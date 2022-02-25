Ladies up in here tonight
Bayanlar bu akşam buradalar
No fighting, no fighting
Kavga yok, kavga yok
We got the refugees up in here
Burada mülteciler var
No fighting
Kavga yok
Shakira, Shakira
***
I never really knew that she could dance like this
Onun böyle dans edebildiğini hiç bilmiyordum
She make a man wanna speak Spanish
Adamda İspanyolca konuşma isteği uyandıyor
Cómo se llama, bonita, mi casa, su casa Shakira, Shakira
Adın ne, güzelim, benim evim, senin evin Shakira
***
Oh baby, when you talk like that
Ah bebeğim, böyle konuştuğunda
You make a woman go mad
Kadını çılgına çevirirsin
So be wise and keep on
O yüzden akıllı ol ve devam et
Reading the signs of my body
Vücudumun hareketlerini okumaya
***
I’m on tonight, you know my hips don’t lie
Bu gece varım, bilirsin kalçalarım yalan söylemez
And I’m starting to feel it’s right
Ve bunun doğru olduğunu hissetmeye başlıyorum
All the attraction, the tension
Tüm bu cazibe, gerilim
Don’t you see baby, this is perfection
Görmüyor musun bebeğim, bu mükemmeliyet
***
Hey girl, I can see your body moving
Hey kızım, vücudunun hareket ettiğini görebiliyorum
And it’s driving me crazy
Ve bu beni çılgına çeviriyor
And I didn’t have the slightest idea
Ve en ufak bir fikrim yoktu
Until I saw you dancing
Ta ki seni dans ederken görene kadar
And when you walk up on the dance floor
Ve sen dans pistine yürüdüğünde
Nobody cannot ignore the way you move your body, girl
Kimse vücudunu hareket ettirme şeklini görmezden gelemez, kızım
And everything so unexpected – the way you right and left it
Ve her şey çok beklenmedik -sağa ve sola oynatma şeklin
So you can keep on shaking it
Oynatmaya devam edebilirsin
***
I never really knew that she could dance like this
Onun böyle dans edebildiğini hiç bilmiyordum
She make a man wanna speak Spanish
Adamda İspanyolca konuşma isteği uyandıyor
Cómo se llama, bonita, mi casa, su casa Shakira, Shakira
Adın ne, güzelim, benim evim, senin evin Shakira
***
Oh baby, when you talk like that
Ah bebeğim, böyle konuştuğunda
You make a woman go mad
Kadını çılgına çevirirsin
So be wise and keep on
O yüzden akıllı ol ve devam et
Reading the signs of my body
Vücudumun hareketlerini okumaya
***
I’m on tonight, you know my hips don’t lie
Bu gece varım, bilirsin kalçalarım yalan söylemez
And I’m starting to feel you boy
Ve seni hissetmeye başlıyorum oğlum
Come on let’s go, real slow
Hadi gidelim, çok yavaş
Don’t you see baby así es perfecto
Görmüyor musun bebeğim, bu mükemmel
***
They know I’m on tonight, my hips don’t lie
Biliyorlar bu gece varım, kalçalarım yalan söylemez
And I’m starting to feel it’s right
Ve bunun doğru olduğunu hissetmeye başlıyorum
All the attraction, the tension
Tüm bu cazibe, gerilim
Don’t you see baby, this is perfection
Görmüyor musun bebeğim, bu mükemmeliyet
***
Oh boy, I can see your body moving
Oh oğlum, görebiliyorum vücudunun hareket edişini
Half animal, half man
Yarı hayvani, yarı erkeksi
I don’t, don’t really know what I’m doing
Ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum, bilmiyorum
But you seem to have a plan
Ama senin bir planın varmış gibi görünüyor
My will and self restraint
İradem ve içsel baskım
Have come to fail now, fail now
Başarısızlığa uğradı artık, başarısız artık
See, I’m doing what I can, but I can’t so you know
Görüyorsun, elimden geleni yapıyorum ama bil ki yapamıyorum
That’s a bit too hard to explain
Bunu açıklamak çok zor
***
Baila en la calle de noche Baila en la calle de día
Gece sokakta dans et, gündüz sokakta dans et
Baila en la calle de noche Baila en la calle de día
Gece sokakta dans et, gündüz sokakta dans et
***
I never really knew that she could dance like this
Onun böyle dans edebildiğini hiç bilmiyordum
She make a man wanna speak Spanish
Adamda İspanyolca konuşma isteği uyandıyor
Cómo se llama, bonita, mi casa, su casa Shakira, Shakira
Adın ne, güzelim, benim evim, senin evin Shakira
***
Oh baby, when you talk like that
Ah bebeğim, böyle konuştuğunda
You know you got me hypnotized
Beni hipnotize ettiğini biliyorsun
So be wise and keep on
O yüzden akıllı ol ve devam et
Reading the signs of my body
Vücudumun hareketlerini okumaya
***
Señorita, feel the conga
Hanımefendi, conga’yı hisset (conga: Küba’ya ait vurmalı bir çalgı)
Let me see you move like you come from Colombia
Kolombiya’dan gelmişsin gibi hareket ettiğini görmeme izin ver
***
Mira en Barranquilla se baila así, say it!
Bak, Barranquilla’da böyle dans ederler, söyle!
En Barranquilla se baila así
Barranquilla’da böyle dans ederler
***
Yeah, she’s so sexy every man’s fantasy
Evet o çok seksi her erkeğin fantazisi
A refugee like me back with the Fugees from a third world country
Benim gibi üçüncü dünya ülkesi olan Fugees’den gelen bir mülteci olan
I go back like when ‘Pac carried crates for Humpty Humpty
Humpty Humpty için eşya taşıdığım günlere dönüyorum
We leave the whole club dizzy
Klüpten çakır keyif çıkıyoruz
Why the CIA wanna watch us? Colombians and Haitians
Neden CIA bizi izlemek istiyor? Kolombiyalılar ve Haitililer
I ain’t guilty, it’s a musical transaction
Ben suçlu değilim, bu müzikal bir olay
No more do we snatch ropes
Daha fazla ipleri koparmak yok
Refugees run the seas, ’cause we own our own boats
Mülteciler denizleri yönetirler çünkü biz kendi gemilerimize sahibiz
***
I’m on tonight, my hips don’t lie
Bu gece varım, kalçalarım yalan söylemez
And I’m starting to feel you boy
Ve seni hissetmeye başlıyorum oğlum
Come on let’s go, real slow
Hadi gidelim, çok yavaş
Baby like this is perfecto
Bebeğim bu mükemmel
***
Oh, you know I’m on tonight, my hips don’t lie
Biliyorsun bu gece varım, kalçalarım yalan söylemez
And I’m starting to feel it’s right
Ve bunun doğru olduğunu hissetmeye başlıyorum
All the attraction, the tension
Tüm bu cazibe, gerilim
Baby like this is perfection
Bebeğim bu mükemmellik gibi
***
No fighting, no fighting
Kavga yok, kavga yok