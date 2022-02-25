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La vida me empezó a cambiar
La noche que te conocí
Tenía poco que perder
Y la cosa siguió así
Yo con mis sostén a rayas
Y mi pelo a medio hacer
Pensé: “Este todavía es un niño”
Pero, ¿qué le voy a hacer?
***
Hayatım değişmeye başladı
Seninle tanıştığım gece
Kaybedecek az şeyim vardı
Ve böyle başladı her şey
Çizgili sütyen giyiyordum
Ve saçlarım yarım kalmıştı
“O hala bir çocuk” diye düşündüm
Peki ama ben ne yapacaktım?
***
Es lo que andaba buscando
El doctor recomendando
Creí que estaba soñando, oh, oh
¿De qué me andaba quejando?
No sé qué estaba pensando
Voy pal cielo y voy pateando, oh, oh
***
O aradığım şeydi
Doktor da bana tavsiye ediyor
Hayal kuruyorum diye düşündüm, oh, oh
Neyden yakınıyordum?
Ne düşünüyordum bilmiyorum
Bugün, cennete yürüyeceğim, oh, oh
***
Me enamoré, me ena-na-namoré
Lo vi solito y me lancé
Me ena-na-namoré
Me ena-na-namo…
Mira que cosa bonita
Que boca más redondita
Me gusta esa barbita
Y bailé hasta que me cansé
Hasta que me cansé bailé
Y me ena-na-namoré
Nos enamoramos
Un mojito, dos mojitos
Mira que ojitos bonitos
Me quedo otro ratito
***
Aşık oldum, aşık oldum
Onu yalnız başına gördüm ve tehlikeyi göze aldım
Aşık oldum
Aşık
Şu güzelliğe bak
Ne de yuvarlak küçük bir ağız
O kısa sakalı seviyorum
Ve yorulana kadar dans ettim
Dans ettim yorulana kadar
Ve aşık oldum
Biz aşığız
Bir mojito, iki mojito
Şu güzel küçük gözlere bak
Bir dakika daha kalacağım
[Verse/Bölüm 2]
Contigo yo tendría 10 hijos
Empecemos por un par
Solamente te lo digo
Por si quieres practicar
Seninle on çocuğumuz olurdu
İki çocuk ile başlayalım
Sana söylüyorum
Şayet pratik yapmak istersen diye
***
Lo único que estoy diciendo
Vayámonos conociendo
Es lo que he estao proponiendo, oh, oh
Nos vamos entusiasmando
Todo nos va resultando
Qué bien lo estamos pasando, oh, oh
***
Söylediğim tek şey
Birbirimizi tanımaya başlayalım
Bu bana teklif ettiği şeydi, oh, oh
Heyecanlanmaya başlıyoruz
Her şey bizim lehimize sonuçlanıyor
Ne harika vakit geçiriyoruz, oh, oh
***
Me enamoré, me ena-na-namoré
Lo vi solito y me lancé
Me ena-na-namoré
Me ena-na-namo…
Mira que cosa bonita
Que boca más redondita
Me gusta esa barbita
Y bailé hasta que me cansé
Hasta que me cansé bailé
Me ena-na-namoré
Nos enamoramos
Un mojito, dos mojitos
Mira que ojitos bonitos
Me quedo otro ratito
***
Aşık oldum, aşık oldum
Onu yalnız başına gördüm ve tehlikeyi göze aldım
Aşık oldum
Aşık
Şu güzelliğe bak
Ne de yuvarlak küçük bir ağız
O kısa sakalı seviyorum
Ve yorulana kadar dans ettim
Dans ettim yorulana kadar
Ve aşık oldum
Biz aşığız
Bir mojito, iki mojito
Şu güzel küçük gözlere bak
Bir dakika daha kalacağım
***
Nunca creí que fuera así
¿Cómo te fijarías en mí?
Toda la noche lo pensé
Este es pa’ mí o pa’ más nadie
E-es pa’ mí o pa’ más nadie
Este es pa’ mí o pa’ más nadie
E-e-es pa’ mí o pa’ más nadie
***
Böyle olacağını hiç düşünmemiştim
Bana nasıl bakarsın?
Tüm gece boyunca bunu düşündüm
Bu bana, başka kimse için değil
O-O benim, başka kimse için değil
O-O benim, başka kimse için değil
O-O-O benim, başka kimse için değil
***
Me enamoré, me ena-na-namoré
Lo vi solito y me lancé
Me ena-na-namoré
Me ena-na-namo…
Mira que cosa bonita
Que boca más redondita
Me gusta esa barbita
Y bailé hasta que me cansé
Hasta que me cansé bailé
Me ena-na-namoré
Nos enamoramos
Un mojito, dos mojitos
Mira que ojitos bonitos
Me quedo otro ratito
***
Aşık oldum, aşık oldum
Onu yalnız başına gördüm ve tehlikeyi göze aldım
Aşık oldum
Aşık
Şu güzelliğe bak
Ne de yuvarlak küçük bir ağız
O kısa sakalı seviyorum
Ve yorulana kadar dans ettim
Dans ettim yorulana kadar
Ve aşık oldum
Biz aşığız
Bir mojito, iki mojito
Şu güzel küçük gözlere bak
Bir dakika daha kalacağım
***
Nunca creí que fuera así
¿Cómo te fijarías en mí?
Toda la noche lo pensé
Este es pa’ mí o pa’ más nadie
E-es pa’ mí o pa’ más nadie
Este es pa’ mí o pa’ más nadie
E-e-es pa’ mí o pa’ más nadie
***
Böyle olacağını hiç düşünmemiştim
Bana nasıl bakarsın?
Tüm gece boyunca bunu düşündüm
Bu bana, başka kimse için değil
O-O benim, başka kimse için değil
O-O benim, başka kimse için değil
O-O-O benim, başka kimse için değil
-
Bugün ayrılığın ilk günü
Daha şimdiden seni çok özledim
Gönül çekmeyince anlamıyor
Ne yazık sonunu göremedim
***
Ben hangi savaştan galip çıktım ki
Ben bir kaç anıyla mutlu olmam ki
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Bugün ayrılığın ilk günü
Daha şimdiden seni çok özledim
Gönül çekmeyince anlamıyor
Ne yazık sonunu göremedim
***
Ben hangi savaştan galip çıktım ki
Ben bir kaç anıyla mutlu olmam ki
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
***
Yaşamayan nasıl bilsin
Alt tarafı aşk desin
Allah kimseye vermesin aşk acısı
-
Ben kara gün dostu sanmıştım seni
En acı günlerde terk ettin beni
Bir derdin üstüne bin derdi kattın
Her zaman ağlattın şu gözlerimi
Her zaman ağlattın şu gözlerimi
***
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
***
Sanma ki bu dünya sana kalacak
Senin de gençliğin elbet solacak
Herkesi kendine yâr olur sanma
Yine benim sana tek yâr olacak
Yine benim sana tek yâr olacak
***
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
***
Ne seni görseydim ne de sevseydim
Ömrümü vermezdim böyle bilseydim
Ne bir gün güldürdün ne sevindirdin
Seni sevmektense keşke ölseydim
Seni sevmektense keşke ölseydim
***
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
***
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
Aşkımız bitecek böyle giderse
Bende hiç günah yok, kabahat sende
***
Bende hiç günah yok, kabahat sende
-
Gönlüne düşmeden bir damla ateş
Gönlüne düşmeden bir damla ateş
Kahredip kendini üzme arkadaş
***
Aşk acı şaraptır kadehi dudaktır içersen ıstıraptır
Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır of
Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır
***
Başında eserse bir deli rüzgar
Başında eserse bir deli rüzgar
Gezersin sonunda hep diyar diyar
***
Aşk acı şaraptır kadehi dudaktır içersen ıstıraptır
Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır
Gözyaşın silinmez kıymetin bilinmez sonu bir ayrılıktır
-
An be an korkular
Gün be gün kaygılar
Ne olursun sus
Ne zamandır bir çözüm yok
Aşkımız sus pus
Eski senden hiç eser yok
Geceler kâbus
***
Bitiyorsa bitmeliyse,
Niye zorlarsın
Biri burdan gitmeliyse
Bu sen olmazsın
***
Acısıyla tatlısıyla
Yaşanan kalsın
Bir gün gelir hatırlayıp
Yanar ağlarsın
-
Eylül yağmurlarıyla
Islak tren rayları
Seni alıp götürdü
Seni alıp götürdü
***
Yalnızlık üşümekmiş
Yalnızım, üşüyorum
Uçurummuş sensizlik
Tut beni, düşüyorum
***
Düşten bile güzeldi
Erimek kollarında
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
***
Göğsüne sokularak
Uyanmayı özledim
Dilimde bizim şarkımız
Ağlayarak söylerim
Dilimde senin şarkın
Ağlayarak söylerim
***
Delisin, delisin, çılgınım benim
Aşkımsın, canımsın, kadınım benim
Geleceksen deli dalgalarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim
Geleceksen deli yağmurlarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim
***
Eylül yağmurlarıyla
Islak tren rayları
Seni alıp götürdü
Seni alıp götürdü
***
Yalnızlık üşümekmiş
Yalnızım, üşüyorum
Uçurummuş sensizlik
Tut beni, düşüyorum
***
Düşten bile güzeldi
Erimek kollarında
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
Uyanmak sabahlara
Teninin kokusuyla
***
Göğsüne sokularak
Uyanmayı özledim
Dilimde bizim şarkımız
Ağlayarak söylerim
Dilimde senin şarkın
Ağlayarak söylerim
***
Delisin, delisin, çılgınım benim
Aşkımsın, canımsın, kadınım benim
Geleceksen deli dalgalarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim
Geleceksen deli yağmurlarla gel, gel
Sönmüyor içimde yangınım benim
-
Ölesiye sevmiştim seni kalbimin kızı
Ölesiye sevmiştim seni kalbimin kızı
Ne çare kopardılar gönül bağlarımızı
Ne çare kopardılar gönül bağlarımızı
***
Maziye gömülse de içimizdeki sızı
Maziye gömülse de içimizdeki sızı
Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı
Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı
***
Yüzünü göremeden geçse de uzun yıllar
Yüzünü göremeden geçse de uzun yıllar
Yine de seveceğim seni ölene kadar
Yine de seveceğim seni ölene kadar
-
Seni benden alamazlar
İnan benim canım sensin
Seni benden alamazlar
İnan benim canım sensin
***
Gidemezsin gidemezsin
Nasıl sevdim bilemezsin
Gidemezsin gidemezsin
Nasıl sevdim bilemezsin
***
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
***
Belki bir gün benden sana
Gelecekler hep yalanla
Belki bir gün benden sana
Gelecekler hep yalanla
***
Ayıramaz kimse bizi
Nasıl sevdim bilemezsin
Ayıramaz kimse bizi
Nasıl sevdim bilemezsin
***
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
***
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
Gözlerime bak da inan
Senin için kimmiş yanan
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