Whenever Whenever Şarkı Sözleri
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Shakira
Whenever Whenever
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Lucky you were born that far away so
Uzakta doğduğun için şanslısın
We could both make fun of distance
Biz mesafeyle dalga geçerdik
Lucky that I love a foreign land for
Yabancı bir ülkeyi sevdiğim için şanslıyım
The lucky fact of your existence
Gerçekten senin varlığından şanslıyım
Baby I would climb the Andes solely
Benim yalnız And dağlarına tırmanmak
To count the freckles on your body
Vucudundaki çillerin sayısını saymak
Never could imagine there were only
Asla tek olmak hayal edilemez
Ten Million ways to love somebody
Birini sevmek için on milyon yol vardır
***
Le ro lo le lo le, Le ro lo le lo le
Can’t you see
Görmüyormusun
I’m at your feet
Ben,ayaklarındayım
***
Whenever, wherever
Her zaman , her yerde
We’re meant to be together
Birlikte devam ederiz
I’ll be there and you’ll be near
Ben, orada olacağım, ve sen, yakın olacaksın
And that’s the deal my dear
Ve bu anlaşmadır tatlım
***
Thereover, hereunder
Orada üzerinde,Burada altında
You’ll never have to wonder
Asla, merak etmek zorunda olmayacaksın
We can always play by ear
Her zaman ezbere oynuyoruz
But that’s the deal my dear
Ama bu anlaşmadır tatlım
***
Lucky that my lips not only mumble
Dudaklarım gevelemediğinden şanslıyım
They spill kisses like a fountain
Onlar, bir çeşme gibi öpücükleri dökerler
Lucky that my breasts are small and humble
Göğüslerim küçük ve alçak gönüllü olduğundan şanslıyım
So you don’t confuse them with mountains
Bu yüzden dağlarla onları karıştıramazsın
Lucky I have strong legs like my mother
Annem gibi güçlü bacaklarım olduğundan şanslıyım
To run for cover when I need it
Yol almak için koşuyorum buna ihtiyaç duyuyorum
And these two eyes that for no other
Ve hiçbir değeri olmayan bu iki göz
The day you leave will cry a river
Bir gün ayrıldığında bir ırmak kadar ağlayacak
***
e ro lo le lo le, Le ro lo le lo le
Can’t you see
Görmüyormusun
I’m at your feet
Ben, senin ayaklarındayım
***
Whenever, wherever
Her zaman , her yerde
We’re meant to be together
Birlikte devam ederiz
I’ll be there and you’ll be near
Ben, orada olacağım, ve sen, yakın olacaksın
And that’s the deal my dear
Ve bu anlaşmadır tatlım
***
Thereover, hereunder
Orada üzerinde, Burada altında
You’ll never have to wonder
Asla, merak etmek zorunda olmayacaksın
We can always play by ear
Her zaman ezbere oynuyoruz
But that’s the deal my dear
Ama bu anlaşmadır tatlım
***
Le ro le le lo le, Le ro le le lo le
Think out loud
Yüksek sesli düşün
Say it again
Tekrar söyle
***
Le ro lo le lo le lo le
Tell me one more time
Bir kez daha söyle
That you’ll live
Yaşacağını
Lost in my eyes
Kaybettiğin gözlerimde
***
Whenever, wherever
Her zaman , her yerde
We’re meant to be together
Birlikte devam ederiz
I’ll be there and you’ll be near
Ben, orada olacağım, ve sen, yakın olacaksın
And that’s the deal my dear
Ve bu anlaşmadır tatlım
***
Thereover, hereunder
Orada üzerinde, Burada altında
You’ve got me head over heels
There’s nothing left to fear
Korkmak için hiçbir şey yok
If you really feel the way I feel
Eğer gerçekten hissettiğim gibi hissediyorsan