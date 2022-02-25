Dare (la La La) Şarkı Sözleri
Shakira Dare (la La La) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Shakira Dare (la La La) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dare (la La La) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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La la la la la
I dare you
Sana meydan okuyorum
***
All of my life, too late
Till you showed up with perfect timing
Now here we are, we rock it
Our fingers are stuck in the socket
***
Bütün hayatım, çok geç
Sen mükemmel bir zamanlamayla ortaya çıkana kadar
İşte buradayız, yıkılcaz
Parmaklarımız oyuga sıkıştı
***
It’s just the nature, a game
Get ready, we’ll do it again
Let’s not recover from the hangover
When your eyes got me drunk I was sober
***
Bu çok doğal, bir oyun
Hazır ol , biz tekrar yapacağız
Haydi ayılmayalım
Gözlerin beni sarhoş ettiğinde ayıldım
***
Is it true that you love me?
I dare you to kiss me
With everyone watching
It’s truth or dare on the dancefloor
***
Beni sevdiğin doğru mu?
Beni öpmen için sana meydan okuyorum
Herkes izlerken
Dans pistinde doğruluk mu cesaret mi
***
La la la la la
Truth or dare on the dancefloor
***
Dans pistinde doğruluk mu cesaret mi
La la la la la
***
I dare you
Sana meydan okuyorum
***
Of all the millions on the planet
You’re the one who’s keeping me on it
You know I like you like nobody’s business
Your blue Spanish eyes are my witness
***
Dünyadaki milyonlarca kişinin içinde
Oyunda kalma sebebim sensin
Senden delice hoşlandığımı biliyorsun
Mavi İspanyol gözlerin şahidim
***
It’s just the nature, a game
Get ready, we’ll do it again
Let’s not recover from the hangover
When your eyes got me drunk I was sober
***
Bu oldukça doğal, bir oyun
Hazırlan, tekrar yapacağız
Haydi ayılmayalım
Gözlerin beni sarhoş ettiğinde ayıktım
***
Is it true that you love me?
I dare you to kiss me
With everyone watching
It’s truth or dare on the dancefloor
***
Beni sevdiğin doğru mu?
Beni öpmen için sana meydan okuyorum
Herkes izlerken
Dans pistinde doğruluk mu cesaret mi
***
La la la la la
***
Truth or dare on the dancefloor
***
Dans pistinde doğruluk mu cesaret mi
***
La la la la la
I dare you
***
Sana meydan okuyorum
***
Is it true that you love me?
I dare you to kiss me
I dare you to touch me
It’s truth or dare on the dancefloor
***
Beni sevdiğin doğru mu?
Beni öpmen için sana meydan okuyorum
Bana dokunman için sana meydan okuyorum
Dans pistinde doğruluk mu cesaret mi
***
La la la la la
I dare you
***
Sana meydan okuyorum