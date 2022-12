BamboooOOOooo Tembaleuoluwaaluweee Anubaleee le balooo Levanlevaaandaa laoooo *** BamboooOOOooo Tembaleuoluwaaluweee Anubaleee le balooo Levanlevaaandaa laoooo *** Perfection, Perfection Mükemmellik, mükemmellik *** I never really knew that she could dance like this Bunun gibi dans edebildiğini gerçekten asla bilmedim She makes a man want to speak spanish İspanyolca konuşmak isteyen adam gibi yapar como se llama (SI) bonita (SI) Mi casa (SHAKIRA SHAKIRA) su casa Oh baby when you talk like that Oh bebeğim onun gibi konuştuğunda You make a woman go mad Çılgına giden kadın gibi yaparsın So be wise and keep on Öylesine akıllı ol ve sakla Reading the signs of my body Vücudumun işaretlerini okuyor *** And i’m on tonight Ve ben bu gecedeyim You know my hips dont lie Bilirsin kalçalarım yalan söylemez And i’m starting to feel it’s right Ve doğru olduğunu hissetmeye başlıyorum *** ay ay ay to the bamboooo La gloria te esta esperando *** Latino! Africano! Asiatico! Americano! Tu Dios te esta mirando! *** BamboooOOOooo Tembaleuoluwaaluweee Anubaleee le balooo Levanlevaaandaa laoooo *** No Fighting tonight! Bu gece savaşmak yok! *** I never really knew that she could dance like this Bunun gibi dans edebildiğini gerçekten asla bilmedim She makes a man want to speak spanish İspanyolca konuşmak isteyen adam gibi yapar Como se llama (SI) bonita (SI) Mi casa (SHAKIRA SHAKIRA) su casa *** Oh baby when you talk like that Oh bebeğim onun gibi konuştuğunda You make a woman go mad Çılgına giden kadın gibi yaparsın So be wise and keep on Öylesine akıllı ol ve sakla Reading the signs of my body Vücudumun işaretlerini okuyor *** And i’m on tonight Ve ben bu gecedeyim You know my hips dont lie Bilirsin kalçalarım yalan söylemez And i’m starting to feel you boy Ve seni çocuk gibi hissetmeye başlıyorum *** ay ay ay to the bamboooo La gloria te esta esperando *** I know i’m on tonight Biliyorum bu gecedeyim So my hips dont lie Kalçalarım yalan söylemez And i’m starting to feel it’s right Ve doğru olduğunu hissetmeye başlıyorum *** Come on let’s go, let’s go Haydi gidelim, haydi gidelim Tu Dios te esta mirando! *** Baila en la calle de noche… Baila en la calle de dia… Baila en la calle de noche… Juega en la calle de dia… *** People in the front, DONT FIGHT TONIGHT! İnsanlar önde, BU GECE SAVAŞMA! People in the side, DONT FIGHT TONIGHT! İnsanlar yanda, BU GECE SAVAŞMA! People in the back, DONT FIGHT TONIGHT! İnsanlar arkada, BU GECE SAVAŞMA! Dont fight tonight! Bu gece savaşma! Dont fight tonight! Bu gece savaşma! *** Let’s go… Haydi gidelim… I’m a student of Pele, call me Pele player. Pele’nin öğrencisiyim, Pele oyuncu ara beni. Eleven on the field with the heart of a gladiator Gladyatörün kalbiyle tarlada on bir *** one GOAL Bir gol two GOAL İki gol three GOAL Üç gol GOAL! GOL! *** Imma play till my knees grow low Dizlerim alçaklaşana kadar oynarım *** one GOAL Bir gol two GOAL İki gol three GOAL Üç gol GOAL! GOL! *** Everybody in the (?) final state go (?) Herkes (?) Final durumu (?) And my futbol jersey says maradonna Ve futbolumun kazağı maraddona’yı söyler And the crowd chants, sounds like spirits from Africa Ve ilahiler topla, Afrika’dan ruhlar gibi şarkılar *** BamboooOOOooo Tembaleuoluwaaluweee Anubaleee le balooo Levanlevaaandaa laoooo *** BamboooOOOooo Tembaleuoluwaaluweee Anubaleee le balooo Levanlevaaandaa laoooo