Illegal Feat. Carlos Santana Şarkı Sözleri
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Shakira
Illegal Feat. Carlos Santana
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Who would have thought
Kim düşünürdü
That you could hurt me
Senin beni inciteceğini
The way you've done it?
Şimdi yaptığın gibi
So deliberate, so determined
Böyle kasıtlı böyle kararlı
***
And since you have been gone
Ve gittiğinden beri
I bite my nails for days and hours
Saatlerdir günlerdir tırnaklarımı kemiriyorum
And question my own questions on and on
Ve sorular kendi sorularım dönüp duruyor
***
So tell me now, tell me now
Şimdi söyle bari söyle bana
Why you're so far away
Neden bu kadar uzaktasın
When I'm still so close
Ben hala bu kadar yakındayken
***
You don't even know the meaning of the words "I'm sorry"
Üzgünüm, kelimesinin anlamını bile bilmiyorsun
You said you would love me until you die
Ölene kadar beni seveceğini söyledin
And as far as I know you're still alive, baby
Ve bildiğim kadarıyla hala hayattasın bebeğim
***
You don't even know the meaning of the words "I'm sorry"
Üzgünüm, kelimesinin anlamını bile bilmiyorsun
I'm starting to believe it should be illegal to deceive a woman's heart
Bir kadının kalbini kırmanın yasaklanması gerektiğine inanmaya başlıyorum
***
I tried so hard to be attentive
Dikkat etmek için çok çabaladım
To all you wanted
Her istediğine
Always supportive, always patient
Hep destekleyici hep sabırlı
What did I do wrong?
Neydi yanlış yaptığım
I'm wondering for days and hours
Saatlerdir günlerdir merak ediyorum
It's here, it isn't here where you belong
Burasıydı ait olduğun yer yoksa değil miydi
***
Anyhow, anyhow
Her neyse, yine de
I wish you both all the best
İkinize de en iyi dileklerimle
I hope you get along
Umarım iyi geçinirsiniz
***
But you don't even know the meaning of the words "I'm sorry"
Ama üzgünüm, kelimesinin anlamını bile bilmiyorsun
You said you would love me until you die
Ölene kadar beni seveceğini söyledin
And as far as I know you're still alive, baby
Ve bildiğim kadarıyla hala hayattasın bebeğim
***
You don't even know the meaning of the words "I'm sorry"
Üzgünüm, kelimesinin anlamını bile bilmiyorsun
I'm starting to believe it should be illegal to deceive a woman's heart
Bir kadının kalbini kırmanın yasaklanması gerektiğine inanmaya başlıyorum
***
You don't even know the meaning of the words "I'm sorry"
Üzgünüm, kelimesinin anlamını bile bilmiyorsun
You said you would love me until you die
Ölene kadar beni seveceğini söyledin
And as far as I know you're still alive, baby
Ve bildiğim kadarıyla hala hayattasın bebeğim
***
You don't even know the meaning of the words "I'm sorry"
Üzgünüm, kelimesinin anlamını bile bilmiyorsun
I'm starting to believe it should be illegal to deceive a woman's heart
Bir kadının kalbini kırmanın yasaklanması gerektiğine inanmaya başlıyorum
***
Open heart
Kalbini aç
Open heart
Kalbini aç
It should be illegal to deceive a woman's heart
Bir kadının kalbini kırmak yasaklanmalı
***
Open heart
Kalbini aç
Open heart
Kalbini aç
It should be illegal to deceive a woman's heart
Bir kadının kalbini kırmak yasaklanmalı