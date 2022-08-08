Adam Şarkı Sözleri
Sibel Alaş Adam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Alaş Adam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Adam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gel sormama kimler öpmüş dudaklarını
Gel bir dokunuş unutturur günahlarını
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gel sormam kimler öpmüş dudaklarını
Gel bir dokunuş unutturur günahlarını
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
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Sevip de söyleyemediğim şarkılar var
Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler
Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikâye kadınları
Düşlerim var
Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım
Ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim
Bir adam var düşümde, tam dokunacakken uyandırıldığım
Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim
Düşümde bir adam var, benim mi bilemediğim
Bir adam var diyorum, düşünüp düşümden ayrı kaldığım
***
Durup da söyleyemediğin adımsa, gizli kapaklı
Sevda türküleri tuttursam da ben, telli duvaklı
***
Yanıma korlar mı adam seni?
Koparıp acıtmazlar mı beni?
Nafile yanar elim, dudağım
Seni bana yâr ederler mi?
***
Yanıma korlar mı adam seni?
Koparıp acıtmazlar mı beni?
Nafile yanar elim, dudağım
Seni bana yâr ederler mi?
***
Durup da söyleyemediğin adımsa, gizli kapaklı
Sevda türküleri tuttursam da ben, telli duvaklı
***
Yanıma korlar mı adam seni?
Koparıp acıtmazlar mı beni?
Nafile yanar elim, dudağım
Seni bana yâr ederler mi?
***
Yanıma korlar mı adam seni?
Koparıp acıtmazlar mı beni?
Nafile yanar elim, dudağım
Seni bana yâr ederler mi?
Seni bana yâr ederler mi?
***
Yağmur, bulutu unutursa
Dalında çiçeği kurutursa
Yâr benden utanırsa
Düşündüm, düşümden ayrı kaldım
***
Yağmur, bulutu unutursa
Dalında çiçeği kurutursa
Yâr benden utanırsa
Düşündüm, düşümden ayrı kaldım
***
Durup da söyleyemediğin adımsa, gizli kapaklı
Sevda türküleri tuttursam da ben, telli duvaklı
***
Yanıma korlar mı adam seni?
Koparıp acıtmazlar mı beni?
Nafile yanar elim, dudağım
Seni bana yâr ederler mi?
***
Yanıma korlar mı adam seni?
Koparıp acıtmazlar mı beni?
Nafile yanar elim, dudağım
Seni bana yâr ederler mi?
Seni bana yâr ederler mi?
***
Yağmur, bulutu unutursa
Dalında çiçeği kurutursa
Yâr benden utanırsa
Düşündüm, düşümden ayrı kaldım
***
Yağmur, bulutu unutursa
Dalında çiçeği kurutursa
Yâr benden utanırsa
Düşündüm, düşümden ayrı kaldım
***
Yağmur, bulutu unutursa
Dalında çiçeği kurutursa
Yâr benden utanırsa
Düşündüm, düşümden ayrı kaldım
***
Yağmur, bulutu unutursa
Dalında çiçeği kurutursa
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