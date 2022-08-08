Sibel Alaş

Benim olmadın, gözüm görmüyor Ölesim var ya yürek yetmiyor Şeytanı duydum çek git diyor Beni gönderme *** Benim olmadın, yanıyor canım Sorasım var ya dünüm yarınım Kafam almıyor bana mı kıydın Dilim öğretme *** Küçücük yüreğimle ben sana Adam boyu sevdalar büyüttüm ama İnandıramadım Büyü bozuldu, dünya yalan İçimde bir şeytan durmadan *** Yağmurlar düşüyor üzerime Yâr benden geçiyor bile bile Emir kimden, niye soldu çiçeğim Sendin, ben gonca femdim *** Yağmurlar düşüyor üzerime Yâr benden geçiyor bile bile Emir kimden, niye soldu çiçeğim Sendin, ben gonca femdim *** Benim olmadın, gözüm görmüyor Ölesim var ya yürek yetmiyor Şeytanı duydum çek git diyor Beni gönderme *** Benim olmadın, yanıyor canım Sorasım var ya dünüm yarınım Kafam almıyor bana mı kıydın Dilim öğretme *** Küçücük yüreğimle ben sana Adam boyu sevdalar büyüttüm ama İnandıramadım Büyü bozuldu, dünya yalan İçimde bir şeytan durmadan *** Yağmurlar düşüyor üzerime Yâr benden geçiyor bile bile Emir kimden, niye soldu çiçeğim Sendin, ben gonca femdim *** Yağmurlar düşüyor üzerime Yâr benden geçiyor bile bile Emir kimden, niye soldu çiçeğim Sendin, ben gonca femdim *** Yağmurlar düşüyor üzerime Yâr benden geçiyor bile bile Emir kimden, niye soldu çiçeğim Sendin, ben gonca femdim *** Yağmurlar düşüyor üzerime Yâr benden geçiyor bile bile Emir kimden, niye soldu çiçeğim Sendin, ben gonca femdim

Bir kere değse şu ellerin ellerime Sabır bitmekte Sordular ama varmadım isteyene Zaman geçmekte Gel kulun olayım al götür odana Yâr bir an daha Dayanamam bu geceye firarım ben *** Bir kere değse şu ellerin ellerime Bak sende aklım Sordular ama varmadım isteyene Ben sende kaldım Gel kulun olayım al götür odana Yâr bir an daha Dayanamam bu geceye firarım ben Dayanamam bu geceye firarım ben *** Çel şu kulun aklını Allah'ım Alıp da kaldırsın beni dağlara Ele rezil olurum vallahi Gelin edecek beni dedim eşe dosta *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben *** Bir kere değse şu ellerin ellerime Sabır bitmekte Sordular ama varmadım isteyene Zaman geçmekte Gel kulun olayım al götür odana Yâr bir an daha Dayanamam bu geceye firarım ben *** Bir kere değse şu ellerin ellerime Bak sende aklım Sordular ama varmadım isteyene Ben sende kaldım Gel kulun olayım al götür odana Yâr bir an daha Dayanamam bu geceye firarım ben Dayanamam bu geceye firarım ben *** Çel şu kulun aklını Allah'ım Alıp da kaldırsın beni dağlara Ele rezil olurum vallahi Gelin edecek beni dedim eşe dosta *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben *** Hadi yârim hazırım dünden Hele yârim beni al benden Tutamazlar ki kaçarım zaten Dayanamam bu geceye firarım ben