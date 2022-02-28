Erken bir yaşta kaldım anlamsız Kor hâlindeyim acıdan Sevmek tek çarem, ruhum sığınaksız Dert hâlindeyim acıdan *** En azından gülüversen, yarı yoldan dönüversen O geçimsiz yüreğinde bana gerçek yeri versen Nefes alsam kucağında, söküp atsam yüreğimden zehiri *** Sevmek ayrılıktan, aşkım yalnızlıktan Hayat haksızlıktan ibaret, olsun Bi' gün özlenirsem, yolum gözlenirsem Sonum kollarında nihayet bulsun *** Sevmek ayrılıktan, aşkım yalnızlıktan Hayat haksızlıktan ibaret, olsun Bi' gün özlenirsem, yolum gözlenirsem Sonum kollarında nihayet bulsun *** Erken bir yaşta kaldım anlamsız Kor hâlindeyim acıdan Sevmek tek çarem, ruhum sığınaksız Dert hâlindeyim acıdan *** En azından gülüversen, yarı yoldan dönüversen O geçimsiz yüreğinde bana gerçek yeri versen Nefes alsam kucağında, söküp atsam yüreğimden zehiri *** Sevmek ayrılıktan, aşkım yalnızlıktan Hayat haksızlıktan ibaret, olsun Bi' gün özlenirsem, yolum gözlenirsem Sonum kollarında nihayet bulsun *** Sevmek ayrılıktan, aşkım yalnızlıktan Hayat haksızlıktan ibaret, olsun Bi' gün özlenirsem, yolum gözlenirsem Sonum kollarında nihayet bulsun *** Sevmek ayrılıktan, aşkım yalnızlıktan Hayat haksızlıktan ibaret, olsun Bi' gün özlenirsem, yolum gözlenirsem Sonum kollarında nihayet bulsun