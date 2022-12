La la la la la I dare you Sana meydan okuyorum *** All of my life, too late Till you showed up with perfect timing Now here we are, we rock it Our fingers are stuck in the socket *** Bütün hayatım, çok geç Sen mükemmel bir zamanlamayla ortaya çıkana kadar İşte buradayız, yıkılcaz Parmaklarımız oyuga sıkıştı *** It’s just the nature, a game Get ready, we’ll do it again Let’s not recover from the hangover When your eyes got me drunk I was sober *** Bu çok doğal, bir oyun Hazır ol , biz tekrar yapacağız Haydi ayılmayalım Gözlerin beni sarhoş ettiğinde ayıldım *** Is it true that you love me? I dare you to kiss me With everyone watching It’s truth or dare on the dancefloor *** Beni sevdiğin doğru mu? Beni öpmen için sana meydan okuyorum Herkes izlerken Dans pistinde doğruluk mu cesaret mi *** La la la la la Truth or dare on the dancefloor *** Dans pistinde doğruluk mu cesaret mi La la la la la *** I dare you Sana meydan okuyorum *** Of all the millions on the planet You’re the one who’s keeping me on it You know I like you like nobody’s business Your blue Spanish eyes are my witness *** Dünyadaki milyonlarca kişinin içinde Oyunda kalma sebebim sensin Senden delice hoşlandığımı biliyorsun Mavi İspanyol gözlerin şahidim *** It’s just the nature, a game Get ready, we’ll do it again Let’s not recover from the hangover When your eyes got me drunk I was sober *** Bu oldukça doğal, bir oyun Hazırlan, tekrar yapacağız Haydi ayılmayalım Gözlerin beni sarhoş ettiğinde ayıktım *** Is it true that you love me? I dare you to kiss me With everyone watching It’s truth or dare on the dancefloor *** Beni sevdiğin doğru mu? Beni öpmen için sana meydan okuyorum Herkes izlerken Dans pistinde doğruluk mu cesaret mi *** La la la la la *** Truth or dare on the dancefloor *** Dans pistinde doğruluk mu cesaret mi *** La la la la la I dare you *** Sana meydan okuyorum *** Is it true that you love me? I dare you to kiss me I dare you to touch me It’s truth or dare on the dancefloor *** Beni sevdiğin doğru mu? Beni öpmen için sana meydan okuyorum Bana dokunman için sana meydan okuyorum Dans pistinde doğruluk mu cesaret mi *** La la la la la I dare you *** Sana meydan okuyorum