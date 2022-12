I left a note on my bedpost Kıvrılacakların üzerine bir not bıraktım Said not to repeat Tekrarlama dedi Yesterday’s mistakes Dünkü hatalar What I tend to do Ne yapma eğilimindeyim ben When it comes to you Ne zaman sana gelsem I see only the good Sadece iyi bakıyorum Selective memory Seçici hafıza *** The way he makes me feel, yeah O kendimi hissetmemi sağlıyor,evet Gotta hold on me Beni tut I’ve never met someone so different Ben böyle farklı biri ile tanışmamıştım Oh here we go Oh işte gidiyoruz He a part of me now O artık benim bir parçam He a part of me O benim bir parçam So where you go I follow, follow, follow Bu yüzden sen nereye gidiyorsan takip ediyorum,takip ediyorum,takip ediyorum *** Oh, oh, oooh, oh Oh, oh, oooh, oh I can’t remember to forget you Seni unuttuğumu hatırlamıyorum *** Oh, oh, oooh, oh Oh, oh, oooh, oh I keep forgetting I should let you go Gitmene izin vermeyi unutuyorum *** But when you look at me Ama sen ne zaman bana baksan The only memory is us kissing in the moonlight Belleğimde sadece ay ışığında öpüşüyoruz *** Oh, oh, oooh, oh Oh, oh, oooh, oh I can’t remember to forget you Seni unuttuğumu hatırlamıyorum I can’t remember to forget you Seni unuttuğumu hatırlamıyorum *** I go back again Tekrar dönüyorum Fall off the train Trenden düştüm Land in his bed Onun yatağına düştüm Repeat yesterday’s mistakes Dünkü hataları tekrarlıyorum What I’m trying to say is not to forget Bende bunu söylemeye çalışıyorum unutamıyorum You see only the good, selective memory Sen sadece iyi görünüyorsun, hafızam seçici *** The way he makes me feel like O yoldaymışım gibi hissetmemi sağlıyor The way he makes me feel Böyle hissetmemi sağlıyor I never seemed to act so stupid Asla aptalca davranmıyordum Oh here we go Oh işte gidiyoruz He a part of me now O artık benim bir parçam He a part of me O benim bir parçam So where he goes I follow Bu yüzden o nereye giderse bende onu izliyorum *** Oh, oh, oooh, oh Oh, oh, oooh, oh I can’t remember to forget you Seni unuttuğumu hatırlamıyorum *** Oh, oh, oooh, oh Oh, oh, oooh, oh I keep forgetting I should let you go Gitmene izin vermeyi unutuyorum *** But when you look at me Ama sen ne zaman bana baksan The only memory is us kissing in the moonlight Belleğimde sadece ay ışığında öpüşüyoruz Oh, oh, oooh, oh Oh, oh, oooh, oh I can’t remember to forget you Seni unuttuğumu hatırlamıyorum I can’t remember to forget you Seni unuttuğumu hatırlamıyorum *** I rob and I kill to keep him with me Soyuyorum onu ve öldürücem hep benimle birlikte kalsın diye I do anything for that boy Bu çocuk için herşeyi yaparım *** I’d give my last dime to hold him tonight Onu yanımda tutmak için son kuruşuma kadar verirdim I do anything for that boy Bu çocuk için herşeyi yaparım *** I rob and I kill to keep him with me Soyuyorum onu ve öldürücem hep benimle birlikte kalsın diye I do anything for that boy Bu çocuk için herşeyi yaparım I’d give my last dime to hold him tonight Onu yanımda tutmak için son kuruşuma kadar verirdim I do anything for that boy Bu çocuk için herşeyi yaparım *** Oh, oh, oooh, oh Oh, oh, oooh, oh I can’t remember to forget you Seni unuttuğumu hatırlamıyorum *** Oh, oh, oooh, oh Oh, oh, oooh, oh I keep forgetting I should let you go *** Gitmene izin vermeyi unutuyorum But when you look at me Ama sen ne zaman bana baksan The only memory is us kissing in the moonlight Belleğimde sadece ay ışığında öpüşüyoruz *** Oh, oh, oooh, oh Oh, oh, oooh, oh I can’t remember to forget you Seni unuttuğumu hatırlamıyorum I can’t remember to forget you Seni unuttuğumu hatırlamıyorum *** But when you look at me Ama sen ne zaman bana baksan The only memory is us kissing in the moonlight Belleğimde sadece ay ışığında öpüşüyoruz