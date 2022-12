Come on, come on, turn the radio on – Hadi, hadi, radyoyu aç It’s Friday night and I won’t be long – Uzun sürmez, Cuma gecesi ve ben Gotta do my hair, I put my make up on – Gerek saçımı, makyajımı ben It’s Friday night and I won’t be long – Uzun sürmez, Cuma gecesi ve ben *** Til I hit the dance floor – Dans pistine kadar ben Hit the dance floor – Dans pistine I got all I need – Bende istiyorum No I ain’t got cash – Hayır hiç param yok I ain’t got cash – Hiç param yok But I got you baby – Ama sen bebeğim var *** Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight – Bebek bu gece eğlenmek için dolarlarına ihtiyacım yok (I love cheap thrills) – (Ucuz heyecanlar seviyorum) Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight – Bebek bu gece eğlenmek için dolarlarına ihtiyacım yok (I love cheap thrills) – (Ucuz heyecanlar seviyorum) But I don’t need no money – Ama hayır paraya ihtiyacım yok As long as I can feel the beat – Sürece ritmi hissediyorum I don’t need no money – Hayır paraya ihtiyacım yok As long as I keep dancing – Dans etmeye devam ettiğim sürece *** Come on, come on, turn the radio on – Hadi, hadi, radyoyu aç It’s Saturday and I won’t be long – Bugün Cumartesi ve ben fazla kalmayacağım Gotta paint my nails, put my high heels on – Gerek oje, yüksek topuklu koymak It’s Saturday and I won’t be long – Bugün Cumartesi ve ben fazla kalmayacağım *** Til I hit the dance floor – Dans pistine kadar ben Hit the dance floor – Dans pistine I got all I need – Bende istiyorum No I ain’t got cash – Hayır hiç param yok I ain’t got cash – Hiç param yok But I got you baby – Ama senin gibi bebeğim var *** Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight – Bebek bu gece eğlenmek için dolarlarına ihtiyacım yok (I love cheap thrills) – (Ucuz heyecanlar seviyorum) Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight – Bebek bu gece eğlenmek için dolarlarına ihtiyacım yok (I love cheap thrills) – (Ucuz heyecanlar seviyorum) But I don’t need no money – Ama hayır paraya ihtiyacım yok As long as I can feel the beat – Sürece ritmi hissediyorum I don’t need no money – Hayır paraya ihtiyacım yok As long as I keep dancing – Tuttuğum sürece dans *** (I love cheap thrills) – (Ucuz heyecanlar seviyorum) (I love cheap thrills) – (Ucuz heyecanlar seviyorum) I don’t need no money – Hayır paraya ihtiyacım yok As long as I can feel the beat – Sürece ritmi hissediyorum I don’t need no money – Hayır paraya ihtiyacım yok As long as I keep dancing – Tuttuğum sürece dans Oh, oh – Oh, oh *** Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight – Bebek bu gece eğlenmek için dolarlarına ihtiyacım yok (I love cheap thrills) – (Ucuz heyecanlar seviyorum) Baby I don’t need dollar bills to have fun tonight – Bebek bu gece eğlenmek için dolarlarına ihtiyacım yok (I love cheap thrills) – (Ucuz heyecanlar seviyorum) I don’t need no money – Hayır paraya ihtiyacım yok As long as I can feel the beat – Sürece ritmi hissediyorum I don’t need no money – Hayır paraya ihtiyacım yok As long as I keep dancing – Tuttuğum sürece dans *** La, la, la, la, la, la (I love cheap thrills) – La, la, la, la, la, la (seviyorum ucuz heyecanlar)