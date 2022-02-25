Suerte Şarkı Sözleri
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Suerte que en el sur hayas nacido
Y que burlemos las distancias
Suerte que es haberte conocido
Y por ti amar tierras extrañas
Yo puedo escalar los Andes solo
Por ir a contar tus lunares
Contigo celebro y sufro todo
Mis alegrias y mis males
***
Le ro lo le lo le
Le ro lo le lo le
Sabes que estoy a tus pies
***
Contigo, mi vida
Quiero vivir la vida
Y lo que me queda de vida
Quiero vivir contigo
Contigo mi vida
Quiero vivir la vida
Y lo que me queda de vida
Quiero vivir contigo
***
Suerte que es tener labios sinceros
Para besarte con mas ganas
Suerte que mis pechos sean pequeños
Y nos los confundas con montañas
Suerte que herede las piernas firmes
para correr si un dia hace falta
Y estos dos ojos que me dicen
Que he de llorar cuando te vayas
***
Le ro lo le lo le
Le ro lo le lo le
Sabes que estoy a tus pies
***
Contigo, mi vida
Quiero vivir la vida
Y lo que me queda de vida
Quiero vivir contigo
Contigo, mi vida
Quiero vivir la vida
Y lo que me queda de vida
Quiero vivir contigo
***
Le ro lo le lo le
Le ro lo le lo le
Sabes que estoy a tus pies
***
Le ro lo le lo le lo la
La felicidad tiene tu
Nombre y tu piel
***
Contigo, mi vida
Quiero vivir la vida
Y lo que me queda de vida
Quiero vivir contigo
Ya sabes mi vida
Estoy hasta el cuello por ti
Si sientes algo asi
Quiero que te quedes junto a mi
***
Contigo, mi vida
Quiero vivir la vida
Y lo que me queda de vida
Quiero vivir contigo
Ya sabes mi vida
Estoy hasta el cuello por ti
Si sientes algo asi
Quiero que te quedes junto a mi
***
Senin güneyde doğduğun şansı
Ve biz mesafelerle dalga geçebiliriz.
Seninle tanışabilmenin şansı
Ve sen sayende uzak diyarları sevebilmenin şansı
Andes’i ölçebilirim
Senin çillerini saymak için
Seninle her şeyi kutlar ve acı çekerim
Eğlencem ve üzüntülerim.
***
Le ro lo le lo le
Le ro lo le lo le
Biliyor musun…
Senin ayaklarındayım
***
Seninle hayatım
Hayatı yaşamak istiyorum
Hayatımın kalıntıları
Seninle yaşamak istiyorum
***
Dürüst dudaklara sahip olmanın şansı
Seni daha arzuyla öpmenin
Memelerimin küçük olduğu şansı
Ve sen onları dağlara benzetemezsin
Sağlam bacaklara sahip olduğum şansı
İhtiyacım olduğunda koşmak için
Ve gözlerin dediler ki,
Sen gittiğinde onlar ağlayacak
***
Le ro lo le lo le
Le ro lo le lo le
Biliyor musun…
Senin ayaklarındayım
***
Seninle hayatım
Hayatı yaşamak istiyorum
Hayatımın kalıntıları
Seninle yaşamak istiyorum
Zaten biliyorsun, hayatım
Senin sayende boynumdan yukarıdayım
Eğer böyle bir şey hissedersen
Yanımda kalmanı istiyorum.