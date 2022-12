Ladies up in here tonight Bayanlar bu akşam buradalar No fighting, no fighting Kavga yok, kavga yok We got the refugees up in here Burada mülteciler var No fighting Kavga yok Shakira, Shakira *** I never really knew that she could dance like this Onun böyle dans edebildiğini hiç bilmiyordum She make a man wanna speak Spanish Adamda İspanyolca konuşma isteği uyandıyor Cómo se llama, bonita, mi casa, su casa Shakira, Shakira Adın ne, güzelim, benim evim, senin evin Shakira *** Oh baby, when you talk like that Ah bebeğim, böyle konuştuğunda You make a woman go mad Kadını çılgına çevirirsin So be wise and keep on O yüzden akıllı ol ve devam et Reading the signs of my body Vücudumun hareketlerini okumaya *** I’m on tonight, you know my hips don’t lie Bu gece varım, bilirsin kalçalarım yalan söylemez And I’m starting to feel it’s right Ve bunun doğru olduğunu hissetmeye başlıyorum All the attraction, the tension Tüm bu cazibe, gerilim Don’t you see baby, this is perfection Görmüyor musun bebeğim, bu mükemmeliyet *** Hey girl, I can see your body moving Hey kızım, vücudunun hareket ettiğini görebiliyorum And it’s driving me crazy Ve bu beni çılgına çeviriyor And I didn’t have the slightest idea Ve en ufak bir fikrim yoktu Until I saw you dancing Ta ki seni dans ederken görene kadar And when you walk up on the dance floor Ve sen dans pistine yürüdüğünde Nobody cannot ignore the way you move your body, girl Kimse vücudunu hareket ettirme şeklini görmezden gelemez, kızım And everything so unexpected – the way you right and left it Ve her şey çok beklenmedik -sağa ve sola oynatma şeklin So you can keep on shaking it Oynatmaya devam edebilirsin *** I never really knew that she could dance like this Onun böyle dans edebildiğini hiç bilmiyordum She make a man wanna speak Spanish Adamda İspanyolca konuşma isteği uyandıyor Cómo se llama, bonita, mi casa, su casa Shakira, Shakira Adın ne, güzelim, benim evim, senin evin Shakira *** Oh baby, when you talk like that Ah bebeğim, böyle konuştuğunda You make a woman go mad Kadını çılgına çevirirsin So be wise and keep on O yüzden akıllı ol ve devam et Reading the signs of my body Vücudumun hareketlerini okumaya *** I’m on tonight, you know my hips don’t lie Bu gece varım, bilirsin kalçalarım yalan söylemez And I’m starting to feel you boy Ve seni hissetmeye başlıyorum oğlum Come on let’s go, real slow Hadi gidelim, çok yavaş Don’t you see baby así es perfecto Görmüyor musun bebeğim, bu mükemmel *** They know I’m on tonight, my hips don’t lie Biliyorlar bu gece varım, kalçalarım yalan söylemez And I’m starting to feel it’s right Ve bunun doğru olduğunu hissetmeye başlıyorum All the attraction, the tension Tüm bu cazibe, gerilim Don’t you see baby, this is perfection Görmüyor musun bebeğim, bu mükemmeliyet *** Oh boy, I can see your body moving Oh oğlum, görebiliyorum vücudunun hareket edişini Half animal, half man Yarı hayvani, yarı erkeksi I don’t, don’t really know what I’m doing Ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum, bilmiyorum But you seem to have a plan Ama senin bir planın varmış gibi görünüyor My will and self restraint İradem ve içsel baskım Have come to fail now, fail now Başarısızlığa uğradı artık, başarısız artık See, I’m doing what I can, but I can’t so you know Görüyorsun, elimden geleni yapıyorum ama bil ki yapamıyorum That’s a bit too hard to explain Bunu açıklamak çok zor *** Baila en la calle de noche Baila en la calle de día Gece sokakta dans et, gündüz sokakta dans et Baila en la calle de noche Baila en la calle de día Gece sokakta dans et, gündüz sokakta dans et *** I never really knew that she could dance like this Onun böyle dans edebildiğini hiç bilmiyordum She make a man wanna speak Spanish Adamda İspanyolca konuşma isteği uyandıyor Cómo se llama, bonita, mi casa, su casa Shakira, Shakira Adın ne, güzelim, benim evim, senin evin Shakira *** Oh baby, when you talk like that Ah bebeğim, böyle konuştuğunda You know you got me hypnotized Beni hipnotize ettiğini biliyorsun So be wise and keep on O yüzden akıllı ol ve devam et Reading the signs of my body Vücudumun hareketlerini okumaya *** Señorita, feel the conga Hanımefendi, conga’yı hisset (conga: Küba’ya ait vurmalı bir çalgı) Let me see you move like you come from Colombia Kolombiya’dan gelmişsin gibi hareket ettiğini görmeme izin ver *** Mira en Barranquilla se baila así, say it! Bak, Barranquilla’da böyle dans ederler, söyle! En Barranquilla se baila así Barranquilla’da böyle dans ederler *** Yeah, she’s so sexy every man’s fantasy Evet o çok seksi her erkeğin fantazisi A refugee like me back with the Fugees from a third world country Benim gibi üçüncü dünya ülkesi olan Fugees’den gelen bir mülteci olan I go back like when ‘Pac carried crates for Humpty Humpty Humpty Humpty için eşya taşıdığım günlere dönüyorum We leave the whole club dizzy Klüpten çakır keyif çıkıyoruz Why the CIA wanna watch us? Colombians and Haitians Neden CIA bizi izlemek istiyor? Kolombiyalılar ve Haitililer I ain’t guilty, it’s a musical transaction Ben suçlu değilim, bu müzikal bir olay No more do we snatch ropes Daha fazla ipleri koparmak yok Refugees run the seas, ’cause we own our own boats Mülteciler denizleri yönetirler çünkü biz kendi gemilerimize sahibiz *** I’m on tonight, my hips don’t lie Bu gece varım, kalçalarım yalan söylemez And I’m starting to feel you boy Ve seni hissetmeye başlıyorum oğlum Come on let’s go, real slow Hadi gidelim, çok yavaş Baby like this is perfecto Bebeğim bu mükemmel *** Oh, you know I’m on tonight, my hips don’t lie Biliyorsun bu gece varım, kalçalarım yalan söylemez And I’m starting to feel it’s right Ve bunun doğru olduğunu hissetmeye başlıyorum All the attraction, the tension Tüm bu cazibe, gerilim Baby like this is perfection Bebeğim bu mükemmellik gibi *** No fighting, no fighting Kavga yok, kavga yok