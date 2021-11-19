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7/24 Dinle Shakira
Shakira

Shakira

En Çok Dinlenen Shakira Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hips Don't Lie

Shakira 03:38
02

Whenever Whenever

Shakira 03:16
03

La Tortura

Shakira 03:44
04

Waka Waka

Shakira 03:32
05

Did It Again

Shakira 03:29

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