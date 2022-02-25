Waka Waka Şarkı Sözleri
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You’re a good soldier
Sen iyi bir askersin
Choosing your battles
Savaşını seç
Pick yourself up
Kendini toparla
And dust yourself off
Ve silkelen
Get back in the saddle
Tekrar iktidara geç
***
You’re on the front line
Ön cephedesin
Everyone’s watching
Herkes seyrediyor
You know it’s serious
Bunun ciddi olduğunu biliyorsun
We are getting closer
Yakınlaşıyoruz
This isn’t over
Bu bitmedi
***
The pressure is on
Baskı üstümüzde
You feel it
Bunu hissediyorsun
But you got it all
Ama sen hepsine sahipsin
Believe it
Buna inan
***
When you fall get up oh oh
Ne zaman düşersen kalk
If you fall get up eh eh
Eğer düşersen kalk
Tsamina mina zangalewa
Cuz this is Africa
Çünkü bu Afrika
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Bu sefer Afrika için
***
Listen to your God
Tanrını dinle
This is our motto
Bu bizim ilkemiz
Your time to shine
Parlama zamanı sende
Don’t wait in line
Çizgide bekleme
Y vamos por todo
Hepimiz bekliyoruz bunu
***
People are raising
İnsanlar toplandı
Their expectations
Onların beklentileri
Go on and feed them
Git ve onları doyur
This is your moment
Bu senin anın
No hesitations
Tereddüt etme
***
Today’s your day
Bugün senin günün
I feel it
Bunu hissediyorum
You paved the way
Sen yolunu yaptın
Beleive it
İnan buna
***
If you get down get up, oh oh
Eğer düşersen kalk
When you get down get up, eh eh
Ne zaman düşersen kalk
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Bu sefer Afrika için
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Bu sefer Afrika için
***
Tsamina mina, Anawa a a
Tsamina mina
Tsamina mina, Anawa a a
***
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Bu sefer Afrika için
***
Django eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a
***
This time for Africa
Bu sefer Afrika için
***
We’re all Africa
Hepimiz Afrika’yız