Clipped wings
Kırpılmış kanatlar
I was a broken thing
Kırılmış bir şeydim
Had a voice
Sesim vardı
Had a voice but I could not sing…
Sesim vardı ama ötemiyordum
You would wind me down
Beni rüzgara bıraktın
I struggled on the ground
Yere yığıldım
So lost, the line had been crossed
Ve kaybettim, çizgi geçildi
Had a voice, had a voice but I could not talk
Sesim vardı, sesim vardı ama konuşamıyordum
You held me down
Beni aşağı çektin
I struggle to fly now
Şimdi uçmak için mücadele ediyorum
***
But there’s a scream inside that we are frightened
Ama korkudan içimizde bir çığlık var
We hold on so tight, we cannot deny
Çok sıkı tuttuk, inkar edemeyiz
Eats us alive, oh it eats us alive
Bizi canlı canlı yiyor, bu bizi canlı canlı yiyor
Yes, there’s a scream inside that we are frightened
Evet, korkudan içimizde bir çığlık var
We hold on so tight, but I don’t wanna die, no
Çok sıkı tuttuk, ama ölmek istemiyorum, hayır
I don’t wanna die
Ölmek istemiyorum
I don’t wanna die
Ölmek istemiyorum
***
And I don’t care if I sing off key
Ve eğer kötü söylersem umursamayacağım
I find myself in my melodies
Melodilerde kendimi buluyorum
I sing for love, I sing for me
Aşk için söylüyorum, benim için söylüyorum
I shout it out like a bird set free
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum
***
No I don’t care if I sing off key
Hayır, eğer kötü söylersem umursamayacağım
I find myself in my melodies
Melodilerde kendimi buluyorum
I sing for love, I sing for me
Aşk için söylüyorum, benim için söylüyorum
I shout it out like a bird set free
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum
***
I’ll shout it out like a bird set free!
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum
I’ll shout it out like a bird set free!
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum
I’ll shout it out like a bird set free!
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum
***
Now I fly, hit the high notes
Şimdi uçuyorum, yüksek notalara çıkıyorum
I have a voice, have a voice, hear me roar tonight
Sesim var, sesim var, bu gece kükrememi duy
You held me down
Beni aşağı çektin
But I fought back loud
Ama ben yüksek sesle savaştım
***
But there’s a scream inside that we are frightened
Ama korkudan içimizde bir çığlık var
We hold on so tight, we cannot deny
Çok sıkı tuttuk, inkar edemeyiz
Eats us alive, oh it eats us alive
Bizi canlı canlı yiyor, bu bizi canlı canlı yiyor
Yes, there’s a scream inside that we are frightened
Evet, korkudan içimizde bir çığlık var
We hold on so tight, but I don’t wanna die, no
Çok sıkı tuttuk, ama ölmek istemiyorum, hayır
I don’t wanna die
Ölmek istemiyorum
I don’t wanna die
Ölmek istemiyorum
***
And I don’t care if I sing off key
Ve eğer kötü söylersem umursamayacağım
I find myself in my melodies
Melodilerde kendimi buluyorum
I sing for love, I sing for me
Aşk için söylüyorum, benim için söylüyorum
I shout it out like a bird set free
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum
No I don’t care if I sing off key
Hayır, eğer kötü söylersem umursamayacağım
I find myself in my melodies
Melodilerde kendimi buluyorum
I sing for love, I sing for me
Aşk için söylüyorum, benim için söylüyorum
I shout it out like a bird set free
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum
***
I’ll shout it out like a bird set free!
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum
I’ll shout it out like a bird set free!
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum
I’ll shout it out like a bird set free!
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum
***
I’ll shout it out like a bird set free!
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum
I’ll shout it out like a bird set free!
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum
I’ll shout it out like a bird set free!
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum