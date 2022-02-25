Rabiosa Şarkı Sözleri
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If you don't get enough I ll make it double
Eğer yetmezse onu tekrar yapacağım
I got my boy in big, big trouble
Erkek arkadaşımla bir sorunum var
You know I want ya, atracao ahi.
Biliyorsun ki seni istiyorum, tüm çekiciliğimle Ratata
***
You got a lot of the sex appeal,
Sende sexy bir çekicilik var
Dont play along because I'm for real.
Sakın oynama çünkü ben gerçekçiyim.
You see that road isn`t meant for me
Görürsün ki istediğim yol bu değil
You know I want you amarrao aqui
Biliyorsun ki seni istiyorum
**
Oh ya papi, you're like a mocha,
oh ye papi, mocha gibisin
Come get a little closer and bite me en la boca
Biraz yaklaş ve dudağımdan ısır beni
***
Rabiosa rabiosa...
Kudurmuş kudurmuş...
Come pull me closer..
Yanına çek beni...
Just say rabiosa, rabiosa.
Sadece söyle kudurmuş, kudurmuş.
Come pull me closer..
Yanına çek beni...
***
If you don't get enough I ll make it double
Eğer yetmezse onu tekrar yapacağım
***
I'm trying to have fun, I love you, but you want me atracao, ratata
Eğlenmeye çalışıyorum, seni seviyorum, ama çekici olmamı istiyorum, cevap yok
***
You got a lot of the sex appeal,
Sende sexy bir çekicilik var
Dont play along because I'm for real.
Sakın oynama çünkü ben gerçekçiyim.
You see that road isn`t meant for me
Görürsün ki istediğim yol bu değil
You know I want you amarrao aqui
Biliyorsun ki seni istiyorum
***
Oh ya papi, you're like a mocha,
oh ye papi, mocha gibisin
Come get a little closer and bite me en la boca
Biraz yaklaş ve dudağımdan ısır beni