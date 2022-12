All smiles, I know what it takes to fool this town Gülen yüzler, bu kasabayı kandırmak için ne gerektiğini biliyorum. I'll do it 'til the sun goes down and all through the night time Güneş batana kadar yapacağım ve bütün gece boyunca Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear Oh evet, oh evet, Ne duymak istiyorsan söyleyeceğim Leave my sunglasses on while I shed a tear Ben ağlarken güneş gözlüklerime dokunma It's never the right time, yeah, yeah Bu kesinlikle doğru zaman değil *** I put my armor on, show you how strong how I am Zırhımı aldım, sana ne kadar güçlü olduğumu göstereceğim I put my armor on, I'll show you that I am Zırhımı aldım, sana ben olduğumu göstereceğim *** I'm unstoppable Ben durdurulamazım I'm a Porsche with no brakes Ben freni olmayan Porsche'yim I'm invincible Ben na mağlubum Yeah, I win every single game Evet, her bir oyunu ben kazanırım I'm so powerful Ben çok güçlüyüm I don't need batteries to play Oynamak için pile ihtiyacım yok I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today Kendime çok güveniyorum, evet, ben bugün durdurulamazım Unstoppable today, unstoppable today Bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım Unstoppable today, I'm unstoppable today ben bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım *** Break down, only alone I will cry out now Yıkıldım, tek başımayım şimdi haykırcağım You’ll never see what’s hiding out Neyin saklandığını asla göremeyeceksin Hiding out deep down, yeah, yeah Kalbimin derinliklerinde neyin saklandığını, evet, evet I know, I’ve heard that to let your feelings show Biliyorum, hislerini göstermeye izin verdiğini duydum Is the only way to make friendships grow Dostlukları büyütmenin tek yolu mu? But I’m too afraid now, yeah, yeah Ama şimdi çok korkuyorum, evet, evet I put my armor on, show you how strong how I am Zırhımı aldım, sana ne kadar güçlü olduğumu göstereceğim I put my armor on, I'll show you that I am Zırhımı aldım, sana ben olduğumu göstereceğim *** I'm unstoppable Ben durdurulamazım I'm a Porsche with no brakes Ben freni olmayan Porsche'yim I'm invincible Ben na mağlubum Yeah, I win every single game Evet, her bir oyunu ben kazanırım I'm so powerful Ben çok güçlüyüm I don't need batteries to play Oynamak için pile ihtiyacım yok I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today Kendime çok güveniyorum, evet, ben bugün durdurulamazım Unstoppable today, unstoppable today Bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım Unstoppable today, I'm unstoppable today ben bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım Unstoppable today, unstoppable today Bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım Unstoppable today, I'm unstoppable today ben bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım *** I put my armor on, show you how strong how I am Zırhımı aldım, sana ne kadar güçlü olduğumu göstereceğim I put my armor on, I'll show you that I am Zırhımı aldım, sana ben olduğumu göstereceğim *** I'm unstoppable Ben durdurulamazım I'm a Porsche with no brakes Ben freni olmayan Porsche'yim I'm invincible Ben na mağlubum Yeah, I win every single game Evet, her bir oyunu ben kazanırım I'm so powerful Ben çok güçlüyüm I don't need batteries to play Oynamak için pile ihtiyacım yok I'm so confident, yeah, I'm unstoppable today Kendime çok güveniyorum, evet, ben bugün durdurulamazım Unstoppable today, unstoppable today Bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım Unstoppable today, I'm unstoppable today ben bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım Unstoppable today, unstoppable today Bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım Unstoppable today, I'm unstoppable today ben bugün durdurulamazım, ben bugün durdurulamazım