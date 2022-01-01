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Patron Şarkı Sözleri

Sibel Can Patron şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Patron şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Patron sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sibel Can

Sibel Can

Patron

  • Erkek Erkeğe

  • Beyaz Yalan

  • En Kıymetlim

  • Anlıyor Musun?

  • Aşkkolik

  • Cadı Kazanı

  • Etme

  • Kıskanıyorum

  • Olur Mu?

  • Öp

  • Patron

  • Rütbeni Bileceksin

  • Salak

  • Sevdim

  • Söylerdim

  • Şimdi Burada

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