Ayer conocí un cielo sin sol Dün güneşsiz bir gökyüzü tanıdım Y un hombre sin suelo Ve yurtsuz bir adam Un santo en prisión Hapiste bir evliya tanıdım Y una canción triste sin dueño Ve sahipsiz hüzünlü bir şarkı *** Y conocí tus ojos negros Ve senin siyah gözlerini tanıdım Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Ve şimdi onlarsız yaşayamam *** Le pido al cielo solo un deseo Cennetten sadece tek bir dilek diliyorum Que en tus ojos yo pueda vivir Senin gözlerinde yaşamayı He recorrido ya el mundo entero Tüm dünyayı çoktan dolaştım Y una cosa te vengo a decir Ve sana tek bir şey söylemek için geliyorum Viajé de Bahrein hasta Beirut Bahreyn’den Beyrut’a seyahat ettim Fui desde el Norte hasta el polo sur Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar gittim Y no encontré ojos así, como los que tienes tú Böyle gözler bulamadım tıpkı sende olanlar gibi *** Rabboussamai fikarrajaii Göklerin Rabbi, sana sesleniyorum Fi ainaiha aralhayati Onun gözlerinde hayatı görüyorum Ati ilaika min haza lkaaouni Bu dünyadan sana geliyorum Arjouka labbi labbi nidai Tanrım, ne olur çağrıma cevap ver Viajé de Bahrein hasta Beirut Bahreyn’den Beyrut’a seyahat ettim Fui desde el Norte hasta el polo sur Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar gittim Y no encontré ojos así, como los que tienes tú Böyle gözler bulamadım tıpkı sende olanlar gibi *** Ayer vi pasar una mujer Dün bir kadını yanımdan geçerken gördüm Debajo de su camello Devesinin altında Un río de sal y un barco Tuzdan bir nehir ve bir gemi gördüm Abandonado en el desierto Çölde terkedilmiş *** Y vi pasar tus ojos negros Ve geçerken gördüm, senin o siyah gözlerini Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Ve şimdi onlarsız yaşayamam *** Le pido al cielo solo un deseo Cennetten sadece tek bir dilek diliyorum Que en tus ojos yo pueda vivir Senin gözlerinde yaşamayı He recorrido ya el mundo entero Tüm dünyayı çoktan dolaştım Y una cosa te vengo a decir Ve sana tek bir şey söylemek için geliyorum Viajé de Bahrein hasta Beirut Bahreyn’den Beyrut’a seyahat ettim Fui desde el Norte hasta el polo sur Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar gittim Y no encontré ojos así, como los que tienes tú Böyle gözler bulamadım tıpkı sende olanlar gibi *** Rabboussamai fikarrajaii Göklerin Rabbi, sana sesleniyorum Fi ainaiha aralhayati Onun gözlerinde hayatı görüyorum Ati ilaika min haza lkaaouni Bu dünyadan sana geliyorum Arjouka labbi labbi nidai Tanrım, ne olur çağrıma cevap ver Viajé de Bahrein hasta Beirut Bahreyn’den Beyrut’a seyahat ettim Fui desde el Norte hasta el polo sur Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar gittim Y no encontré ojos así, como los que tienes tú Böyle gözler bulamadım tıpkı sende olanlar gibi