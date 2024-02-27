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Shouse Love Tonight (David Guetta Remix Edit) Love Tonight (David Guetta Remix Edit) All I need is your love tonight All I need is your love tonight All I need is your love tonight All I need is your love tonight (Tonight, tonight, tonight, tonight) (Tonight, tonight, tonight, tonight) *** All I-- All I-- All I need is your love tonight All I need is your love tonight *** (All I need is your love tonight) (All I need is your love tonight) (Tonight, tonight, tonight, tonight) (Tonight, tonight, tonight, tonight) Tüm Şarkıları