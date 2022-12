If you don't get enough I ll make it double Eğer yetmezse onu tekrar yapacağım I got my boy in big, big trouble Erkek arkadaşımla bir sorunum var You know I want ya, atracao ahi. Biliyorsun ki seni istiyorum, tüm çekiciliğimle Ratata *** You got a lot of the sex appeal, Sende sexy bir çekicilik var Dont play along because I'm for real. Sakın oynama çünkü ben gerçekçiyim. You see that road isn`t meant for me Görürsün ki istediğim yol bu değil You know I want you amarrao aqui Biliyorsun ki seni istiyorum ** Oh ya papi, you're like a mocha, oh ye papi, mocha gibisin Come get a little closer and bite me en la boca Biraz yaklaş ve dudağımdan ısır beni *** Rabiosa rabiosa... Kudurmuş kudurmuş... Come pull me closer.. Yanına çek beni... Just say rabiosa, rabiosa. Sadece söyle kudurmuş, kudurmuş. Come pull me closer.. Yanına çek beni... *** If you don't get enough I ll make it double Eğer yetmezse onu tekrar yapacağım *** I'm trying to have fun, I love you, but you want me atracao, ratata Eğlenmeye çalışıyorum, seni seviyorum, ama çekici olmamı istiyorum, cevap yok *** You got a lot of the sex appeal, Sende sexy bir çekicilik var Dont play along because I'm for real. Sakın oynama çünkü ben gerçekçiyim. You see that road isn`t meant for me Görürsün ki istediğim yol bu değil You know I want you amarrao aqui Biliyorsun ki seni istiyorum *** Oh ya papi, you're like a mocha, oh ye papi, mocha gibisin Come get a little closer and bite me en la boca Biraz yaklaş ve dudağımdan ısır beni