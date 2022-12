And another one bites the dust – Ve bir diğeri tozu ısırır But why can I not conquer love? – Ama neden aşkı yenemiyorum? And I might’ve got to be with one – Ve biriyle birlikte olabilirdim Why not fight this war without weapons? – Neden bu savaşa silahsız savaşmıyorsunuz? And I want it and I want everything – Ve onu istiyorum ve her şeyi istiyorum But there was so many red flags – Ama çok fazla kırmızı bayrak vardı Now another one bites the dust – Şimdi başka biri tozu ısırıyor And let’s be clear, I trust no one – Ve açık olalım, kimseye güvenmiyorum *** You did not break me – Sen beni kırmadın I’m still fighting for this – Hala bunun için savaşıyorum *** Well I’ve got a thick skin and an elastic heart – Benim kalın bir cildim ve elastik bir kalbim var But your blade it might be too sharp – Ama kılıcın çok keskin olabilir I’m like a rubber band until you pull too hard – Sen çok sert çekene kadar lastik bant gibiyim But I may snap when I move close – Ama yaklaştığımda kırılabilirim But you won’t see me move no more – Ama artık hareket ettiğimi görmeyeceksin Cause I’ve got an elastic heart – Çünkü elastik bir kalbim var *** I’ve got an elastic heart – Elastik bir kalbim var Yeah, I’ve got an elastic heart – Evet, elastik bir kalbim var *** And now I step through the night – Ve şimdi geceye adım atıyorum Let’s be clear, won’t close my eyes – Açık olalım, gözlerimi kapatmayalım And I know that I can’t survive – Ve hayatta kalamayacağımı biliyorum I walked through fire to save my life – Hayatımı kurtarmak için ateşin içinden geçtim And I want it, I want my life so bad – Ve onu istiyorum, hayatımı çok istiyorum I’m doing everything I can – Yapabileceğim her şeyi yapıyorum Then another one bites the dust – Sonra bir başkası tozu ısırır It’s hard to lose a chosen one – Seçilmiş birini kaybetmek zor *** You did not break me – Sen beni kırmadın I’m still fighting for this – Hala bunun için savaşıyorum *** Well I’ve got a thick skin and an elastic heart – Benim kalın bir cildim ve elastik bir kalbim var But your blade it might be too sharp – Ama kılıcın çok keskin olabilir I’m like a rubber band until you pull too hard – Sen çok sert çekene kadar lastik bant gibiyim But I may snap when I move close – Ama yaklaştığımda kırılabilirim But you won’t see me move no more – Ama artık hareket ettiğimi görmeyeceksin Cause I’ve got an elastic heart – Çünkü elastik bir kalbim var