Suerte que en el sur hayas nacido Y que burlemos las distancias Suerte que es haberte conocido Y por ti amar tierras extrañas Yo puedo escalar los Andes solo Por ir a contar tus lunares Contigo celebro y sufro todo Mis alegrias y mis males *** Le ro lo le lo le Le ro lo le lo le Sabes que estoy a tus pies *** Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo *** Suerte que es tener labios sinceros Para besarte con mas ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y nos los confundas con montañas Suerte que herede las piernas firmes para correr si un dia hace falta Y estos dos ojos que me dicen Que he de llorar cuando te vayas *** Le ro lo le lo le Le ro lo le lo le Sabes que estoy a tus pies *** Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo *** Le ro lo le lo le Le ro lo le lo le Sabes que estoy a tus pies *** Le ro lo le lo le lo la La felicidad tiene tu Nombre y tu piel *** Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes mi vida Estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo asi Quiero que te quedes junto a mi *** Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes mi vida Estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo asi Quiero que te quedes junto a mi *** Senin güneyde doğduğun şansı Ve biz mesafelerle dalga geçebiliriz. Seninle tanışabilmenin şansı Ve sen sayende uzak diyarları sevebilmenin şansı Andes’i ölçebilirim Senin çillerini saymak için Seninle her şeyi kutlar ve acı çekerim Eğlencem ve üzüntülerim. *** Le ro lo le lo le Le ro lo le lo le Biliyor musun… Senin ayaklarındayım *** Seninle hayatım Hayatı yaşamak istiyorum Hayatımın kalıntıları Seninle yaşamak istiyorum *** Dürüst dudaklara sahip olmanın şansı Seni daha arzuyla öpmenin Memelerimin küçük olduğu şansı Ve sen onları dağlara benzetemezsin Sağlam bacaklara sahip olduğum şansı İhtiyacım olduğunda koşmak için Ve gözlerin dediler ki, Sen gittiğinde onlar ağlayacak *** Le ro lo le lo le Le ro lo le lo le Biliyor musun… Senin ayaklarındayım *** Seninle hayatım Hayatı yaşamak istiyorum Hayatımın kalıntıları Seninle yaşamak istiyorum Zaten biliyorsun, hayatım Senin sayende boynumdan yukarıdayım Eğer böyle bir şey hissedersen Yanımda kalmanı istiyorum.