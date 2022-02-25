Me Enamoré La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa siguió así Yo con mis sostén a rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé: “Este todavía es un niño” Pero, ¿qué le voy a hacer? *** Hayatım değişmeye başladı Seninle tanıştığım gece Kaybedecek az şeyim vardı Ve böyle başladı her şey Çizgili sütyen giyiyordum Ve saçlarım yarım kalmıştı “O hala bir çocuk” diye düşündüm Peki ama ben ne yapacaktım? *** Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando, oh, oh ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pal cielo y voy pateando, oh, oh *** O aradığım şeydi Doktor da bana tavsiye ediyor Hayal kuruyorum diye düşündüm, oh, oh Neyden yakınıyordum? Ne düşünüyordum bilmiyorum Bugün, cennete yürüyeceğim, oh, oh *** Me enamoré, me ena-na-namoré Lo vi solito y me lancé Me ena-na-namoré Me ena-na-namo… Mira que cosa bonita Que boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé bailé Y me ena-na-namoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito *** Aşık oldum, aşık oldum Onu yalnız başına gördüm ve tehlikeyi göze aldım Aşık oldum Aşık Şu güzelliğe bak Ne de yuvarlak küçük bir ağız O kısa sakalı seviyorum Ve yorulana kadar dans ettim Dans ettim yorulana kadar Ve aşık oldum Biz aşığız Bir mojito, iki mojito Şu güzel küçük gözlere bak Bir dakika daha kalacağım [Verse/Bölüm 2] Contigo yo tendría 10 hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Seninle on çocuğumuz olurdu İki çocuk ile başlayalım Sana söylüyorum Şayet pratik yapmak istersen diye *** Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que he estao proponiendo, oh, oh Nos vamos entusiasmando Todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando, oh, oh *** Söylediğim tek şey Birbirimizi tanımaya başlayalım Bu bana teklif ettiği şeydi, oh, oh Heyecanlanmaya başlıyoruz Her şey bizim lehimize sonuçlanıyor Ne harika vakit geçiriyoruz, oh, oh *** Me enamoré, me ena-na-namoré Lo vi solito y me lancé Me ena-na-namoré Me ena-na-namo… Mira que cosa bonita Que boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé bailé Me ena-na-namoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito *** Aşık oldum, aşık oldum Onu yalnız başına gördüm ve tehlikeyi göze aldım Aşık oldum Aşık Şu güzelliğe bak Ne de yuvarlak küçük bir ağız O kısa sakalı seviyorum Ve yorulana kadar dans ettim Dans ettim yorulana kadar Ve aşık oldum Biz aşığız Bir mojito, iki mojito Şu güzel küçük gözlere bak Bir dakika daha kalacağım *** Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé Este es pa’ mí o pa’ más nadie E-es pa’ mí o pa’ más nadie Este es pa’ mí o pa’ más nadie E-e-es pa’ mí o pa’ más nadie *** Böyle olacağını hiç düşünmemiştim Bana nasıl bakarsın? Tüm gece boyunca bunu düşündüm Bu bana, başka kimse için değil O-O benim, başka kimse için değil O-O benim, başka kimse için değil O-O-O benim, başka kimse için değil *** Me enamoré, me ena-na-namoré Lo vi solito y me lancé Me ena-na-namoré Me ena-na-namo… Mira que cosa bonita Que boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé bailé Me ena-na-namoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito *** Aşık oldum, aşık oldum Onu yalnız başına gördüm ve tehlikeyi göze aldım Aşık oldum Aşık Şu güzelliğe bak Ne de yuvarlak küçük bir ağız O kısa sakalı seviyorum Ve yorulana kadar dans ettim Dans ettim yorulana kadar Ve aşık oldum Biz aşığız Bir mojito, iki mojito Şu güzel küçük gözlere bak Bir dakika daha kalacağım *** Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé Este es pa’ mí o pa’ más nadie E-es pa’ mí o pa’ más nadie Este es pa’ mí o pa’ más nadie E-e-es pa’ mí o pa’ más nadie *** Böyle olacağını hiç düşünmemiştim Bana nasıl bakarsın? Tüm gece boyunca bunu düşündüm Bu bana, başka kimse için değil O-O benim, başka kimse için değil O-O benim, başka kimse için değil O-O-O benim, başka kimse için değil

Aşk Acısı Bugün ayrılığın ilk günü Daha şimdiden seni çok özledim Gönül çekmeyince anlamıyor Ne yazık sonunu göremedim *** Ben hangi savaştan galip çıktım ki Ben bir kaç anıyla mutlu olmam ki *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı *** Bugün ayrılığın ilk günü Daha şimdiden seni çok özledim Gönül çekmeyince anlamıyor Ne yazık sonunu göremedim *** Ben hangi savaştan galip çıktım ki Ben bir kaç anıyla mutlu olmam ki *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı *** Yaşamayan nasıl bilsin Alt tarafı aşk desin Allah kimseye vermesin aşk acısı

Aşkımız Bitecek Ben kara gün dostu sanmıştım seni En acı günlerde terk ettin beni Bir derdin üstüne bin derdi kattın Her zaman ağlattın şu gözlerimi Her zaman ağlattın şu gözlerimi *** Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende *** Sanma ki bu dünya sana kalacak Senin de gençliğin elbet solacak Herkesi kendine yâr olur sanma Yine benim sana tek yâr olacak Yine benim sana tek yâr olacak *** Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende *** Ne seni görseydim ne de sevseydim Ömrümü vermezdim böyle bilseydim Ne bir gün güldürdün ne sevindirdin Seni sevmektense keşke ölseydim Seni sevmektense keşke ölseydim *** Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende *** Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok, kabahat sende *** Bende hiç günah yok, kabahat sende

Bir Damla Ateş Gönlüne düşmeden bir damla ateş Gönlüne düşmeden bir damla ateş Kahredip kendini üzme arkadaş *** Aşk acı şaraptır kadehi dudaktır içersen ıstıraptır Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır of Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır *** Başında eserse bir deli rüzgar Başında eserse bir deli rüzgar Gezersin sonunda hep diyar diyar *** Aşk acı şaraptır kadehi dudaktır içersen ıstıraptır Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır

Bitmeliyse An be an korkular Gün be gün kaygılar Ne olursun sus Ne zamandır bir çözüm yok Aşkımız sus pus Eski senden hiç eser yok Geceler kâbus *** Bitiyorsa bitmeliyse, Niye zorlarsın Biri burdan gitmeliyse Bu sen olmazsın *** Acısıyla tatlısıyla Yaşanan kalsın Bir gün gelir hatırlayıp Yanar ağlarsın

Çılgınım Benim Eylül yağmurlarıyla Islak tren rayları Seni alıp götürdü Seni alıp götürdü *** Yalnızlık üşümekmiş Yalnızım, üşüyorum Uçurummuş sensizlik Tut beni, düşüyorum *** Düşten bile güzeldi Erimek kollarında Uyanmak sabahlara Teninin kokusuyla Uyanmak sabahlara Teninin kokusuyla *** Göğsüne sokularak Uyanmayı özledim Dilimde bizim şarkımız Ağlayarak söylerim Dilimde senin şarkın Ağlayarak söylerim *** Delisin, delisin, çılgınım benim Aşkımsın, canımsın, kadınım benim Geleceksen deli dalgalarla gel, gel Sönmüyor içimde yangınım benim Geleceksen deli yağmurlarla gel, gel Sönmüyor içimde yangınım benim *** Eylül yağmurlarıyla Islak tren rayları Seni alıp götürdü Seni alıp götürdü *** Yalnızlık üşümekmiş Yalnızım, üşüyorum Uçurummuş sensizlik Tut beni, düşüyorum *** Düşten bile güzeldi Erimek kollarında Uyanmak sabahlara Teninin kokusuyla Uyanmak sabahlara Teninin kokusuyla *** Göğsüne sokularak Uyanmayı özledim Dilimde bizim şarkımız Ağlayarak söylerim Dilimde senin şarkın Ağlayarak söylerim *** Delisin, delisin, çılgınım benim Aşkımsın, canımsın, kadınım benim Geleceksen deli dalgalarla gel, gel Sönmüyor içimde yangınım benim Geleceksen deli yağmurlarla gel, gel Sönmüyor içimde yangınım benim

Ölmeyen Şarkı Ölesiye sevmiştim seni kalbimin kızı Ölesiye sevmiştim seni kalbimin kızı Ne çare kopardılar gönül bağlarımızı Ne çare kopardılar gönül bağlarımızı *** Maziye gömülse de içimizdeki sızı Maziye gömülse de içimizdeki sızı Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı *** Yüzünü göremeden geçse de uzun yıllar Yüzünü göremeden geçse de uzun yıllar Yine de seveceğim seni ölene kadar Yine de seveceğim seni ölene kadar