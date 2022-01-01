Elastic Heart Şarkı Sözleri
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And another one bites the dust
– Ve bir diğeri tozu ısırır
But why can I not conquer love?
– Ama neden aşkı yenemiyorum?
And I might’ve got to be with one
– Ve biriyle birlikte olabilirdim
Why not fight this war without weapons?
– Neden bu savaşa silahsız savaşmıyorsunuz?
And I want it and I want everything
– Ve onu istiyorum ve her şeyi istiyorum
But there was so many red flags
– Ama çok fazla kırmızı bayrak vardı
Now another one bites the dust
– Şimdi başka biri tozu ısırıyor
And let’s be clear, I trust no one
– Ve açık olalım, kimseye güvenmiyorum
***
You did not break me
– Sen beni kırmadın
I’m still fighting for this
– Hala bunun için savaşıyorum
***
Well I’ve got a thick skin and an elastic heart
– Benim kalın bir cildim ve elastik bir kalbim var
But your blade it might be too sharp
– Ama kılıcın çok keskin olabilir
I’m like a rubber band until you pull too hard
– Sen çok sert çekene kadar lastik bant gibiyim
But I may snap when I move close
– Ama yaklaştığımda kırılabilirim
But you won’t see me move no more
– Ama artık hareket ettiğimi görmeyeceksin
Cause I’ve got an elastic heart
– Çünkü elastik bir kalbim var
***
I’ve got an elastic heart
– Elastik bir kalbim var
Yeah, I’ve got an elastic heart
– Evet, elastik bir kalbim var
***
And now I step through the night
– Ve şimdi geceye adım atıyorum
Let’s be clear, won’t close my eyes
– Açık olalım, gözlerimi kapatmayalım
And I know that I can’t survive
– Ve hayatta kalamayacağımı biliyorum
I walked through fire to save my life
– Hayatımı kurtarmak için ateşin içinden geçtim
And I want it, I want my life so bad
– Ve onu istiyorum, hayatımı çok istiyorum
I’m doing everything I can
– Yapabileceğim her şeyi yapıyorum
Then another one bites the dust
– Sonra bir başkası tozu ısırır
It’s hard to lose a chosen one
– Seçilmiş birini kaybetmek zor
***
You did not break me
– Sen beni kırmadın
I’m still fighting for this
– Hala bunun için savaşıyorum
***
Well I’ve got a thick skin and an elastic heart
– Benim kalın bir cildim ve elastik bir kalbim var
But your blade it might be too sharp
– Ama kılıcın çok keskin olabilir
I’m like a rubber band until you pull too hard
– Sen çok sert çekene kadar lastik bant gibiyim
But I may snap when I move close
– Ama yaklaştığımda kırılabilirim
But you won’t see me move no more
– Ama artık hareket ettiğimi görmeyeceksin
Cause I’ve got an elastic heart
– Çünkü elastik bir kalbim var