Who would have thought Kim düşünürdü That you could hurt me Senin beni inciteceğini The way you've done it? Şimdi yaptığın gibi So deliberate, so determined Böyle kasıtlı böyle kararlı *** And since you have been gone Ve gittiğinden beri I bite my nails for days and hours Saatlerdir günlerdir tırnaklarımı kemiriyorum And question my own questions on and on Ve sorular kendi sorularım dönüp duruyor *** So tell me now, tell me now Şimdi söyle bari söyle bana Why you're so far away Neden bu kadar uzaktasın When I'm still so close Ben hala bu kadar yakındayken *** You don't even know the meaning of the words "I'm sorry" Üzgünüm, kelimesinin anlamını bile bilmiyorsun You said you would love me until you die Ölene kadar beni seveceğini söyledin And as far as I know you're still alive, baby Ve bildiğim kadarıyla hala hayattasın bebeğim *** You don't even know the meaning of the words "I'm sorry" Üzgünüm, kelimesinin anlamını bile bilmiyorsun I'm starting to believe it should be illegal to deceive a woman's heart Bir kadının kalbini kırmanın yasaklanması gerektiğine inanmaya başlıyorum *** I tried so hard to be attentive Dikkat etmek için çok çabaladım To all you wanted Her istediğine Always supportive, always patient Hep destekleyici hep sabırlı What did I do wrong? Neydi yanlış yaptığım I'm wondering for days and hours Saatlerdir günlerdir merak ediyorum It's here, it isn't here where you belong Burasıydı ait olduğun yer yoksa değil miydi *** Anyhow, anyhow Her neyse, yine de I wish you both all the best İkinize de en iyi dileklerimle I hope you get along Umarım iyi geçinirsiniz *** But you don't even know the meaning of the words "I'm sorry" Ama üzgünüm, kelimesinin anlamını bile bilmiyorsun You said you would love me until you die Ölene kadar beni seveceğini söyledin And as far as I know you're still alive, baby Ve bildiğim kadarıyla hala hayattasın bebeğim *** You don't even know the meaning of the words "I'm sorry" Üzgünüm, kelimesinin anlamını bile bilmiyorsun I'm starting to believe it should be illegal to deceive a woman's heart Bir kadının kalbini kırmanın yasaklanması gerektiğine inanmaya başlıyorum *** You don't even know the meaning of the words "I'm sorry" Üzgünüm, kelimesinin anlamını bile bilmiyorsun You said you would love me until you die Ölene kadar beni seveceğini söyledin And as far as I know you're still alive, baby Ve bildiğim kadarıyla hala hayattasın bebeğim *** You don't even know the meaning of the words "I'm sorry" Üzgünüm, kelimesinin anlamını bile bilmiyorsun I'm starting to believe it should be illegal to deceive a woman's heart Bir kadının kalbini kırmanın yasaklanması gerektiğine inanmaya başlıyorum *** Open heart Kalbini aç Open heart Kalbini aç It should be illegal to deceive a woman's heart Bir kadının kalbini kırmak yasaklanmalı *** Open heart Kalbini aç Open heart Kalbini aç It should be illegal to deceive a woman's heart Bir kadının kalbini kırmak yasaklanmalı