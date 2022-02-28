Baktım, baktım göremedim aslını Çok uğraştım eremedim sırrına Ayna, ayna iyi ne kötü ne söyle Hala uzun mu yol çok var mı daha Ayna, ayna iyi ne kötü ne söyle Hala uzun mu yol çok var mı daha *** Günahıyla sevabıyla gelene şükran Gidene şükran, sevene şükran Bugünüme yarınıma dünüme şükran Övene şükran, sövene şükran *** Elbette bir gün bir yerde Kalkar gözlerdeki perde Yeter ki aşk bitmesin Bir o deva her türlü derde *** Günahıyla sevabıyla gelene şükran Gidene şükran sevene şükran Bugünüme yarınıma dünüme şükran Övene şükran sövene şükran *** Aman sen de diyerek geçemem ki Tamamlanmadan benliğimi biçemem ki Kimim kimdim kim olacağım çok mühim Kızgın kumda yürümekten kaçamam ki Kimim kimdim kim olacağım çok mühim Kızgın kumda yürümekten kaçamam ki *** Günahıyla sevabıyla gelene şükran Gidene şükran, sevene şükran Bugünüme yarınıma dünüme şükran Övene şükran, sövene şükran *** Günahıyla sevabıyla gelene şükran Gidene şükran, sevene şükran Bugünüme yarınıma dünüme şükran Övene şükran, sövene şükran