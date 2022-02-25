La Tortura Şarkı Sözleri
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Ay, payita mía, guárdate la poesía
Güzelim, tatlı dilini kendine sakla
Guárdate la alegría pa’ ti
Güzel sözlerin, neşen sende kalsın
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No pido que todos los días sean de sol
Her günün güneşli olmasını istemiyorum
No pido que todos los viernes sean de fiesta
Ne de her cuma parti olmasını
Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón
Ne de gelip seni affetmem için yalvarmanı istiyorum
Si lloras con los ojos secos y hablando de ella
Eğer kuru gözlerle ağlayacaksan ve bana o kadını anlatacaksan
***
Ay amor me duele tanto (me duele tanto)
Ah aşkım, çok acıtıyor (hem de nasıl acıtıyor)
Que te fueras sin decir a dónde
Nereye olduğunu söylemeden çıkıp gidişlerin
Ay amor fue una tortura perderte
Ah aşkım, resmen bir işkenceydi seni kaybetmek
***
Yo sé que no he sido un santo
Bir aziz olmadığımı biliyorum
Pero lo puedo arreglar, amor
Ama yaptığımı düzeltebilirim aşkım
***
No sólo de pan vive el hombre
İnsanoğlu sadece ekmekle yaşamaz
Y no de excusas vivo yo
Ve bende bahanelerle yaşamıyorum
***
Sólo de errores se aprende
Hata yapmadan öğrenemeyiz
Y hoy sé que es tuyo mi corazón
Biliyorum ki artık kalbim tamamen senin
***
Mejor te guardas todo eso
Bu laflarını kendine sakla
A otro perro con ese hueso y nos decimos adios
Beni kandıramazsın ve vedalaşalım
***
No puedo pedir que el invierno perdone a un rosal
Kıştan özür dilemesini isteyemem gül ağacından
No puedo pedir a los olmos que entreguen peras
Ne de isteyebilirim karaağaçtan armut vermesini
No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal
Bir faniden ölümsüzlüğü isteyemem
Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas
Ve domuzun önüne binlerce inci sermesini
***
Ay amor me duele tanto, me duele tanto
Ah aşkım çok acıtıyor, hem de nasıl acıtıyor
Que no creas más en mis promesas
Artık sözlerime güvenmeyecek olman
Ay, amor es una tortura perderte
Ah aşkım, resmen bir işkenceydi
***
Yo sé que no he sido un santo
Bir aziz olmadığımı biliyorum
Pero lo puedo arreglar, amor
Ama yaptığımı düzeltebilirim aşkım
***
No sólo de pan vive el hombre
İnsanoğlu sadece ekmekle yaşamaz
Y no de excusas vivo yo
Ve bende bahanelerle yaşamıyorum
***
Sólo de errores se aprende
Hata yapmadan öğrenemeyiz
Y hoy sé que es tuyo mi corazón
Biliyorum ki artık kalbim tamamen senin
***
Mejor te guardas todo eso
Bu laflarını kendine sakla
A otro perro con ese hueso y nos decimos adios
Beni kandıramazsın ve vedalaşalım
***
No te vayas, no te vayas
Gitme, gitme
Oye negrita mira, no te rajes
Bir dinle esmerim bak, kaçıp gitme
De lunes a viernes tienes mi amor
Pazardan cumaya kadar aşkım senin
Déjame el sábado a mi que es mejor
Ama cumartesi kendi halime bırak beni, en iyisi bu
Oye mi negra no me castigues más
Bir dinle esmerim bak, süründürme beni daha fazla
Porque allá afuera sin ti no tengo paz
Çünkü sensiz gün yüzü yok bana
Yo solo soy un hombre muy arrepentido
Ben çok pişman bir adamım
Soy como el ave que vuelve a su nido
Yuvasına dönen bir kuş gibiyim
***
Yo sé que no he sido un santo
Bir aziz olmadığımı biliyorum
Es que no estoy echo de carton
Ve ben kartondan değilim
***
No sólo de pan vive el hombre
İnsanoğlu sadece ekmekle yaşamaz
Y no de excusas vivo yo
Ve bende bahanelerle yaşamıyorum
***
Sólo de errores se aprende
Hata yapmadan öğrenemeyiz
Y hoy sé que es tuyo mi corazón
Biliyorum ki artık kalbim tamamen senin
***
Ay todo lo que he hecho por tí
Senin için yaptığım onca şeyden sonra
Fue una tortura perderte
Seni kaybetmek tam bir işkenceydi
Me duele tanto que sea así
Canımı nasıl acıtıyor bir bilsen
Sigue llorando perdón
Ağlaya zırlaya özür dilemeye devam et
Yo ya no voy a llorar por tí
Çünkü ben bir damla yaş akıtmam bu saatten sonra