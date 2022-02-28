Bırak Konuşsunlar Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Bırak Konuşsunlar
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Bütün gece bana baktın, ben seni kâğıda yazdım
Elbiselerim yerlerde, güzel miyim çirkin miyim takmadım
Bütün gece sana baktım, sen beni ruhuna yazdın
İçimde bir Leyla var, onu incitirsin sandım
***
Of of, sen sağ ben selamet
***
Yak bütün hesaplarını
Yanına al güzel kitaplarını
Bırak konuşsunlar, çekip gitti desinler
Biz mi kurtaracağız hayatlarını?
***
Yak bütün hesaplarını
Yanına al güzel kitaplarını
Bırak konuşsunlar, çekip gitti desinler
Biz mi kurtaracağız hayatlarını?
***
Bütün gece bana baktın, ben seni kâğıda yazdım
Elbiselerim yerlerde, güzel miyim çirkin miyim takmadım
Bütün gece sana baktım, sen beni ruhuna yazdın
İçimde bir Leyla var, onu incitirsin sandım
***
Of of, sen sağ ben selamet
***
Yak bütün hesaplarını
Yanına al güzel kitaplarını
Bırak konuşsunlar, çekip gitti desinler
Biz mi kurtaracağız hayatlarını?
***
Yak bütün hesaplarını
Yanına al güzel kitaplarını
Bırak konuşsunlar, çekip gitti desinler
Biz mi kurtaracağız hayatlarını?