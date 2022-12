La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa siguió así Yo con mis sostén a rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé: “Este todavía es un niño” Pero, ¿qué le voy a hacer? *** Hayatım değişmeye başladı Seninle tanıştığım gece Kaybedecek az şeyim vardı Ve böyle başladı her şey Çizgili sütyen giyiyordum Ve saçlarım yarım kalmıştı “O hala bir çocuk” diye düşündüm Peki ama ben ne yapacaktım? *** Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando, oh, oh ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pal cielo y voy pateando, oh, oh *** O aradığım şeydi Doktor da bana tavsiye ediyor Hayal kuruyorum diye düşündüm, oh, oh Neyden yakınıyordum? Ne düşünüyordum bilmiyorum Bugün, cennete yürüyeceğim, oh, oh *** Me enamoré, me ena-na-namoré Lo vi solito y me lancé Me ena-na-namoré Me ena-na-namo… Mira que cosa bonita Que boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé bailé Y me ena-na-namoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito *** Aşık oldum, aşık oldum Onu yalnız başına gördüm ve tehlikeyi göze aldım Aşık oldum Aşık Şu güzelliğe bak Ne de yuvarlak küçük bir ağız O kısa sakalı seviyorum Ve yorulana kadar dans ettim Dans ettim yorulana kadar Ve aşık oldum Biz aşığız Bir mojito, iki mojito Şu güzel küçük gözlere bak Bir dakika daha kalacağım [Verse/Bölüm 2] Contigo yo tendría 10 hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Seninle on çocuğumuz olurdu İki çocuk ile başlayalım Sana söylüyorum Şayet pratik yapmak istersen diye *** Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que he estao proponiendo, oh, oh Nos vamos entusiasmando Todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando, oh, oh *** Söylediğim tek şey Birbirimizi tanımaya başlayalım Bu bana teklif ettiği şeydi, oh, oh Heyecanlanmaya başlıyoruz Her şey bizim lehimize sonuçlanıyor Ne harika vakit geçiriyoruz, oh, oh *** Me enamoré, me ena-na-namoré Lo vi solito y me lancé Me ena-na-namoré Me ena-na-namo… Mira que cosa bonita Que boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé bailé Me ena-na-namoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito *** Aşık oldum, aşık oldum Onu yalnız başına gördüm ve tehlikeyi göze aldım Aşık oldum Aşık Şu güzelliğe bak Ne de yuvarlak küçük bir ağız O kısa sakalı seviyorum Ve yorulana kadar dans ettim Dans ettim yorulana kadar Ve aşık oldum Biz aşığız Bir mojito, iki mojito Şu güzel küçük gözlere bak Bir dakika daha kalacağım *** Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé Este es pa’ mí o pa’ más nadie E-es pa’ mí o pa’ más nadie Este es pa’ mí o pa’ más nadie E-e-es pa’ mí o pa’ más nadie *** Böyle olacağını hiç düşünmemiştim Bana nasıl bakarsın? Tüm gece boyunca bunu düşündüm Bu bana, başka kimse için değil O-O benim, başka kimse için değil O-O benim, başka kimse için değil O-O-O benim, başka kimse için değil *** Me enamoré, me ena-na-namoré Lo vi solito y me lancé Me ena-na-namoré Me ena-na-namo… Mira que cosa bonita Que boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé bailé Me ena-na-namoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito *** Aşık oldum, aşık oldum Onu yalnız başına gördüm ve tehlikeyi göze aldım Aşık oldum Aşık Şu güzelliğe bak Ne de yuvarlak küçük bir ağız O kısa sakalı seviyorum Ve yorulana kadar dans ettim Dans ettim yorulana kadar Ve aşık oldum Biz aşığız Bir mojito, iki mojito Şu güzel küçük gözlere bak Bir dakika daha kalacağım *** Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé Este es pa’ mí o pa’ más nadie E-es pa’ mí o pa’ más nadie Este es pa’ mí o pa’ más nadie E-e-es pa’ mí o pa’ más nadie *** Böyle olacağını hiç düşünmemiştim Bana nasıl bakarsın? Tüm gece boyunca bunu düşündüm Bu bana, başka kimse için değil O-O benim, başka kimse için değil O-O benim, başka kimse için değil O-O-O benim, başka kimse için değil