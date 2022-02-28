Gurur Şarkı Sözleri
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Ardımda yollar birikmiş paramparça
Geriye adım atamıyorum
Kırılmış yerler var ömrümde
Kalbime batıyor dayanamıyorum
***
İçimden çığlıklar geçiyor
Vagon, vagon azap yüklü
Sana sesimi duyuramıyorum
***
İçimden çığlıklar geçiyor
Vagon, vagon azap yüklü
Sana sesimi duyuramıyorum
***
Gururum kapılara kilit vurmuş açamıyorum
Anla artık sen gel ben sana gelemiyorum
Gururum kapılarda kilit kilit açamıyorum
Anla artık sen gel ben sana gelemiyorum
***
Ardımda yollar birikmiş paramparça
Geriye adım atamıyorum
Kırılmış yerler var ömrümde
Kalbime batıyor dayanamıyorum
***
İçimden çığlıklar geçiyor
Vagon, vagon azap yüklü
Sana sesimi duyuramıyorum
***
İçimden çığlıklar geçiyor
Vagon, vagon azap yüklü
Sana sesimi duyuramıyorum
***
Gururum kapılara kilit vurmuş açamıyorum
Anla artık sen gel ben sana gelemiyorum
Gururum kapılarda kilit kilit açamıyorum
Anla artık sen gel ben sana gelemiyorum