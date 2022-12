Uh-oh, running out of breath, but I Nefesim kesilmiş haldeyim ama benim Oh, I, I got stamina Dayanma gücüm var Uh-oh, running now, I close my eyes Koşuyorum şimdi, gözlerimi kapatıp Well, oh, I got stamina Dayanma gücüm var And uh-oh, I see another mountain to climb Ve, diğer zor işleri görüyorum *** But I, I got stamina Ama ben, dayanma gücüne sahibim And uh-oh, I need another love to be mine Ve benim olan başka bir sevgiye ihtiyacım var Cause I, I got stamina Çünkü benim, dayanma gücüm var *** Don't give up; I won't give up Pes etme, ben etmeyeceğim Don't give up, no no no Pes etme, hayır hayır hayır Don't give up; I won't give up Pes etme, ben etmeyeceğim Don't give up, no no no Pes etme, hayır hayır hayır *** I'm free to be the greatest, I'm alive En büyük olmak için özgürüm, hala hayattayım I'm free to be the greatest here tonight, the greatest En büyük olmak için bu gece buradayım, en büyük The greatest, the greatest alive En büyük, yaşayan en büyük The greatest, the greatest alive En büyük, yaşayan en büyük *** Uh-oh, running out of breath, but I Nefesim kesilmiş haldeyim ama ben Oh, I, I got stamina Dayanma gücüne sahibim Uh-oh, running now, I close my eyes Koşuyorum şimdi, gözlerimi kapatıp Well, oh, I got stamina Dayanma gücüm var And oh yeah, running to the waves below Ve evet, dev dalgaların içine dalıyorum But I, I got stamina Ama dayanma gücüm var And oh yeah, I'm running and I'm just enough Ve evet, koşuyorum ama yeteri kadar değil And uh-oh, I got stamina Ve, dayanma gücüne sahibim *** Don't give up; I won't give up Pes etme, ben etmeyeceğim Don't give up, no no no Pes etme, hayır hayır hayır Don't give up; I won't give up Pes etme, ben etmeyeceğim Don't give up, no no no Pes etme, hayır hayır hayır *** I'm free to be the greatest, I'm alive En büyük olmak için özgürüm, hala hayattayım I'm free to be the greatest here tonight, the greatest En büyük olmak için bu gece burdayım, en büyük The greatest, the greatest alive En büyük, yaşayan en büyük The greatest, the greatest alive En büyük, yaşayan en büyük *** Oh-oh, I got stamina Dayanma gücüm var Oh-oh, I got stamina Dayanma gücüm var Oh-oh, I got stamina Dayanma gücüm var Oh-oh, I got stamina Dayanma gücüm var *** Hey, I am the truth Hey, ben haklıyım Hey, I am the wisdom of the fallen; I'm the youth Hey, ben yenilmişlerin bilgesiyim; gençlik çağımdayım Hey, I am the greatest; hey, this is the proof Hey, ben en büyüğüm, hey, bu da ıspatı Hey, I work hard, pray hard, pay dues, hey Hey, çok çalışırım, çok dua ederim, bedel öderim, hey I transform with pressure; I'm hands-on with effort Ben baskılarla değiştim, ellerimle çabalayarak I fell twice before; my bounce back was special Daha önce iki kere yıkıldım, kendimi toparlamam çok özeldi Letdowns will get you, and the critics will test you Hayal kırıklıkları seni saracak ve eleştriler seni test edecek But the strong will survive; another scar may bless you, ah Ama atlatacak güçte olacaksın, belki de başka bir yaran seni koruyacak *** Don't give up (no no); I won't give up (no no) Pes etme (hayır hayır); Ben etmeyeceğim (hayır hayır) Don't give up, no no no (nah) Pes etme, hayır hayır hayır Don't give up; I won't give up Pes etme; ben etmeyeceğim Don't give up, no no no Pes etme, hayır hayır hayır *** I'm free to be the greatest, I'm alive En büyük olmak için özgürüm, hala hayattayım I'm free to be the greatest here tonight, the greatest En büyük olmak için bu gece buradayım, en büyük The greatest, the greatest alive (Don't give up, don't give up, don't give up, no no no) En büyük, yaşayan en büyük (Pes etme, pes etme, pes etme, hayır hayır hayır) The greatest, the greatest alive (Don't give up, don't give up, don't give up, no no no) En büyük, yaşayan en büyük (Pes etme, pes etme, pes etme, hayır hayır hayır) The greatest, the greatest alive (Don't give up, don't give up, don't give up; I got stamina) En büyük, yaşayan en büyük (Pes etme, pes etme, pes etme; dayanma gücüm var) The greatest, the greatest alive (Don't give up, don't give up, don't give up; I got stamina) En büyük, yaşayan en büyük (Pes etme, pes etme, pes etme; dayanma gücüm var) The greatest, the greatest alive (Don't give up, don't give up, don't give up; I got stamina) En büyük, yaşayan en büyük (Pes etme, pes etme, pes etme; dayanma gücüm var) *** The greatest, the greatest alive (Don't give up, don't give up, don't give up; I got stamina) En büyük, yaşayan en büyük (Pes etme, pes etme, pes etme; dayanma gücüm var) The greatest, the greatest alive (Don't give up, don't give up, don't give up; I got stamina) En büyük, yaşayan en büyük (Pes etme, pes etme, pes etme; dayanma gücüm var) The greatest, the greatest alive (Don't give up, don't give up, don't give up; I got stamina) En büyük, yaşayan en büyük (Pes etme, pes etme, pes etme; dayanma gücüm var) The greatest, the greatest alive (Don't give up, don't give up, don't give up; I got stamina) En büyük, yaşayan en büyük (Pes etme, pes etme, pes etme; dayanma gücüm var) The greatest, the greatest alive (Don't give up, don't give up, don't give up; I got stamina) En büyük, yaşayan en büyük (Pes etme, pes etme, pes etme; dayanma gücüm var)