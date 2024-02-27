Love Tonight (David Guetta Remix Edit) Şarkı Sözleri
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Shouse
Love Tonight (David Guetta Remix Edit)
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All I need is your love tonight
All I need is your love tonight
All I need is your love tonight
All I need is your love tonight
(Tonight, tonight, tonight, tonight)
(Tonight, tonight, tonight, tonight)
***
All I--
All I--
All I need is your love tonight
All I need is your love tonight
***
(All I need is your love tonight)
(All I need is your love tonight)
(Tonight, tonight, tonight, tonight)
(Tonight, tonight, tonight, tonight)