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7/24 Dinle Sevdan Gözümün Bebeği

Sevdan Gözümün Bebeği Şarkı Sözleri

Shakira Sevdan Gözümün Bebeği şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Shakira Sevdan Gözümün Bebeği şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdan Gözümün Bebeği sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Shakira

Shakira

Sevdan Gözümün Bebeği

  • Addicted To You

  • Bu Mevsim

  • Ne Olacak Halim

  • Sevdan Gözümün Bebeği

  • Yanmaya Devam Et

  • Yüce Ata'm

  • Ayrılık Deme Bana

  • Olmaz mı?

  • Selam Söyle

  • Yok

  • Hani

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