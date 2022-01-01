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All smiles, I know what it takes to fool this town
Gülen yüzler, bu kasabayı kandırmak için ne gerektiğini biliyorum.
I'll do it 'til the sun goes down and all through the night time
Güneş batana kadar yapacağım ve bütün gece boyunca
Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear
Oh evet, oh evet, Ne duymak istiyorsan söyleyeceğim
Leave my sunglasses on while I shed a tear
Ben ağlarken güneş gözlüklerime dokunma
It's never the right time, yeah, yeah
Bu kesinlikle doğru zaman değil
***
I put my armor on, show you how strong how I am
Zırhımı aldım, sana ne kadar güçlü olduğumu göstereceğim
I put my armor on, I'll show you that I am
Zırhımı aldım, sana ben olduğumu göstereceğim
***
I'm unstoppable
Ben durdurulamazım
I'm a Porsche with no brakes
Ben freni olmayan Porsche'yim
I'm invincible
Ben na mağlubum
Yeah, I win every single game
Evet, her bir oyunu ben kazanırım
I'm so powerful
Ben çok güçlüyüm
I don't need batteries to play
Oynamak için pile ihtiyacım yok
I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today
Kendime çok güveniyorum, evet, ben bugün durdurulamazım
Unstoppable today, unstoppable today
Bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım
Unstoppable today, I'm unstoppable today
ben bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım
***
Break down, only alone I will cry out now
Yıkıldım, tek başımayım şimdi haykırcağım
You’ll never see what’s hiding out
Neyin saklandığını asla göremeyeceksin
Hiding out deep down, yeah, yeah
Kalbimin derinliklerinde neyin saklandığını, evet, evet
I know, I’ve heard that to let your feelings show
Biliyorum, hislerini göstermeye izin verdiğini duydum
Is the only way to make friendships grow
Dostlukları büyütmenin tek yolu mu?
But I’m too afraid now, yeah, yeah
Ama şimdi çok korkuyorum, evet, evet
I put my armor on, show you how strong how I am
Zırhımı aldım, sana ne kadar güçlü olduğumu göstereceğim
I put my armor on, I'll show you that I am
Zırhımı aldım, sana ben olduğumu göstereceğim
***
I'm unstoppable
Ben durdurulamazım
I'm a Porsche with no brakes
Ben freni olmayan Porsche'yim
I'm invincible
Ben na mağlubum
Yeah, I win every single game
Evet, her bir oyunu ben kazanırım
I'm so powerful
Ben çok güçlüyüm
I don't need batteries to play
Oynamak için pile ihtiyacım yok
I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today
Kendime çok güveniyorum, evet, ben bugün durdurulamazım
Unstoppable today, unstoppable today
Bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım
Unstoppable today, I'm unstoppable today
ben bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım
Unstoppable today, unstoppable today
Bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım
Unstoppable today, I'm unstoppable today
ben bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım
***
I put my armor on, show you how strong how I am
Zırhımı aldım, sana ne kadar güçlü olduğumu göstereceğim
I put my armor on, I'll show you that I am
Zırhımı aldım, sana ben olduğumu göstereceğim
***
I'm unstoppable
Ben durdurulamazım
I'm a Porsche with no brakes
Ben freni olmayan Porsche'yim
I'm invincible
Ben na mağlubum
Yeah, I win every single game
Evet, her bir oyunu ben kazanırım
I'm so powerful
Ben çok güçlüyüm
I don't need batteries to play
Oynamak için pile ihtiyacım yok
I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today
Kendime çok güveniyorum, evet, ben bugün durdurulamazım
Unstoppable today, unstoppable today
Bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım
Unstoppable today, I'm unstoppable today
ben bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım
Unstoppable today, unstoppable today
Bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım
Unstoppable today, I'm unstoppable today
ben bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım
-
Ağlayayım mı devrilen yıllara
Göz yumdum sade birkaç anıya
Utanma, sıkılma benden, mecburum
Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Yaşın kadar geçtim sevgiden
Her sevgi değildi böyle derinden
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
***
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
***
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
***
Ağlayayım mı devrilen yıllara
Göz yumdum sade birkaç anıya
Utanma, sıkılma benden, mecburum
Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Yaşın kadar geçtim sevgiden
Her sevgi değildi böyle derinden
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
***
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
***
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
-
Elveda dedin
Bunu nasıl söyledin
Sokaklar yine bomboş
Acınacak haldeyim
***
Gözlerim doluyor
Tenimde bir üşüme
Gün geçer gönül geçmez
Unuturum belki de
***
Kurtulur mu söyle
Bu kalbim bu sevdadan
Kolay olmaz öyle
Toparlanmak ardından
***
Yalvarmam boşuna bekleme hiç aramam
Gün olur ayrılık unutulur, yeterim kendime
Yok olamam acılarla
-
Bir sabah uyanıp da
Bakarım belki olursun yanımda
Dokunur gururuma
Beklerim seni bu evin anısına
Yeter, yeter geçer
***
Bir sabah uyanıp da
Bakarım belki olursun yanımda
Dokunur gururuma
Beklerim seni bu evin anısına
***
Bir sabah uyanıp da
Bakarım belki olursun yanımda
Dokunur gururuma
Beklerim seni bu evin anısına
Yeter, yeter geçer
***
Söyle bana nedir bu tafra?
Sebepsiz hiç kaldım yasta
Söz ver bana, üzme beni
Kırma beni, yormam seni
***
Hayırsızım, ah hayırsızım
Sensiz inan çok yalnızım
Hata değil benim yazgım
Düzelmiyor sevmen lazım
***
Hadi gel, müjdeler ver
Gözlerimdeki yaşları sil yeter
Tut, tut ellerimi
Sarıl sen de bana şımarık sevgilim
***
Hadi gel, müjdeler ver
Gözlerimdeki yaşları sil yeter
Tut, tut ellerimi
Sarıl sen de bana şımarık sevgilim
Yeter, yeter geçer
***
Söyle bana nedir bu tafra?
Sebepsiz hiç kaldım yasta
Söz ver bana, üzme beni
Kırma beni, yormam seni
***
Hayırsızım, ah hayırsızım
Sensiz inan çok yalnızım
Hata değil benim yazgım
Düzelmiyor sevmen lazım
***
Hadi gel, üzmeden gel
Ağlıyor kalbim sev yeter
Sev, inan yeter
Zordu, yordu bu acı günler
***
Hadi gel, müjdeler ver
Gözlerimdeki yaşları sil yeter
Tut, tut ellerimi
Sarıl sen de bana şımarık sevgilim
-
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Yine taş toprak
Yüreğim çırılçıplak
Hadi bir bak sonumuza
Neler olacak?
***
Ah burası
Yanıyor efkarımdan
Geceler kucak açmış
Neler olacak?
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Gel, gel, gel
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Yine taş toprak
Yüreğim çırılçıplak
Hadi bir bak sonumuza
Neler olacak?
***
Ah burası
Yanıyor efkarımdan
Geceler kucak açmış
Neler olacak?
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Gel, gel, gel
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
-
Sus, soru sorma
Sarıl yalnızca, susadım sana
Sus, utanıyorum itiraflardan
Ama mecburum sana
***
Sus, beni yorma
Olmadı işte, sen olmayınca
Sus, benle oynama
Söylemek çok zor ama mecburum sana
***
Neden Tanrım?
Bu yürek sana yanar
İstersen deli de
Ya sen ya hiç işte o kadar
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
***
Sus, beni yorma
Olmadı işte, sen olmayınca
Sus, benle oynama
Söylemek çok zor ama mecburum sana
***
Neden Tanrım?
Bu yürek sana yanar
İstersen deli de
Ya sen ya hiç işte o kadar
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
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