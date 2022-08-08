Fem Şarkı Sözleri
Sibel Alaş Fem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Alaş Fem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Fem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir kere değse şu ellerin ellerime
Sabır bitmekte
Sordular ama varmadım isteyene
Zaman geçmekte
Gel kulun olayım al götür odana
Yâr bir an daha
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Bir kere değse şu ellerin ellerime
Bak sende aklım
Sordular ama varmadım isteyene
Ben sende kaldım
Gel kulun olayım al götür odana
Yâr bir an daha
Dayanamam bu geceye firarım ben
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Çel şu kulun aklını Allah'ım
Alıp da kaldırsın beni dağlara
Ele rezil olurum vallahi
Gelin edecek beni dedim eşe dosta
***
Hadi yârim hazırım dünden
Hele yârim beni al benden
Tutamazlar ki kaçarım zaten
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Hadi yârim hazırım dünden
Hele yârim beni al benden
Tutamazlar ki kaçarım zaten
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Bir kere değse şu ellerin ellerime
Sabır bitmekte
Sordular ama varmadım isteyene
Zaman geçmekte
Gel kulun olayım al götür odana
Yâr bir an daha
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Bir kere değse şu ellerin ellerime
Bak sende aklım
Sordular ama varmadım isteyene
Ben sende kaldım
Gel kulun olayım al götür odana
Yâr bir an daha
Dayanamam bu geceye firarım ben
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Çel şu kulun aklını Allah'ım
Alıp da kaldırsın beni dağlara
Ele rezil olurum vallahi
Gelin edecek beni dedim eşe dosta
***
Hadi yârim hazırım dünden
Hele yârim beni al benden
Tutamazlar ki kaçarım zaten
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Hadi yârim hazırım dünden
Hele yârim beni al benden
Tutamazlar ki kaçarım zaten
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Hadi yârim hazırım dünden
Hele yârim beni al benden
Tutamazlar ki kaçarım zaten
Dayanamam bu geceye firarım ben
***
Hadi yârim hazırım dünden
Hele yârim beni al benden
Tutamazlar ki kaçarım zaten
Dayanamam bu geceye firarım ben
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Benim olmadın, gözüm görmüyor
Ölesim var ya yürek yetmiyor
Şeytanı duydum çek git diyor
Beni gönderme
***
Benim olmadın, yanıyor canım
Sorasım var ya dünüm yarınım
Kafam almıyor bana mı kıydın
Dilim öğretme
***
Küçücük yüreğimle ben sana
Adam boyu sevdalar büyüttüm ama
İnandıramadım
Büyü bozuldu, dünya yalan
İçimde bir şeytan durmadan
***
Yağmurlar düşüyor üzerime
Yâr benden geçiyor bile bile
Emir kimden, niye soldu çiçeğim
Sendin, ben gonca femdim
***
Yağmurlar düşüyor üzerime
Yâr benden geçiyor bile bile
Emir kimden, niye soldu çiçeğim
Sendin, ben gonca femdim
***
Benim olmadın, gözüm görmüyor
Ölesim var ya yürek yetmiyor
Şeytanı duydum çek git diyor
Beni gönderme
***
Benim olmadın, yanıyor canım
Sorasım var ya dünüm yarınım
Kafam almıyor bana mı kıydın
Dilim öğretme
***
Küçücük yüreğimle ben sana
Adam boyu sevdalar büyüttüm ama
İnandıramadım
Büyü bozuldu, dünya yalan
İçimde bir şeytan durmadan
***
Yağmurlar düşüyor üzerime
Yâr benden geçiyor bile bile
Emir kimden, niye soldu çiçeğim
Sendin, ben gonca femdim
***
Yağmurlar düşüyor üzerime
Yâr benden geçiyor bile bile
Emir kimden, niye soldu çiçeğim
Sendin, ben gonca femdim
***
Yağmurlar düşüyor üzerime
Yâr benden geçiyor bile bile
Emir kimden, niye soldu çiçeğim
Sendin, ben gonca femdim
***
Yağmurlar düşüyor üzerime
Yâr benden geçiyor bile bile
Emir kimden, niye soldu çiçeğim
Sendin, ben gonca femdim
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