Lucky you were born that far away so Uzakta doğduğun için şanslısın We could both make fun of distance Biz mesafeyle dalga geçerdik Lucky that I love a foreign land for Yabancı bir ülkeyi sevdiğim için şanslıyım The lucky fact of your existence Gerçekten senin varlığından şanslıyım Baby I would climb the Andes solely Benim yalnız And dağlarına tırmanmak To count the freckles on your body Vucudundaki çillerin sayısını saymak Never could imagine there were only Asla tek olmak hayal edilemez Ten Million ways to love somebody Birini sevmek için on milyon yol vardır *** Le ro lo le lo le, Le ro lo le lo le Can’t you see Görmüyormusun I’m at your feet Ben,ayaklarındayım *** Whenever, wherever Her zaman , her yerde We’re meant to be together Birlikte devam ederiz I’ll be there and you’ll be near Ben, orada olacağım, ve sen, yakın olacaksın And that’s the deal my dear Ve bu anlaşmadır tatlım *** Thereover, hereunder Orada üzerinde,Burada altında You’ll never have to wonder Asla, merak etmek zorunda olmayacaksın We can always play by ear Her zaman ezbere oynuyoruz But that’s the deal my dear Ama bu anlaşmadır tatlım *** Lucky that my lips not only mumble Dudaklarım gevelemediğinden şanslıyım They spill kisses like a fountain Onlar, bir çeşme gibi öpücükleri dökerler Lucky that my breasts are small and humble Göğüslerim küçük ve alçak gönüllü olduğundan şanslıyım So you don’t confuse them with mountains Bu yüzden dağlarla onları karıştıramazsın Lucky I have strong legs like my mother Annem gibi güçlü bacaklarım olduğundan şanslıyım To run for cover when I need it Yol almak için koşuyorum buna ihtiyaç duyuyorum And these two eyes that for no other Ve hiçbir değeri olmayan bu iki göz The day you leave will cry a river Bir gün ayrıldığında bir ırmak kadar ağlayacak *** e ro lo le lo le, Le ro lo le lo le Can’t you see Görmüyormusun I’m at your feet Ben, senin ayaklarındayım *** Whenever, wherever Her zaman , her yerde We’re meant to be together Birlikte devam ederiz I’ll be there and you’ll be near Ben, orada olacağım, ve sen, yakın olacaksın And that’s the deal my dear Ve bu anlaşmadır tatlım *** Thereover, hereunder Orada üzerinde, Burada altında You’ll never have to wonder Asla, merak etmek zorunda olmayacaksın We can always play by ear Her zaman ezbere oynuyoruz But that’s the deal my dear Ama bu anlaşmadır tatlım *** Le ro le le lo le, Le ro le le lo le Think out loud Yüksek sesli düşün Say it again Tekrar söyle *** Le ro lo le lo le lo le Tell me one more time Bir kez daha söyle That you’ll live Yaşacağını Lost in my eyes Kaybettiğin gözlerimde *** Whenever, wherever Her zaman , her yerde We’re meant to be together Birlikte devam ederiz I’ll be there and you’ll be near Ben, orada olacağım, ve sen, yakın olacaksın And that’s the deal my dear Ve bu anlaşmadır tatlım *** Thereover, hereunder Orada üzerinde, Burada altında You’ve got me head over heels There’s nothing left to fear Korkmak için hiçbir şey yok If you really feel the way I feel Eğer gerçekten hissettiğim gibi hissediyorsan