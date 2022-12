Bi' sana gönülde her şey açık Kaleler yıkılmış kalpte kayıp Süzülür içimde ince ince Aşk seyirde *** Sarılıp dokunsan ömre bedel Karalar, bulutlar senle geçer Şımarıp değişmem sana ben asla Değişmem *** Hep böyle diz dize, biz bize en güzel Hep mi güzel, güzel severiz Unutup herkesi, yok sayıp her şeyi Hep mi güler, güler geçeriz *** Hep böyle diz dize, biz bize en güzel Hep mi güzel, güzel severiz Unutup herkesi, yok sayıp her şeyi Hep mi güler, güler geçeriz, ah *** Uzanıp dokunsam kalbe yeter Karalar, bulutlar senle biter Elini bırakmam Seni ben asla unutmam *** Sarılıp dokunsan ömre bedel Karalar, bulutlar senle geçer Şımarıp değişmem sana ben asla Değişmem *** Hep böyle diz dize, biz bize en güzel Hep mi güzel, güzel severiz Unutup herkesi, yok sayıp her şeyi Hep mi güler, güler geçeriz *** Hep böyle diz dize, biz bize en güzel Hep mi güzel, güzel severiz Unutup herkesi, yok sayıp her şeyi Hep mi güler, güler geçeriz, ah *** Uzanıp dokunsam kalbe yeter Karalar, bulutlar senle biter Elini bırakmam Seni ben asla unutmam