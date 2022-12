Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes ahí *** İyi olduğun zaman benden uzaklaşıyorsun Yalnız olduğun zaman ise ben buradayım Bu onu bana verme savaşın O halde orada olanı bana ver *** Oye baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara! *** Hey bebeğim kötü olma Beni arzularımla bırakma Herkes Artık beni sevmediğini söylüyor O zaman gelip yüzüme söyle *** Pregúntale a quién tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, y otro que sí *** İstediğin kişiye sor Hayatım, öyle değil Kötü bir niyetim yoktu Seni alay konusu yapmak istememiştim Benimle asla bilemezsin Bir gün hayır, diğer gün evet derim *** Yo soy un masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quiera Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie *** Ben mazosiştim Benim vücudumla bir egoistsin Sen tamamen, tamamen şantajsın Tamamen, tamamen şantajsın Her zaman senin yolun İstememe rağmen seni seviyorum Sen tamamen, tamamen şantajsın Tamamen, tamamen şantajsın Hava gibi özgürsün Sana veya başkasına ait değilim *** Como tú me tientas, cuando tú te mueves Esos movimientos sexys, siempre me entretienen Sabes manipularme bien con tus caderas No sé porqué me tienes en lista de espera *** Hareket ettiğinde beni nasıl da yokluyorsun Bu seksi hareketler beni her zaman eğlendiriyor Kalçalarınla beni manipüle etmeyi çok iyi biliyorsun Neden senin bekleme listende olduğumu bilmiyorum *** Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche, que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación, soy yo la que manda No pares bola a toda esa mala propaganda *** Sana bir şeyler yaptığımı söylüyorlarmış Her gece dışarı çıktığımı söyleyerek sana acı çektiriyorlar Bu ilişkide patron benmişim Bu kötü propagandalara kulak asma *** Pa, pa’ que te digo na, te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido *** Pa, pa hayır diyorum, seni kandırmaya çalışıyorlar Kırılmış bir şeyi tamir etme Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti Dime que hay pa’ mi bebe *** Ve deli gibi, senin arkandayım, sana ölüyorum Benim için orada ne varsa söyle bebeğim ¿Qué? Ne! *** Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que no es así Yo nunca tuve una mala intención Y nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, y otro que sí *** İstediğin kişiye sor Hayatım, öyle değil Kötü bir niyetim yoktu Seni alay konusu yapmak istememiştim Benimle asla bilemezsin Bir gün hayır, diğer gün evet derim *** Yo soy un masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quiera Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie, eh-eh-eh De nadie eh-eh-eh, de nadie eh-eh-eh, de nadie *** Ben mazosiştim Benim vücudumla bir egoistsin Sen tamamen, tamamen şantajsın Tamamen, tamamen şantajsın Her zaman senin yolun İstememe rağmen seni seviyorum Sen tamamen, tamamen şantajsın Tamamen, tamamen şantajsın Hava gibi özgürsün Sana veya başkasına ait değilim, eh-eh-eh Başkasına eh-eh-eh, başkasına eh-eh-eh, başkasına *** Con mi cuerpo un egoísta *** Benim vücudumla bir egoistsin *** Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quiera Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie (eh-eh-eh) Nadie eh-eh-eh, nadie eh-eh-eh, nadie eh-eh-eh *** Sen tamamen, tamamen şantajsın Tamamen, tamamen şantajsın Her zaman senin yolun İstememe rağmen seni seviyorum Sen tamamen, tamamen şantajsın Tamamen, tamamen şantajsın Hava gibi özgürsün Senin veya başkasına ait değilim Başkasına eh-eh-eh, başkasına eh-eh-eh, başkasına *** Alright, alright baby Shakira, Maluma *** Tamam, tamam bebeğim Shakira, Maluma *** Pretty boy! *** Tatlı Çocuk *** You’re my baby loba Colombia, you feel me? *** Sen benim yavru dişi kurtumsun Kolombiya, beni hissediyor musun? *** Pretty boy… *** Tatlı Çocuk