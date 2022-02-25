Bamboo Şarkı Sözleri
Shakira Bamboo şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Shakira Bamboo şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bamboo sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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BamboooOOOooo
Tembaleuoluwaaluweee
Anubaleee le balooo
Levanlevaaandaa laoooo
***
BamboooOOOooo
Tembaleuoluwaaluweee
Anubaleee le balooo
Levanlevaaandaa laoooo
***
Perfection, Perfection
Mükemmellik, mükemmellik
***
I never really knew that she could dance like this
Bunun gibi dans edebildiğini gerçekten asla bilmedim
She makes a man want to speak spanish
İspanyolca konuşmak isteyen adam gibi yapar
como se llama (SI) bonita (SI)
Mi casa (SHAKIRA SHAKIRA) su casa
Oh baby when you talk like that
Oh bebeğim onun gibi konuştuğunda
You make a woman go mad
Çılgına giden kadın gibi yaparsın
So be wise and keep on
Öylesine akıllı ol ve sakla
Reading the signs of my body
Vücudumun işaretlerini okuyor
***
And i’m on tonight
Ve ben bu gecedeyim
You know my hips dont lie
Bilirsin kalçalarım yalan söylemez
And i’m starting to feel it’s right
Ve doğru olduğunu hissetmeye başlıyorum
***
ay ay ay to the bamboooo
La gloria te esta esperando
***
Latino! Africano! Asiatico! Americano!
Tu Dios te esta mirando!
***
BamboooOOOooo
Tembaleuoluwaaluweee
Anubaleee le balooo
Levanlevaaandaa laoooo
***
No Fighting tonight!
Bu gece savaşmak yok!
***
I never really knew that she could dance like this
Bunun gibi dans edebildiğini gerçekten asla bilmedim
She makes a man want to speak spanish
İspanyolca konuşmak isteyen adam gibi yapar
Como se llama (SI) bonita (SI)
Mi casa (SHAKIRA SHAKIRA) su casa
***
Oh baby when you talk like that
Oh bebeğim onun gibi konuştuğunda
You make a woman go mad
Çılgına giden kadın gibi yaparsın
So be wise and keep on
Öylesine akıllı ol ve sakla
Reading the signs of my body
Vücudumun işaretlerini okuyor
***
And i’m on tonight
Ve ben bu gecedeyim
You know my hips dont lie
Bilirsin kalçalarım yalan söylemez
And i’m starting to feel you boy
Ve seni çocuk gibi hissetmeye başlıyorum
***
ay ay ay to the bamboooo
La gloria te esta esperando
***
I know i’m on tonight
Biliyorum bu gecedeyim
So my hips dont lie
Kalçalarım yalan söylemez
And i’m starting to feel it’s right
Ve doğru olduğunu hissetmeye başlıyorum
***
Come on let’s go, let’s go
Haydi gidelim, haydi gidelim
Tu Dios te esta mirando!
***
Baila en la calle de noche…
Baila en la calle de dia…
Baila en la calle de noche…
Juega en la calle de dia…
***
People in the front, DONT FIGHT TONIGHT!
İnsanlar önde, BU GECE SAVAŞMA!
People in the side, DONT FIGHT TONIGHT!
İnsanlar yanda, BU GECE SAVAŞMA!
People in the back, DONT FIGHT TONIGHT!
İnsanlar arkada, BU GECE SAVAŞMA!
Dont fight tonight!
Bu gece savaşma!
Dont fight tonight!
Bu gece savaşma!
***
Let’s go…
Haydi gidelim…
I’m a student of Pele, call me Pele player.
Pele’nin öğrencisiyim, Pele oyuncu ara beni.
Eleven on the field with the heart of a gladiator
Gladyatörün kalbiyle tarlada on bir
***
one GOAL
Bir gol
two GOAL
İki gol
three GOAL
Üç gol
GOAL!
GOL!
***
Imma play till my knees grow low
Dizlerim alçaklaşana kadar oynarım
***
one GOAL
Bir gol
two GOAL
İki gol
three GOAL
Üç gol
GOAL!
GOL!
***
Everybody in the (?) final state go (?)
Herkes (?) Final durumu (?)
And my futbol jersey says maradonna
Ve futbolumun kazağı maraddona’yı söyler
And the crowd chants, sounds like spirits from Africa
Ve ilahiler topla, Afrika’dan ruhlar gibi şarkılar
***
BamboooOOOooo
Tembaleuoluwaaluweee
Anubaleee le balooo
Levanlevaaandaa laoooo
***
BamboooOOOooo
Tembaleuoluwaaluweee
Anubaleee le balooo
Levanlevaaandaa laoooo