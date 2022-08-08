Sibel Alaş

Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gel sormama kimler öpmüş dudaklarını Gel bir dokunuş unutturur günahlarını *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gönlümü çeldi edası hoş sedası Koydum aklıma benim olacak Durmadı gidiverdi bilmez Bütün yolları bana çıkacak *** Gel sormam kimler öpmüş dudaklarını Gel bir dokunuş unutturur günahlarını *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman *** Gel sen benim ol Gitsen hüzündür Bir gülüşüne kurban Al ben seninim Bende hüküm sür Koynuma giriver aman

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikâye kadınları Düşlerim var Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım Ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim Bir adam var düşümde, tam dokunacakken uyandırıldığım Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim Düşümde bir adam var, benim mi bilemediğim Bir adam var diyorum, düşünüp düşümden ayrı kaldığım *** Durup da söyleyemediğin adımsa, gizli kapaklı Sevda türküleri tuttursam da ben, telli duvaklı *** Yanıma korlar mı adam seni? Koparıp acıtmazlar mı beni? Nafile yanar elim, dudağım Seni bana yâr ederler mi? *** Yanıma korlar mı adam seni? Koparıp acıtmazlar mı beni? Nafile yanar elim, dudağım Seni bana yâr ederler mi? *** Durup da söyleyemediğin adımsa, gizli kapaklı Sevda türküleri tuttursam da ben, telli duvaklı *** Yanıma korlar mı adam seni? Koparıp acıtmazlar mı beni? Nafile yanar elim, dudağım Seni bana yâr ederler mi? *** Yanıma korlar mı adam seni? Koparıp acıtmazlar mı beni? Nafile yanar elim, dudağım Seni bana yâr ederler mi? Seni bana yâr ederler mi? *** Yağmur, bulutu unutursa Dalında çiçeği kurutursa Yâr benden utanırsa Düşündüm, düşümden ayrı kaldım *** Yağmur, bulutu unutursa Dalında çiçeği kurutursa Yâr benden utanırsa Düşündüm, düşümden ayrı kaldım *** Durup da söyleyemediğin adımsa, gizli kapaklı Sevda türküleri tuttursam da ben, telli duvaklı *** Yanıma korlar mı adam seni? Koparıp acıtmazlar mı beni? Nafile yanar elim, dudağım Seni bana yâr ederler mi? *** Yanıma korlar mı adam seni? Koparıp acıtmazlar mı beni? Nafile yanar elim, dudağım Seni bana yâr ederler mi? Seni bana yâr ederler mi? *** Yağmur, bulutu unutursa Dalında çiçeği kurutursa Yâr benden utanırsa Düşündüm, düşümden ayrı kaldım *** Yağmur, bulutu unutursa Dalında çiçeği kurutursa Yâr benden utanırsa Düşündüm, düşümden ayrı kaldım *** Yağmur, bulutu unutursa Dalında çiçeği kurutursa Yâr benden utanırsa Düşündüm, düşümden ayrı kaldım *** Yağmur, bulutu unutursa Dalında çiçeği kurutursa