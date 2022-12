Bütün gece bana baktın, ben seni kâğıda yazdım Elbiselerim yerlerde, güzel miyim çirkin miyim takmadım Bütün gece sana baktım, sen beni ruhuna yazdın İçimde bir Leyla var, onu incitirsin sandım *** Of of, sen sağ ben selamet *** Yak bütün hesaplarını Yanına al güzel kitaplarını Bırak konuşsunlar, çekip gitti desinler Biz mi kurtaracağız hayatlarını? *** Yak bütün hesaplarını Yanına al güzel kitaplarını Bırak konuşsunlar, çekip gitti desinler Biz mi kurtaracağız hayatlarını? *** Bütün gece bana baktın, ben seni kâğıda yazdım Elbiselerim yerlerde, güzel miyim çirkin miyim takmadım Bütün gece sana baktım, sen beni ruhuna yazdın İçimde bir Leyla var, onu incitirsin sandım *** Of of, sen sağ ben selamet *** Yak bütün hesaplarını Yanına al güzel kitaplarını Bırak konuşsunlar, çekip gitti desinler Biz mi kurtaracağız hayatlarını? *** Yak bütün hesaplarını Yanına al güzel kitaplarını Bırak konuşsunlar, çekip gitti desinler Biz mi kurtaracağız hayatlarını?