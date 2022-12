Ay, payita mía, guárdate la poesía Güzelim, tatlı dilini kendine sakla Guárdate la alegría pa’ ti Güzel sözlerin, neşen sende kalsın *** No pido que todos los días sean de sol Her günün güneşli olmasını istemiyorum No pido que todos los viernes sean de fiesta Ne de her cuma parti olmasını Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Ne de gelip seni affetmem için yalvarmanı istiyorum Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Eğer kuru gözlerle ağlayacaksan ve bana o kadını anlatacaksan *** Ay amor me duele tanto (me duele tanto) Ah aşkım, çok acıtıyor (hem de nasıl acıtıyor) Que te fueras sin decir a dónde Nereye olduğunu söylemeden çıkıp gidişlerin Ay amor fue una tortura perderte Ah aşkım, resmen bir işkenceydi seni kaybetmek *** Yo sé que no he sido un santo Bir aziz olmadığımı biliyorum Pero lo puedo arreglar, amor Ama yaptığımı düzeltebilirim aşkım *** No sólo de pan vive el hombre İnsanoğlu sadece ekmekle yaşamaz Y no de excusas vivo yo Ve bende bahanelerle yaşamıyorum *** Sólo de errores se aprende Hata yapmadan öğrenemeyiz Y hoy sé que es tuyo mi corazón Biliyorum ki artık kalbim tamamen senin *** Mejor te guardas todo eso Bu laflarını kendine sakla A otro perro con ese hueso y nos decimos adios Beni kandıramazsın ve vedalaşalım *** No puedo pedir que el invierno perdone a un rosal Kıştan özür dilemesini isteyemem gül ağacından No puedo pedir a los olmos que entreguen peras Ne de isteyebilirim karaağaçtan armut vermesini No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Bir faniden ölümsüzlüğü isteyemem Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ve domuzun önüne binlerce inci sermesini *** Ay amor me duele tanto, me duele tanto Ah aşkım çok acıtıyor, hem de nasıl acıtıyor Que no creas más en mis promesas Artık sözlerime güvenmeyecek olman Ay, amor es una tortura perderte Ah aşkım, resmen bir işkenceydi *** Yo sé que no he sido un santo Bir aziz olmadığımı biliyorum Pero lo puedo arreglar, amor Ama yaptığımı düzeltebilirim aşkım *** No sólo de pan vive el hombre İnsanoğlu sadece ekmekle yaşamaz Y no de excusas vivo yo Ve bende bahanelerle yaşamıyorum *** Sólo de errores se aprende Hata yapmadan öğrenemeyiz Y hoy sé que es tuyo mi corazón Biliyorum ki artık kalbim tamamen senin *** Mejor te guardas todo eso Bu laflarını kendine sakla A otro perro con ese hueso y nos decimos adios Beni kandıramazsın ve vedalaşalım *** No te vayas, no te vayas Gitme, gitme Oye negrita mira, no te rajes Bir dinle esmerim bak, kaçıp gitme De lunes a viernes tienes mi amor Pazardan cumaya kadar aşkım senin Déjame el sábado a mi que es mejor Ama cumartesi kendi halime bırak beni, en iyisi bu Oye mi negra no me castigues más Bir dinle esmerim bak, süründürme beni daha fazla Porque allá afuera sin ti no tengo paz Çünkü sensiz gün yüzü yok bana Yo solo soy un hombre muy arrepentido Ben çok pişman bir adamım Soy como el ave que vuelve a su nido Yuvasına dönen bir kuş gibiyim *** Yo sé que no he sido un santo Bir aziz olmadığımı biliyorum Es que no estoy echo de carton Ve ben kartondan değilim *** No sólo de pan vive el hombre İnsanoğlu sadece ekmekle yaşamaz Y no de excusas vivo yo Ve bende bahanelerle yaşamıyorum *** Sólo de errores se aprende Hata yapmadan öğrenemeyiz Y hoy sé que es tuyo mi corazón Biliyorum ki artık kalbim tamamen senin *** Ay todo lo que he hecho por tí Senin için yaptığım onca şeyden sonra Fue una tortura perderte Seni kaybetmek tam bir işkenceydi Me duele tanto que sea así Canımı nasıl acıtıyor bir bilsen Sigue llorando perdón Ağlaya zırlaya özür dilemeye devam et Yo ya no voy a llorar por tí Çünkü ben bir damla yaş akıtmam bu saatten sonra