Objection Şarkı Sözleri
Shakira Objection şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Shakira Objection şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Objection sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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It's not her fault that she's so irresistible
Bu kadar karşı konulmaz olmak onun hatası değil
But all the damage she's caused isn't fixable
Ama sebep olduğu tüm zarar tamir edilebilir değil
Every twenty seconds you repeat her name
Her yirmi saniyede bir onun adını tekrarlıyorsun
But when it comes to me you don't care if I'm alive or dead
Ama bana gelince ölü mü diri mi olduğumu umursamıyorsun
***
So objection I don't wanna be the exception
Bu yüzden itiraz ediyorum istisna olmak istemiyorum
To get a bit of your attention
Dikkatini biraz çekme konusunda
I love you for free and I'm not your mother
Seni karşılıksız seviyorum ve annen değilim
But you don't even bother
Ama tınmıyorsun bile
***
Objection I'm tired of this triangle
İtiraz ediyorum bu üçgenden yoruldum
Got dizzy dancing tango
Tango yapmaktan başım döndü
I'm falling apart in your hands again
Yine ellerinde parçalanıyorum
No way I've got to get away
Olamaz kaçmam gerek
***
Next to her cheap silicon I look minimal
Onun ucuz silikonu yanında çok küçük görünüyorum
That's why in front of your eyes I'm invisible
Bu yüzden gözünün önündeyken görünmezim
But you gotta know small things also count
Ama bilmelisin ki küçük şeyler de önemlidir
You better put your feet on the ground
Ayaklarını yere bassan iyi olur
And see what it's about
Ve bunun neyle ilgili olduğunu görsen
***
I wish there was a chance for you and me
İkimiz için bir şans olmuş olmasını dilerdim
I wish you couldn't find a place to be away from here
Buradan uzak olacağın bir yer bulamamış olmanı dilerdim
***
This is pathetic and sardonic
Bu üzücü ve acı
It's sadistic and psychotic
Sadistçe ve çıldırtıcı
Tango is not for three
Tango üç kişi için değildir
Was never meant to be
Hiç olması gerekmedi
But you can try it
Ama deneyebilirsin
Rehearse it
Prova yapabilirsin
Or train like a horse
Veya bir at gibi eğitim görebilirsin
But don't you count on me
Ama bana güvenmiyor musun
Don't you count on me boy
Bana güvenmiyor musun çocuk
***
Objection, I don’t wanna be the exception
İtiraz ediyorum, istisna olmak istemiyorum.
To get a bit of your attention
Biraz dikkatini çekmek için
I love you for free and I’m not your mother
Seni bedavaya seviyorum ve annen değilim.
But you don’t even bother
Ama zahmet bile etmiyorsun.
Objection, I’m tired of this triangle
İtiraz ediyorum, bu üçgenden bıktım
Got dizzy dancing tango
Baş döndürücü dans tango var
I’m falling apart in your hands again
Yine senin ellerinde dağılıyorum
No way, I’ve got to get away
Hayır, kaçmam lazım
***
Get away
Defol
Get away
Defol
Get away
Defol
I’m falling apart in your hands again
Yine senin ellerinde dağılıyorum
Get away
Defol
I’m falling apart in your hands again
Yine senin ellerinde dağılıyorum
Get away
Defol
Get away