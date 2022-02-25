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7/24 Dinle Shakira

Objection Şarkı Sözleri

Shakira Objection şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Shakira Objection şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Objection sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Shakira

Shakira

Objection

  • Objection
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