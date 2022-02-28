Nihayet Şarkı Sözleri
Sibel Can Nihayet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Nihayet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nihayet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Erken bir yaşta kaldım anlamsız
Kor hâlindeyim acıdan
Sevmek tek çarem, ruhum sığınaksız
Dert hâlindeyim acıdan
***
En azından gülüversen, yarı yoldan dönüversen
O geçimsiz yüreğinde bana gerçek yeri versen
Nefes alsam kucağında, söküp atsam yüreğimden zehiri
***
Sevmek ayrılıktan, aşkım yalnızlıktan
Hayat haksızlıktan ibaret, olsun
Bi' gün özlenirsem, yolum gözlenirsem
Sonum kollarında nihayet bulsun
***
Sevmek ayrılıktan, aşkım yalnızlıktan
Hayat haksızlıktan ibaret, olsun
Bi' gün özlenirsem, yolum gözlenirsem
Sonum kollarında nihayet bulsun
***
Erken bir yaşta kaldım anlamsız
Kor hâlindeyim acıdan
Sevmek tek çarem, ruhum sığınaksız
Dert hâlindeyim acıdan
***
En azından gülüversen, yarı yoldan dönüversen
O geçimsiz yüreğinde bana gerçek yeri versen
Nefes alsam kucağında, söküp atsam yüreğimden zehiri
***
Sevmek ayrılıktan, aşkım yalnızlıktan
Hayat haksızlıktan ibaret, olsun
Bi' gün özlenirsem, yolum gözlenirsem
Sonum kollarında nihayet bulsun
***
Sevmek ayrılıktan, aşkım yalnızlıktan
Hayat haksızlıktan ibaret, olsun
Bi' gün özlenirsem, yolum gözlenirsem
Sonum kollarında nihayet bulsun
***
Sevmek ayrılıktan, aşkım yalnızlıktan
Hayat haksızlıktan ibaret, olsun
Bi' gün özlenirsem, yolum gözlenirsem
Sonum kollarında nihayet bulsun