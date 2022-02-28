Adı Elveda Olsun Şarkı Sözleri
Sibel Can Adı Elveda Olsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Adı Elveda Olsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Adı Elveda Olsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sibel Can
Adı Elveda Olsun
Tüm Şarkıları
-
Git, durma git yolun açık olsun
Dudağına kondurduğum busenin
Adı elveda olsun
***
Yolcu yolunda gerek
Beni dert etme hiç
Ama kalbim hep seninle, bilmelisin
Dualarım hep izinde, aklında bulunsun
***
Uçup gittin ellerimden
Aşkım hoşça kal
Diğer yarım kaldı bende
Gel, onu da al
***
Yandım, bittim, kül oldum
Duy sesimi Allah'ım, sabır ver kuluna
Viran sokaklarında kalbimin kayboldum
Yetiş imdadıma
***
Yandım, bittim, kül oldum
Duy sesimi Allah'ım, sabır ver kuluna
Viran sokaklarında kalbimin kayboldum
Yetiş imdadıma
***
Geceler gündüzüm olmadan
Saçlarıma ayaz vurmadan
Esirgeme adaletini
Seneler yüzümde solmadan
***
Geceler gündüzüm olmadan
Saçlarıma ayaz vurmadan
Esirgeme adaletini
Seneler yüzümde solmadan
***
Uçup gittin ellerimden
Aşkım hoşça kal
Diğer yarım kaldı bende
Gel, onu da al
***
Yandım, bittim, kül oldum
Duy sesimi Allah'ım, sabır ver kuluna
Viran sokaklarında kalbimin kayboldum
Yetiş imdadıma
***
Yandım, bittim, kül oldum
Duy sesimi Allah'ım, sabır ver kuluna
Viran sokaklarında kalbimin kayboldum
Yetiş imdadıma
***
Viran sokaklarında kalbimin kayboldum
Yetiş imdadıma
Yetiş imdadıma
Yetiş imdadıma