A la la la la long – A la la la uzun A la la la la long long li long long long (oh, yeah) – A la la la la uzun uzun li uzun uzun uzun (oh, evet) A la la la la long, a la la la la long long li long long long – A la la la la uzun, a la la la la uzun uzun li uzun uzun uzun *** Aclaremos que oscurece (baby) – Koyulaştığını açıklığa kavuşturalım (bebek) Dejémosno’ ya de estupideces (uah) – Hadi aptallık (uah) Llevamos peleando par de meses – Birkaç aydır kavga ediyoruz. Y ya yo te lo he dicho tantas veces – Ve sana defalarca söyledim. *** Trato de empezar una conversación (yeah-yeah-yeah-yeah) – Bir konuşma başlatmaya çalışıyorum (Evet-Evet-Evet-Evet) Pero no me das ni un poco de tu atención (ah, ah) – Ama bana biraz dikkat etmiyorsun (ah, ah) Quieres siempre hacer lo que te da la gana (yeah-yeah-yeah-yeah) – Her zaman istediğini yapmak istiyorsun (Evet-Evet-Evet-Evet) Pero quieres arreglar todo en la cama – Ama yatakta her şeyi düzeltmek istiyorum Pero no pienses eso, mami – Ama öyle düşünme anne. *** Me gusta (uah) – Gibi (uah) Cuando yo te tengo como Dios te trajo al mundo – Seni Tanrı olarak dünyaya getirdiğimde Desnuda (Uah) – Çıplak (Uah) ¿De dónde salió tanta maldad y tanta ricura? – Bu kadar kötülük ve bu kadar güzellik nereden geldi? *** Me gusta – Onu seviyorum Eso que me dices, pero sé que son excusas – Bana bunu söylüyorsun, ama mazeret olduklarını biliyorum. No hay duda – Şüphesiz Dices que me quieres, pero siento que me usas – Beni sevdiğini söylüyorsun, ama beni kullanıyormuş gibi hissediyorum *** A la la la la long – A la la la uzun A la la la la long long li long long long (oh-yeah) – A la la la la uzun uzun li uzun uzun uzun (oh-evet) A la la la la long – A la la la uzun A la la la la long long li long long long (uah, brrr) – Uzun uzun uzun uzun uzun uzun (uah, brrr) *** Y es que en la cama se resuelven los problemas – Ve yatakta sorunlar çözüldü olmasıdır Pero el amor perfecto solo se ve en novelas – Ama mükemmel aşk sadece romanlarda görülür *** Y cuando hablo con otro, te me quejas – Ve başka biriyle konuştuğumda, bana şikayet ediyorsun Pero tú solito eres quien me aleja – Ama beni benden uzaklaştıran tek kişi sensin. *** Tú no mides tus palabras y me hieres (yeah-yeah-yeah-yeah) – Sözlerini ölçmüyorsun ve beni incitmiyorsun (Evet-Evet-Evet-Evet) Y si me dejas y te vas es porque quieres (porque quieres) – Ve eğer beni terk edersen ve onu terk edersen, çünkü istiyorsun (çünkü istiyorsun). Ya no es justo que me endulces el oído (yeah-yeah-yeah-yeah) – Kulağımı tatlandırmak artık adil değil (Evet-Evet-Evet-Evet) Para que al final no cumplas na’ conmigo – Böylece sonunda benimle na ‘ yerine getirmez *** Pero no pienses eso, mami – Ama öyle düşünme anne. Me gusta (uah) – Gibi (uah) Cuando yo te tengo como Dios te trajo al mundo – Seni Tanrı olarak dünyaya getirdiğimde Desnuda (uah) – Çıplak (uah) ¿De dónde salió tanta maldad y tanta ricura? – Bu kadar kötülük ve bu kadar güzellik nereden geldi? *** Me gusta – Onu seviyorum Eso que me dices, pero sé que son excusas – Bana bunu söylüyorsun, ama mazeret olduklarını biliyorum. No hay duda – Şüphesiz Dices que me quieres, pero siento que me usas – Beni sevdiğini söylüyorsun, ama beni kullanıyormuş gibi hissediyorum *** Antes me llenabas la casa de rosas – Evimi güllerle doldururdun. Y ahora solo vive llena de tus cosas – Ve şimdi o sadece senin eşyalarınla dolu yaşıyor Te perfumabas cuando iba a visitarte – Seni ziyarete geldiğimde kendini parfümlerdin. Y ahora ni compras la’ cuchilla’ pa’ afeitarte – Ve şimdi seni tıraş etmek için bıçak bile almıyorsun. *** Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar – Beni yemeğe, sinemaya ve dansa götürdün. Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar – Kartınız gidiyordu o kadar patlamaya bana aldığın Y ahora te la pasas por la calle – Ve şimdi sokakta yürüyorsun Y aquí conmigo se te olvidan los detalles – Ve burada benimle detayları unutuyorsun (Uah) – (Uah) *** Yo nunca te quiero perder (baby) – Seni asla kaybetmek istemiyorum (bebeğim) Pon de tu parte, mi amor – Üzerine düşeni yap aşkım Vamos a hablar en eso por los dos – Bunu ikimiz için de konuşalım. (Uah) – (Uah) *** Yo nunca te quiero perder (No, no) – Seni asla kaybetmek istemiyorum (Hayır, Hayır) Pon de tu parte, mi amor (Uah) – Senin tarafını tut, aşkım (Uah) Vamos a hablar en eso por los dos – Bunu ikimiz için de konuşalım. *** A la la la la long – A la la la uzun A la la la la long long li long long long (Oh, yeah) – A la la la la uzun uzun li uzun uzun uzun (Oh, evet) A la la la la long – A la la la uzun A la la la la long long li long long long (Sing it) – A la la la la uzun uzun li uzun uzun uzun (şarkı söyle) *** A la la la la long – A la la la uzun A la la la la long long li long long long (Oh, yeah) – A la la la la uzun uzun li uzun uzun uzun (Oh, evet) A la la la la long, a la la la la long long li long long long – A la la la la uzun, a la la la la uzun uzun li uzun uzun uzun