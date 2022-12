You’re a good soldier Sen iyi bir askersin Choosing your battles Savaşını seç Pick yourself up Kendini toparla And dust yourself off Ve silkelen Get back in the saddle Tekrar iktidara geç *** You’re on the front line Ön cephedesin Everyone’s watching Herkes seyrediyor You know it’s serious Bunun ciddi olduğunu biliyorsun We are getting closer Yakınlaşıyoruz This isn’t over Bu bitmedi *** The pressure is on Baskı üstümüzde You feel it Bunu hissediyorsun But you got it all Ama sen hepsine sahipsin Believe it Buna inan *** When you fall get up oh oh Ne zaman düşersen kalk If you fall get up eh eh Eğer düşersen kalk Tsamina mina zangalewa Cuz this is Africa Çünkü bu Afrika Tsamina mina, eh eh Waka waka, eh eh Tsamina mina zangalewa This time for Africa Bu sefer Afrika için *** Listen to your God Tanrını dinle This is our motto Bu bizim ilkemiz Your time to shine Parlama zamanı sende Don’t wait in line Çizgide bekleme Y vamos por todo Hepimiz bekliyoruz bunu *** People are raising İnsanlar toplandı Their expectations Onların beklentileri Go on and feed them Git ve onları doyur This is your moment Bu senin anın No hesitations Tereddüt etme *** Today’s your day Bugün senin günün I feel it Bunu hissediyorum You paved the way Sen yolunu yaptın Beleive it İnan buna *** If you get down get up, oh oh Eğer düşersen kalk When you get down get up, eh eh Ne zaman düşersen kalk Tsamina mina zangalewa This time for Africa Bu sefer Afrika için Tsamina mina, eh eh Waka waka, eh eh Tsamina mina zangalewa Anawa a a Tsamina mina, eh eh Waka waka, eh eh Tsamina mina zangalewa This time for Africa Bu sefer Afrika için *** Tsamina mina, Anawa a a Tsamina mina Tsamina mina, Anawa a a *** Tsamina mina, eh eh Waka waka, eh eh Tsamina mina zangalewa Anawa a a Tsamina mina, eh eh Waka waka, eh eh Tsamina mina zangalewa This time for Africa Bu sefer Afrika için *** Django eh eh Tsamina mina zangalewa Anawa a a *** This time for Africa Bu sefer Afrika için *** We’re all Africa Hepimiz Afrika’yız