ya sé que no vendrás todo lo que fué el tiempo lo dejó atras sé que no regresaras lo que nos paso no repetirá jamás mil años no me alcanzaran para borrarte y olvidar y ahora estoy aqui quierendo convertir los campos in ciudad mezclando cielo con el mar sé que te dejé escapar sé que te perdí nada podrá ser igual mil años pueden alcanzar para que pueda perdonar *** estoy aqui quierendote, ahogandome entre fotos y cuandernos entre cosas y recuerdos eue no puedo comprender estoy enloqueciendome cambiandome un pie por la cara mía esta noche por el día y nada le puedo yo hacer *** las cartas que escribí nunca las envié no querrás saber de mi no puedo entender lo tonta que fuí es cuestión de tiempo y fe mil años con otros mil más son suficiendes para amar *** si aún piensas algo en mí sabes que sigo esperandote *** Senin geri dönmeyeceğini biliyorum. Sahip olduğumuz herşey geride kaldı. Senin beraber yaşadığımız şeyleri geri getirmeyeceğini biliyorum. Bir daha asla tekrarlanmayacak. Binlerce yıl seni silmek Ve unutmak için yeterli olmayacak. *** Ve şimdi buradayım. Şehirleri köylere değiştirmeye çalışıyorum, Gökyüzüyle denizi karıştırmaya. Biliyorum gitmene izin verdim, biliyorum seni kaybettim. Hiçbir şey aynı olmayacak. Binlerce yıl gelip geçer böylece seni unutabilirim. *** Buradayım, Seni seviyorum, kendimi boğuyorum. Resimlerin ve notların arasında, Eşyaların ve hatıraların arasında, Anlayamıyorum. Deliye dönüyorum, Yüzümle ayaklarımı değiştiriyorum, günle de bu geceyi. Yapabileceğim hiçbir şey yok. *** Sana yazdığım mektupları hiç göndermedim. Benden haber almak istemezdin. Ne kadar aptal olduğumu anlayamıyorum. Bir inanç ve zaman sorunudur. Binlerce yıl ve daha başka binlerce yıl sevmek için yeterlidir. Buradayım, Seni seviyorum, kendimi boğuyorum. Resimlerin ve notların arasında, Eşyaların ve hatıraların arasında, Anlayamıyorum. Deliye dönüyorum, Yüzümle ayaklarımı değiştiriyorum, günle de bu geceyi. Yapabileceğim hiçbir şey yok. *** Eğer hala birazcık beni düşünüyorsan, bil ki ben hala seni bekliyorum.