Clipped wings Kırpılmış kanatlar I was a broken thing Kırılmış bir şeydim Had a voice Sesim vardı Had a voice but I could not sing… Sesim vardı ama ötemiyordum You would wind me down Beni rüzgara bıraktın I struggled on the ground Yere yığıldım So lost, the line had been crossed Ve kaybettim, çizgi geçildi Had a voice, had a voice but I could not talk Sesim vardı, sesim vardı ama konuşamıyordum You held me down Beni aşağı çektin I struggle to fly now Şimdi uçmak için mücadele ediyorum *** But there’s a scream inside that we are frightened Ama korkudan içimizde bir çığlık var We hold on so tight, we cannot deny Çok sıkı tuttuk, inkar edemeyiz Eats us alive, oh it eats us alive Bizi canlı canlı yiyor, bu bizi canlı canlı yiyor Yes, there’s a scream inside that we are frightened Evet, korkudan içimizde bir çığlık var We hold on so tight, but I don’t wanna die, no Çok sıkı tuttuk, ama ölmek istemiyorum, hayır I don’t wanna die Ölmek istemiyorum I don’t wanna die Ölmek istemiyorum *** And I don’t care if I sing off key Ve eğer kötü söylersem umursamayacağım I find myself in my melodies Melodilerde kendimi buluyorum I sing for love, I sing for me Aşk için söylüyorum, benim için söylüyorum I shout it out like a bird set free Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum *** No I don’t care if I sing off key Hayır, eğer kötü söylersem umursamayacağım I find myself in my melodies Melodilerde kendimi buluyorum I sing for love, I sing for me Aşk için söylüyorum, benim için söylüyorum I shout it out like a bird set free Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum *** I’ll shout it out like a bird set free! Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum I’ll shout it out like a bird set free! Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum I’ll shout it out like a bird set free! Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum *** Now I fly, hit the high notes Şimdi uçuyorum, yüksek notalara çıkıyorum I have a voice, have a voice, hear me roar tonight Sesim var, sesim var, bu gece kükrememi duy You held me down Beni aşağı çektin But I fought back loud Ama ben yüksek sesle savaştım *** But there’s a scream inside that we are frightened Ama korkudan içimizde bir çığlık var We hold on so tight, we cannot deny Çok sıkı tuttuk, inkar edemeyiz Eats us alive, oh it eats us alive Bizi canlı canlı yiyor, bu bizi canlı canlı yiyor Yes, there’s a scream inside that we are frightened Evet, korkudan içimizde bir çığlık var We hold on so tight, but I don’t wanna die, no Çok sıkı tuttuk, ama ölmek istemiyorum, hayır I don’t wanna die Ölmek istemiyorum I don’t wanna die Ölmek istemiyorum *** And I don’t care if I sing off key Ve eğer kötü söylersem umursamayacağım I find myself in my melodies Melodilerde kendimi buluyorum I sing for love, I sing for me Aşk için söylüyorum, benim için söylüyorum I shout it out like a bird set free Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum No I don’t care if I sing off key Hayır, eğer kötü söylersem umursamayacağım I find myself in my melodies Melodilerde kendimi buluyorum I sing for love, I sing for me Aşk için söylüyorum, benim için söylüyorum I shout it out like a bird set free Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum *** I’ll shout it out like a bird set free! Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum I’ll shout it out like a bird set free! Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum I’ll shout it out like a bird set free! Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum *** I’ll shout it out like a bird set free! Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum I’ll shout it out like a bird set free! Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum I’ll shout it out like a bird set free! Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum