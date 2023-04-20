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7/24 Dinle
Shawn Mendes
Treat You Better
Yabancı Pop
10 Parça | 32:55
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01
Treat You Better
Shawn Mendes
03:08
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02
Monster feat. Justin Bieber
Shawn Mendes
02:55
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03
It'll Be Okay
Shawn Mendes
03:42
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04
If I Can't Have You
Shawn Mendes
03:10
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05
When You're Gone
Shawn Mendes
02:51
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06
Mercy
Shawn Mendes
03:29
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07
Stitches
Shawn Mendes
03:26
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08
There's Nothing Holdin' Me Back
Shawn Mendes
03:19
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09
I Know What You Did Last Summer
Shawn Mendes
03:44
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