Cheap Thrills Şarkı Sözleri
Sia Cheap Thrills şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sia Cheap Thrills şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cheap Thrills sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Come on, come on, turn the radio on
– Hadi, hadi, radyoyu aç
It’s Friday night and I won’t be long
– Uzun sürmez, Cuma gecesi ve ben
Gotta do my hair, I put my make up on
– Gerek saçımı, makyajımı ben
It’s Friday night and I won’t be long
– Uzun sürmez, Cuma gecesi ve ben
***
Til I hit the dance floor
– Dans pistine kadar ben
Hit the dance floor
– Dans pistine
I got all I need
– Bende istiyorum
No I ain’t got cash
– Hayır hiç param yok
I ain’t got cash
– Hiç param yok
But I got you baby
– Ama sen bebeğim var
***
Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
– Bebek bu gece eğlenmek için dolarlarına ihtiyacım yok
(I love cheap thrills)
– (Ucuz heyecanlar seviyorum)
Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
– Bebek bu gece eğlenmek için dolarlarına ihtiyacım yok
(I love cheap thrills)
– (Ucuz heyecanlar seviyorum)
But I don’t need no money
– Ama hayır paraya ihtiyacım yok
As long as I can feel the beat
– Sürece ritmi hissediyorum
I don’t need no money
– Hayır paraya ihtiyacım yok
As long as I keep dancing
– Dans etmeye devam ettiğim sürece
***
Come on, come on, turn the radio on
– Hadi, hadi, radyoyu aç
It’s Saturday and I won’t be long
– Bugün Cumartesi ve ben fazla kalmayacağım
Gotta paint my nails, put my high heels on
– Gerek oje, yüksek topuklu koymak
It’s Saturday and I won’t be long
– Bugün Cumartesi ve ben fazla kalmayacağım
***
Til I hit the dance floor
– Dans pistine kadar ben
Hit the dance floor
– Dans pistine
I got all I need
– Bende istiyorum
No I ain’t got cash
– Hayır hiç param yok
I ain’t got cash
– Hiç param yok
But I got you baby
– Ama senin gibi bebeğim var
***
Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
– Bebek bu gece eğlenmek için dolarlarına ihtiyacım yok
(I love cheap thrills)
– (Ucuz heyecanlar seviyorum)
Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
– Bebek bu gece eğlenmek için dolarlarına ihtiyacım yok
(I love cheap thrills)
– (Ucuz heyecanlar seviyorum)
But I don’t need no money
– Ama hayır paraya ihtiyacım yok
As long as I can feel the beat
– Sürece ritmi hissediyorum
I don’t need no money
– Hayır paraya ihtiyacım yok
As long as I keep dancing
– Tuttuğum sürece dans
***
(I love cheap thrills)
– (Ucuz heyecanlar seviyorum)
(I love cheap thrills)
– (Ucuz heyecanlar seviyorum)
I don’t need no money
– Hayır paraya ihtiyacım yok
As long as I can feel the beat
– Sürece ritmi hissediyorum
I don’t need no money
– Hayır paraya ihtiyacım yok
As long as I keep dancing
– Tuttuğum sürece dans
Oh, oh
– Oh, oh
***
Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
– Bebek bu gece eğlenmek için dolarlarına ihtiyacım yok
(I love cheap thrills)
– (Ucuz heyecanlar seviyorum)
Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight
– Bebek bu gece eğlenmek için dolarlarına ihtiyacım yok
(I love cheap thrills)
– (Ucuz heyecanlar seviyorum)
I don’t need no money
– Hayır paraya ihtiyacım yok
As long as I can feel the beat
– Sürece ritmi hissediyorum
I don’t need no money
– Hayır paraya ihtiyacım yok
As long as I keep dancing
– Tuttuğum sürece dans
***
La, la, la, la, la, la (I love cheap thrills)
– La, la, la, la, la, la (seviyorum ucuz heyecanlar)