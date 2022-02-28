Güzel Şarkı Sözleri
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Bi' sana gönülde her şey açık
Kaleler yıkılmış kalpte kayıp
Süzülür içimde ince ince
Aşk seyirde
***
Sarılıp dokunsan ömre bedel
Karalar, bulutlar senle geçer
Şımarıp değişmem sana ben asla
Değişmem
***
Hep böyle diz dize, biz bize en güzel
Hep mi güzel, güzel severiz
Unutup herkesi, yok sayıp her şeyi
Hep mi güler, güler geçeriz
***
Hep böyle diz dize, biz bize en güzel
Hep mi güzel, güzel severiz
Unutup herkesi, yok sayıp her şeyi
Hep mi güler, güler geçeriz, ah
***
Uzanıp dokunsam kalbe yeter
Karalar, bulutlar senle biter
Elini bırakmam
Seni ben asla unutmam
***
Sarılıp dokunsan ömre bedel
Karalar, bulutlar senle geçer
Şımarıp değişmem sana ben asla
Değişmem
***
Hep böyle diz dize, biz bize en güzel
Hep mi güzel, güzel severiz
Unutup herkesi, yok sayıp her şeyi
Hep mi güler, güler geçeriz
***
Hep böyle diz dize, biz bize en güzel
Hep mi güzel, güzel severiz
Unutup herkesi, yok sayıp her şeyi
Hep mi güler, güler geçeriz, ah
***
Uzanıp dokunsam kalbe yeter
Karalar, bulutlar senle biter
Elini bırakmam
Seni ben asla unutmam