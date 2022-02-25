Ojos Asi Şarkı Sözleri
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Ayer conocí un cielo sin sol
Dün güneşsiz bir gökyüzü tanıdım
Y un hombre sin suelo
Ve yurtsuz bir adam
Un santo en prisión
Hapiste bir evliya tanıdım
Y una canción triste sin dueño
Ve sahipsiz hüzünlü bir şarkı
***
Y conocí tus ojos negros
Ve senin siyah gözlerini tanıdım
Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo
Ve şimdi onlarsız yaşayamam
***
Le pido al cielo solo un deseo
Cennetten sadece tek bir dilek diliyorum
Que en tus ojos yo pueda vivir
Senin gözlerinde yaşamayı
He recorrido ya el mundo entero
Tüm dünyayı çoktan dolaştım
Y una cosa te vengo a decir
Ve sana tek bir şey söylemek için geliyorum
Viajé de Bahrein hasta Beirut
Bahreyn’den Beyrut’a seyahat ettim
Fui desde el Norte hasta el polo sur
Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar gittim
Y no encontré ojos así, como los que tienes tú
Böyle gözler bulamadım tıpkı sende olanlar gibi
***
Rabboussamai fikarrajaii
Göklerin Rabbi, sana sesleniyorum
Fi ainaiha aralhayati
Onun gözlerinde hayatı görüyorum
Ati ilaika min haza lkaaouni
Bu dünyadan sana geliyorum
Arjouka labbi labbi nidai
Tanrım, ne olur çağrıma cevap ver
Viajé de Bahrein hasta Beirut
Bahreyn’den Beyrut’a seyahat ettim
Fui desde el Norte hasta el polo sur
Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar gittim
Y no encontré ojos así, como los que tienes tú
Böyle gözler bulamadım tıpkı sende olanlar gibi
***
Ayer vi pasar una mujer
Dün bir kadını yanımdan geçerken gördüm
Debajo de su camello
Devesinin altında
Un río de sal y un barco
Tuzdan bir nehir ve bir gemi gördüm
Abandonado en el desierto
Çölde terkedilmiş
***
Y vi pasar tus ojos negros
Ve geçerken gördüm, senin o siyah gözlerini
Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo
Ve şimdi onlarsız yaşayamam
***
Le pido al cielo solo un deseo
Cennetten sadece tek bir dilek diliyorum
Que en tus ojos yo pueda vivir
Senin gözlerinde yaşamayı
He recorrido ya el mundo entero
Tüm dünyayı çoktan dolaştım
Y una cosa te vengo a decir
Ve sana tek bir şey söylemek için geliyorum
Viajé de Bahrein hasta Beirut
Bahreyn’den Beyrut’a seyahat ettim
Fui desde el Norte hasta el polo sur
Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar gittim
Y no encontré ojos así, como los que tienes tú
Böyle gözler bulamadım tıpkı sende olanlar gibi
***
Rabboussamai fikarrajaii
Göklerin Rabbi, sana sesleniyorum
Fi ainaiha aralhayati
Onun gözlerinde hayatı görüyorum
Ati ilaika min haza lkaaouni
Bu dünyadan sana geliyorum
Arjouka labbi labbi nidai
Tanrım, ne olur çağrıma cevap ver
Viajé de Bahrein hasta Beirut
Bahreyn’den Beyrut’a seyahat ettim
Fui desde el Norte hasta el polo sur
Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar gittim
Y no encontré ojos así, como los que tienes tú
Böyle gözler bulamadım tıpkı sende olanlar gibi