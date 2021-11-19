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Shakira
Shakira
En Çok Dinlenen Shakira Şarkıları
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01
Hips Don't Lie
Shakira
03:38
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02
Whenever Whenever
Shakira
03:16
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03
La Tortura
Shakira
03:44
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04
Waka Waka
Shakira
03:32
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05
Did It Again
Shakira
03:29
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