Estoy Aqui Şarkı Sözleri
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ya sé que no vendrás
todo lo que fué
el tiempo lo dejó atras
sé que no regresaras
lo que nos paso
no repetirá jamás
mil años no me alcanzaran
para borrarte y olvidar
y ahora estoy aqui
quierendo convertir
los campos in ciudad
mezclando cielo con el mar
sé que te dejé escapar
sé que te perdí
nada podrá ser igual
mil años pueden alcanzar
para que pueda perdonar
***
estoy aqui quierendote,
ahogandome
entre fotos y cuandernos
entre cosas y recuerdos
eue no puedo comprender
estoy enloqueciendome
cambiandome un pie por la
cara mía
esta noche por el día
y nada le puedo yo hacer
***
las cartas que escribí
nunca las envié
no querrás saber de mi
no puedo entender
lo tonta que fuí
es cuestión de tiempo y fe
mil años con otros mil más
son suficiendes para amar
***
si aún piensas algo en mí
sabes que sigo esperandote
***
Senin geri dönmeyeceğini biliyorum.
Sahip olduğumuz herşey geride kaldı.
Senin beraber yaşadığımız şeyleri
geri getirmeyeceğini biliyorum.
Bir daha asla tekrarlanmayacak.
Binlerce yıl seni silmek
Ve unutmak için yeterli olmayacak.
***
Ve şimdi buradayım.
Şehirleri köylere
değiştirmeye çalışıyorum,
Gökyüzüyle denizi karıştırmaya.
Biliyorum gitmene izin verdim,
biliyorum seni kaybettim.
Hiçbir şey aynı olmayacak.
Binlerce yıl gelip geçer
böylece seni unutabilirim.
***
Buradayım,
Seni seviyorum, kendimi boğuyorum.
Resimlerin ve notların arasında,
Eşyaların ve hatıraların arasında,
Anlayamıyorum.
Deliye dönüyorum,
Yüzümle ayaklarımı değiştiriyorum,
günle de bu geceyi.
Yapabileceğim hiçbir şey yok.
***
Sana yazdığım mektupları hiç göndermedim.
Benden haber almak istemezdin.
Ne kadar aptal olduğumu anlayamıyorum.
Bir inanç ve zaman sorunudur.
Binlerce yıl ve daha başka binlerce yıl
sevmek için yeterlidir.
Buradayım,
Seni seviyorum, kendimi boğuyorum.
Resimlerin ve notların arasında,
Eşyaların ve hatıraların arasında,
Anlayamıyorum.
Deliye dönüyorum,
Yüzümle ayaklarımı değiştiriyorum,
günle de bu geceyi.
Yapabileceğim hiçbir şey yok.
***
Eğer hala birazcık beni düşünüyorsan,
bil ki ben hala seni bekliyorum.