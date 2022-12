How you doin I'm Mr Mos I'm back Nasıl gidiyor? Ben Mr. Mos geri döndüm Timb are you on it Timb sen misin Timb are you on it Timb sen misin Give me some Bana biraz ver Is this what you wanted? Bu mu istediğin? Is this what you wanted? Bu mu istediğin? Oh *** Uh Wayne's World Uh Wayne'in dünyası I'm the cashier I change girls Ben kasiyerim kızları değiştiririm You can go up my crain girl Kızımla gidebilirsin And Imma go down that drain girl Ve ben de bu kızla gideceğim Hey ah midnight cowboy Hey ah geceyarısı kovboyu My flow's a dog...down boy Benimki bir köpek... düş oğlum Hah my girl is a queen Hah benim kızım bir kraliçe And she do what I say and I say what I mean Ve ne dersem onu yapar ve ne demek istediğimi söylerim Then I give it to her uncut Sonra ona kesilmemişi veririm Shakira, swing those hips like nun chucks Shakira, atıyormuş gibi salla kıçını Now, give it to me Şimdi, ver onu bana I want the best and the best things in life are free En iyisini istiyorum ve hayattaki en iyi şeyler özgürdür *** You can have it all Hepsini alabilirsin Anything you want you can make it yours Ne istiyorsan kendine alabilirsin Anything you want in the world Dünyada ne istiyorsan Anything you want in the world Dünyada ne istiyorsan Give it up to me Ver onu bana *** Nothing too big or small Hiçbir şey çok büyük ya da küçük değildir Anything you want you can make it yours Ne istiyorsan kendine alabilirsin Anything you want in the world Dünyada ne istiyorsan Anything you want in the world Dünyada ne istiyorsan Give it up to me Ver onu bana *** What you get is exactly what you give Ne aldığın kesinlikle ne verdiğindir Never really know until you try Denemeden asla bilemezsin We're so ahead of this Bunun çok üstündeyiz Got this she wolf appetite that keeps me up all night Şu iştahlı dişikurdu al beni tüm gün tutan You know the way it works don't be afraid to ask İşleyiş şeklini biliyorsun korkma sormaktan Aim high when the target is low Amaç yüksek hedef yavaşladığında FYI I am ready to go FYI gitmeye hazırım People say men are just like kids İnsanlar erkeklerin çocuk gibi olduklarını söylerler Never saw a kid behave like this Böyle davranan bi erkek hiç görmedim *** What you give is exactly what you receive Ne verirsen kesinlikle onu alırsın So put me in a cage and lock me away and i'll play the games that you want me to play O yüzden beni hapset ve kilitle beni ve istediğin oyunu oynayacağım *** Hey can we go by walking Hey yürüyerek gidebilir miyiz Or do you prefer to fly Ya da uçmayı mı tercih edersin All of the roads are open Bütün caddeler açık In your mind Aklındaki In your life Hayatındaki Give it up to me Ver onu bana *** Hey can we go by walking Hey yürüyerek gidebilir miyiz Or do you prefer to fly Ya da uçmayı mı tercih edersin All of the roads are open Bütün caddeler açık In your mind Aklındaki In your life Hayatındaki Give it up to me Ver onu bana *** Hey lil lady Hey küçük bayan What's your plan Planın nedir Say lil mama Küçük annene söyle Come take a ride jump in Bir tur atmaya gel *** Hey there baby Hey bebeğim What's on your mind Aklındaki nedir Don't need approval tonight, tonight Onaya ihtiyacın yok bu gece, bu gece Give it up Ver onu