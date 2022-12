Party girls don’t get hurt – Parti kızları incinmez Can’t feel anything, when will I learn – Bir şey hissetmezler, ne zaman öğreneceğim I push it down, push it down – bunu bastırıyorum, bunu bastırıyorum *** I’m the one “for a good time call” – ben “iyi zaman geçirme aramasıyım” Phone’s blowin’ up, ringin’ my doorbell – telefon patlıyor, kapı zilim çalıyor I feel the love, feel the love – aşkı hissediyorum, aşkı hissediyorum *** 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink – 1, 2, 3, 1, 2, 3, iç 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink – 1, 2, 3, 1, 2, 3, iç 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink – 1, 2, 3, 1, 2, 3, iç *** Throw ’em back ’til I lose count – Arka arkaya yuvarlıyorum, sayısını tutamayana kadar *** I’m gonna swing from the chandelier, from the chandelier – avizeden sallanacacağım, avizeden I’m gonna live like tomorrow doesn’t exist – yarın yokmuş gibi yaşayacağım Like it doesn’t exist – yarın yokmuş gibi I’m gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry – gecenin içinde bir kuş gibi uçacağım, gözyaşlarımın kuruduğunu hissedeceğim I’m gonna swing from the chandelier, from the chandelier – avizeden sallanacacağım, avizeden *** But I’m holding on for dear life, won’t look down, won’t open my eyes – ama canımı dişime takıp bekliyorum, aşağı bakmayacağım, gözlerimi açmayacağım Keep my glass full until morning light, ’cause I’m just holding on for tonight – sabah ışıyana kadar bardağımı dolu tutacağım, çünkü bugece sadece bekliyorum Help me, I’m holding on for dear life, won’t look down, won’t open my eyes – bana yardım et, canımı dişime takıp bekliyorum, aşağı bakmayacağım, gözlerimi açmayacağım Keep my glass full until morning light, ’cause I’m just holding on for tonight – sabah ışıyana kadar bardağımı dolu tutacağım, çünkü bu gece sadece bekliyorum On for tonight – bu gece *** Sun is up, I’m a mess – güneş doğdu, ben berbat haldeyim Gotta get out now, gotta run from this – şimdi dışarıya çıkacağım, bundan kaçmam gerek Here comes the shame, here comes the shame – işte utanç geliyor, işte utanç geliyor *** 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink – 1, 2, 3, 1, 2, 3, iç 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink – 1, 2, 3, 1, 2, 3, iç 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink – 1, 2, 3, 1, 2, 3, iç *** Throw ’em back ’til I lose count – Arka arkaya yuvarlıyorum, sayısını tutamayana kadar *** I’m gonna swing from the chandelier, from the chandelier – avizeden sallanacacağım, avizeden I’m gonna live like tomorrow doesn’t exist – yarın yokmuş gibi yaşayacağım Like it doesn’t exist – yarın yokmuş gibi I’m gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry – gecenin içinde bir kuş gibi uçacağım, gözyaşlarımın kuruduğunu hissedeceğim I’m gonna swing from the chandelier, from the chandelier – avizeden sallanacacağım, avizeden *** But I’m holding on for dear life, won’t look down, won’t open my eyes – ama canımı dişime takıp bekliyorum, aşağı bakmayacağım, gözlerimi açmayacağım Keep my glass full until morning light, ’cause I’m just holding on for tonight – sabah ışıyana kadar bardağımı dolu tutacağım, çünkü bugece sadece bekliyorum Help me, I’m holding on for dear life, won’t look down, won’t open my eyes – bana yardım et, canımı dişime takıp bekliyorum, aşağı bakmayacağım, gözlerimi açmayacağım Keep my glass full until morning light, ’cause I’m just holding on for tonight – sabah ışıyana kadar bardağımı dolu tutacağım, çünkü bu gece sadece bekliyorum On for tonight – bu gece *** On for tonight – bu gece ‘Cause I’m just holding on for tonight – çünkü bu gece sadece bekliyorum Oh I’m just holding on for tonight – bu gece sadece bekliyorum On for tonight – bu gece On for tonight – bu gece ‘Cause I’m just holding on for tonight – çünkü bu gece sadece bekliyorum ‘Cause I’m just holding on for tonight – çünkü bu gece sadece bekliyorum Oh I’m just holding on for tonight – bu gece sadece bekliyorum On for tonight – bu gece On for tonight – bu gece