sayamadan yalnız geceleri
Çizemeden senle geleceği
Bitsem ne fark eder bitmesem de
***
Sayamadan yalnız geceleri
Çizemeden senle geleceği
Bitsem ne fark eder bitmesem de
***
Ağladım için için
Sadece senin için
Hayallerim biçim biçim
Sensin tek sevdiceğim
***
Ağladım için için
Sadece senin için
Hayallerim biçim biçim
Sensin tek sevdiceğim
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