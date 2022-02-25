Give It Up To Me Şarkı Sözleri
Shakira Give It Up To Me şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Shakira Give It Up To Me şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Give It Up To Me sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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How you doin I'm Mr Mos I'm back
Nasıl gidiyor? Ben Mr. Mos geri döndüm
Timb are you on it
Timb sen misin
Timb are you on it
Timb sen misin
Give me some
Bana biraz ver
Is this what you wanted?
Bu mu istediğin?
Is this what you wanted?
Bu mu istediğin?
Oh
***
Uh Wayne's World
Uh Wayne'in dünyası
I'm the cashier I change girls
Ben kasiyerim kızları değiştiririm
You can go up my crain girl
Kızımla gidebilirsin
And Imma go down that drain girl
Ve ben de bu kızla gideceğim
Hey ah midnight cowboy
Hey ah geceyarısı kovboyu
My flow's a dog...down boy
Benimki bir köpek... düş oğlum
Hah my girl is a queen
Hah benim kızım bir kraliçe
And she do what I say and I say what I mean
Ve ne dersem onu yapar ve ne demek istediğimi söylerim
Then I give it to her uncut
Sonra ona kesilmemişi veririm
Shakira, swing those hips like nun chucks
Shakira, atıyormuş gibi salla kıçını
Now, give it to me
Şimdi, ver onu bana
I want the best and the best things in life are free
En iyisini istiyorum ve hayattaki en iyi şeyler özgürdür
***
You can have it all
Hepsini alabilirsin
Anything you want you can make it yours
Ne istiyorsan kendine alabilirsin
Anything you want in the world
Dünyada ne istiyorsan
Anything you want in the world
Dünyada ne istiyorsan
Give it up to me
Ver onu bana
***
Nothing too big or small
Hiçbir şey çok büyük ya da küçük değildir
Anything you want you can make it yours
Ne istiyorsan kendine alabilirsin
Anything you want in the world
Dünyada ne istiyorsan
Anything you want in the world
Dünyada ne istiyorsan
Give it up to me
Ver onu bana
***
What you get is exactly what you give
Ne aldığın kesinlikle ne verdiğindir
Never really know until you try
Denemeden asla bilemezsin
We're so ahead of this
Bunun çok üstündeyiz
Got this she wolf appetite that keeps me up all night
Şu iştahlı dişikurdu al beni tüm gün tutan
You know the way it works don't be afraid to ask
İşleyiş şeklini biliyorsun korkma sormaktan
Aim high when the target is low
Amaç yüksek hedef yavaşladığında
FYI I am ready to go
FYI gitmeye hazırım
People say men are just like kids
İnsanlar erkeklerin çocuk gibi olduklarını söylerler
Never saw a kid behave like this
Böyle davranan bi erkek hiç görmedim
***
What you give is exactly what you receive
Ne verirsen kesinlikle onu alırsın
So put me in a cage and lock me away and i'll play the games that you want me to play
O yüzden beni hapset ve kilitle beni ve istediğin oyunu oynayacağım
***
Hey can we go by walking
Hey yürüyerek gidebilir miyiz
Or do you prefer to fly
Ya da uçmayı mı tercih edersin
All of the roads are open
Bütün caddeler açık
In your mind
Aklındaki
In your life
Hayatındaki
Give it up to me
Ver onu bana
***
Hey can we go by walking
Hey yürüyerek gidebilir miyiz
Or do you prefer to fly
Ya da uçmayı mı tercih edersin
All of the roads are open
Bütün caddeler açık
In your mind
Aklındaki
In your life
Hayatındaki
Give it up to me
Ver onu bana
***
Hey lil lady
Hey küçük bayan
What's your plan
Planın nedir
Say lil mama
Küçük annene söyle
Come take a ride jump in
Bir tur atmaya gel
***
Hey there baby
Hey bebeğim
What's on your mind
Aklındaki nedir
Don't need approval tonight, tonight
Onaya ihtiyacın yok bu gece, bu gece
Give it up
Ver onu