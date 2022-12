I've battled demons that won't let me sleep Uyumama izin vermeyecek şeytanlarla savaştım Called to the sea but she abandoned me Denize seslendim ama o beni terk etti *** But I won't never give up, no, never give up, no, no Ama ben asla vazgeçmeyeceğim, hayır, asla vazgeçmeyeceğim No, I won't never give up, no, never give up, no, no Ama ben asla vazgeçmeyeceğim, hayır, asla vazgeçmeyeceğim *** And I won't let you get me down Ve beni alt etmene izin vermeyeceğim I'll keep gettin' up when I hit the ground Yere düştüğümde ayağa kalkacağım Oh, never give up, no, never give up no, no, oh Oh, asla vazgeçme, hayır, asla vazgeçme, hayır, hayır I won't let you get me down Beni alt etmene izin vermeyeceğim I'll keep gettin' up when I hit the ground Yere düştüğümde ayağa kalkacağım Oh, never give up, no, never give up no, no, oh Oh, asla vazgeçme, hayır, asla vazgeçme, hayır, hayır *** I'll find my way, find my way home, oh, oh, oh Yolumu bulacağım, eve giden yolumu bulacağım I'll find my way, find my way home, oh, oh, oh Yolumu bulacağım, eve giden yolumu bulacağım I'll find my way, find my way home, oh, oh, oh Yolumu bulacağım, eve giden yolumu bulacağım I'll find my way, find my way home, oh, oh, oh Yolumu bulacağım, eve giden yolumu bulacağım *** Oh yeah, I'm haunted by the distant past Uzak geçmişimin laneti üzerimde Called to the skies but she was she overcast Gökyüzüne seslendim ama o bulutluydu *** But I won't never give up, no, never give up, no, no Ama ben asla vazgeçmeyeceğim, hayır, asla vazgeçmeyeceğim No, I won't never give up, no, never give up, no, no Ama ben asla vazgeçmeyeceğim, hayır, asla vazgeçmeyeceğim *** And I won't let you get me down Ve beni alt etmene izin vermeyeceğim I'll keep gettin' up when I hit the ground Yere düştüğümde ayağa kalkacağım Oh, never give up, no, never give up no, no, oh Oh, asla vazgeçme, hayır, asla vazgeçme, hayır, hayır I won't let you get me down Beni alt etmene izin vermeyeceğim I'll keep gettin' up when I hit the ground Yere düştüğümde ayağa kalkacağım Oh, never give up, no, never give up no, no, oh Oh, asla vazgeçme, hayır, asla vazgeçme, hayır, hayır *** I'll find my way, find my way home, oh, oh, oh Yolumu bulacağım, eve giden yolumu bulacağım I'll find my way, find my way home, oh, oh, oh Yolumu bulacağım, eve giden yolumu bulacağım I'll find my way, find my way home, oh, oh, oh Yolumu bulacağım, eve giden yolumu bulacağım I'll find my way, find my way home, oh, oh, oh Yolumu bulacağım, eve giden yolumu bulacağım *** Never give up, never give up Asla vazgeçme, asla vazgeçme Never give up, never give up Asla vazgeçme, asla vazgeçme No, no, oooh Hayır, hayır *** And I won't let you get me down Ve beni alt etmene izin vermeyeceğim I'll keep gettin' up when I hit the ground Yere düştüğümde ayağa kalkacağım Oh, never give up, no, never give up no, no, oh Oh, asla vazgeçme, hayır, asla vazgeçme, hayır, hayır I won't let you get me down Beni alt etmene izin vermeyeceğim I'll keep gettin' up when I hit the ground Yere düştüğümde ayağa kalkacağım Oh, never give up, no, never give up no, no, oh Oh, asla vazgeçme, hayır, asla vazgeçme, hayır, hayır *** I'll find my way, find my way home, oh, oh, oh Yolumu bulacağım, eve giden yolumu bulacağım I'll find my way, find my way home, oh, oh, oh Yolumu bulacağım, eve giden yolumu bulacağım I'll find my way, find my way home, oh, oh, oh Yolumu bulacağım, eve giden yolumu bulacağım I'll find my way, find my way home, oh, oh, oh Yolumu bulacağım, eve giden yolumu bulacağım