It's not her fault that she's so irresistible Bu kadar karşı konulmaz olmak onun hatası değil But all the damage she's caused isn't fixable Ama sebep olduğu tüm zarar tamir edilebilir değil Every twenty seconds you repeat her name Her yirmi saniyede bir onun adını tekrarlıyorsun But when it comes to me you don't care if I'm alive or dead Ama bana gelince ölü mü diri mi olduğumu umursamıyorsun *** So objection I don't wanna be the exception Bu yüzden itiraz ediyorum istisna olmak istemiyorum To get a bit of your attention Dikkatini biraz çekme konusunda I love you for free and I'm not your mother Seni karşılıksız seviyorum ve annen değilim But you don't even bother Ama tınmıyorsun bile *** Objection I'm tired of this triangle İtiraz ediyorum bu üçgenden yoruldum Got dizzy dancing tango Tango yapmaktan başım döndü I'm falling apart in your hands again Yine ellerinde parçalanıyorum No way I've got to get away Olamaz kaçmam gerek *** Next to her cheap silicon I look minimal Onun ucuz silikonu yanında çok küçük görünüyorum That's why in front of your eyes I'm invisible Bu yüzden gözünün önündeyken görünmezim But you gotta know small things also count Ama bilmelisin ki küçük şeyler de önemlidir You better put your feet on the ground Ayaklarını yere bassan iyi olur And see what it's about Ve bunun neyle ilgili olduğunu görsen *** I wish there was a chance for you and me İkimiz için bir şans olmuş olmasını dilerdim I wish you couldn't find a place to be away from here Buradan uzak olacağın bir yer bulamamış olmanı dilerdim *** This is pathetic and sardonic Bu üzücü ve acı It's sadistic and psychotic Sadistçe ve çıldırtıcı Tango is not for three Tango üç kişi için değildir Was never meant to be Hiç olması gerekmedi But you can try it Ama deneyebilirsin Rehearse it Prova yapabilirsin Or train like a horse Veya bir at gibi eğitim görebilirsin But don't you count on me Ama bana güvenmiyor musun Don't you count on me boy Bana güvenmiyor musun çocuk *** Objection, I don’t wanna be the exception İtiraz ediyorum, istisna olmak istemiyorum. To get a bit of your attention Biraz dikkatini çekmek için I love you for free and I’m not your mother Seni bedavaya seviyorum ve annen değilim. But you don’t even bother Ama zahmet bile etmiyorsun. Objection, I’m tired of this triangle İtiraz ediyorum, bu üçgenden bıktım Got dizzy dancing tango Baş döndürücü dans tango var I’m falling apart in your hands again Yine senin ellerinde dağılıyorum No way, I’ve got to get away Hayır, kaçmam lazım *** Get away Defol Get away Defol Get away Defol I’m falling apart in your hands again Yine senin ellerinde dağılıyorum Get away Defol I’m falling apart in your hands again Yine senin ellerinde dağılıyorum Get away Defol Get away