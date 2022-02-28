Şükran Şarkı Sözleri
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Baktım, baktım göremedim aslını
Çok uğraştım eremedim sırrına
Ayna, ayna iyi ne kötü ne söyle
Hala uzun mu yol çok var mı daha
Ayna, ayna iyi ne kötü ne söyle
Hala uzun mu yol çok var mı daha
***
Günahıyla sevabıyla gelene şükran
Gidene şükran, sevene şükran
Bugünüme yarınıma dünüme şükran
Övene şükran, sövene şükran
***
Elbette bir gün bir yerde
Kalkar gözlerdeki perde
Yeter ki aşk bitmesin
Bir o deva her türlü derde
***
Günahıyla sevabıyla gelene şükran
Gidene şükran sevene şükran
Bugünüme yarınıma dünüme şükran
Övene şükran sövene şükran
***
Aman sen de diyerek geçemem ki
Tamamlanmadan benliğimi biçemem ki
Kimim kimdim kim olacağım çok mühim
Kızgın kumda yürümekten kaçamam ki
Kimim kimdim kim olacağım çok mühim
Kızgın kumda yürümekten kaçamam ki
***
Günahıyla sevabıyla gelene şükran
Gidene şükran, sevene şükran
Bugünüme yarınıma dünüme şükran
Övene şükran, sövene şükran
***
Günahıyla sevabıyla gelene şükran
Gidene şükran, sevene şükran
Bugünüme yarınıma dünüme şükran
Övene şükran, sövene şükran