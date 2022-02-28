Esas Duruş Şarkı Sözleri
Sibel Can Esas Duruş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Esas Duruş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Esas Duruş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Batarken ufuktan bir akşam güneşi
Bırakıp gitmiştin beni sen sevgilim
Yıllar yılı oldu hala dönmedin geri
Ne olur ne olur ne olur dön bana
***
Bak batıyor yine akşam güneşi
Aşkımı dillerde gözümü yollarda
Kimsesiz bırakan şu gurbet ellerde
Sanki kara bulut seni saklıyor benden
Ne olur ne olur ne olur dön bana
Yine gölgelendi akşam güneşi
-
Gel seninle bir şey deneyeceğiz
Hoşlanmazsan git
Üstüne kalbimi ez
Sesimi çıkarmam hiç
***
Gel seninle bir şey deneyeceğiz
Hoşlanmazsan git
Üstüne kalbimi ez
Sesimi çıkarmam hiç
***
Sana aşılmaz gelen dağlar
Senin uğruna aşılıyorlar
İki lafından biri yalan
Hayat ne tuhaf, vapurlar falan
***
Sana aşılmaz gelen dağlar
Senin uğruna aşılıyorlar
İki lafından biri yalan
Hayat ne tuhaf, vapurlar falan
***
Anlat anlat, ben dinlerim
Hiç korkmam mutsuz sonlardan
Koydum valize aşklıklarımı
Gidelim buralardan
***
Anlat anlat, ben dinlerim
Hiç korkmam mutsuz sonlardan
Koydum valize aşklıkları
Gel, gidelim buralardan (aaah, aaaah)
***
Gel seninle bir şey deneyeceğiz
Hoşlanmazsan git
Üstüne kalbimi ez
Sesimi çıkarmam hiç
***
Gel seninle bir şey deneyeceğiz
Hoşlanmazsan git
Üstüne kalbimi ez
Sesimi çıkarmam hiç
***
Sana aşılmaz gelen dağlar
Senin uğruna aşılıyorlar
İki lafından biri yalan
Hayat ne tuhaf, vapurlar falan
***
Sana aşılmaz gelen dağlar
Senin uğruna aşılıyorlar
İki lafından biri yalan
Hayat ne tuhaf, vapurlar falan
***
Anlat anlat, ben dinlerim
Hiç korkmam mutsuz sonlardan
Koydum valize aşklıklarımı
Gidelim buralardan
***
Anlat anlat, ben dinlerim
Hiç korkmam mutsuz sonlardan
Koydum valize aşklıklarımı
Gidelim buralardan
***
Anlat anlat, ben dinlerim
Hiç korkmam mutsuz sonlardan
Koydum valize aşklıklarımı
Gidelim buralardan
***
Anlat anlat, ben dinlerim
Hiç korkmam mutsuz sonlardan
Koydum valize aşklıkları
Gel, gidelim buralardan
-
-
Bıraktım kalbi ayrılığın sularına
Düşünceler ağır be batıyoruz kaptan
Olmayacak duaya amin demekten
Cepten yedik eser de yok mutluluğumuzdan
***
Ne var ne yoksak, geçmişte tutsak
Hangimiz haklı, hangimiz suçluysak
Akıl takılmış uçurtmalara
Kendimize kalsaydık bari hiç yoktan
***
Ben umudumu yitirmedim bizden
Şiirlere karıştım bu yüzden
Delidir aşkından cayıp, senden geçen
***
Kimseler yerini tutmaz mı senin aman
Çünkü aşığım başka deli tanımam
Çok üzüyorsun ama çok (beni çok)
Düşerim her hatanı yangınımdan
-
Oooo kimleri görüyorum
Karabatak çıkmış su yüzüne
Seyrine dalıyorum
Nerden buldun bu yüzü be inanmıyorum
Aslandı o dönmüş kuzuya tav olmuyorum
***
Sende hata yaptın deme yine
Benimki çok masumdu bir kere
Ayni şey değil anılyor musun?
Kitabini yazdım verdim eline
Sabah akşam yatmadan önce
Pişmanlığını okuyor musun?
***
Başladı mı acının yan etkisi?
Bir de soruyor musun aa bitti mi?
Hayaller hayatlar tabi
***
Başladı mı acının yan etkisi?
Bir de soruyor musun aa bitti mi?
Hayaller hayatlar tabi
***
Oooo kimleri görüyorum
Karabatak çıkmış su yüzüne
Seyrine dalıyorum
Nerden buldun bu yüzü be
İnanmıyorum
Aslandı o dönmüş kediye
Tav olmuyorum
***
Sende hata yaptın deme yine
Benimki çok masumdu bir kere
Ayni şey değil anlıyor musun?
Kitabini yazdım verdim eline
Sabah akşam yatmadan önce
Pişmanlığını okuyor musun?
***
Başladı mi acının yan etkisi?
Bir de soruyor musun aa bitti mi?
Hayaller hayatlar tabi
***
Başladı mi acının yan etkisi?
Bir de soruyor musun aa bitti mi?
Hayaller hayatlar tabi
Hayaller hayatlar tabi
Hayaller hayatlar tabi
***
Başladı mi acının yan etkisi?
Bir de soruyor musun aa bitti mi?
Hayaller hayatlar tabi
***
Başladı mi acının yan etkisi?
Bir de soruyor musun aa bitti mi?
Hayaller hayatlar tabi
-
Seni bi' yerlerden
Gözüm ısırır oldu sanki
Pardon çok meşgul
Gündemim şu sıralarda
***
Tamam canım
Bu kadar da üstüne gelmem artık
Bi' diyeceğin
Kaldı mı dinlemem asla
***
Soldurduğun çiçekleri yeniden açtırdım
Önüme baka baka
Neye yarar şimdi pişman
Çare yoktur yazık ki geç kalınmışlıklara
***
Yollar daha kısa gelir erken uyanana
Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara
Zaman hiç iz bırakmaz
Geçince bi' şey kalmaz
İçin açılır belki ağla ağla
***
Yollar daha kısa gelir erken uyanana
Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara
Zaman hiç iz bırakmaz
Geçince bi' şey kalmaz
İçin açılır belki ağla ağla
***
Seni bi' yerlerden
Gözüm ısırır oldu sanki
Pardon çok meşgul
Gündemim şu sıralarda
***
Tamam canım
Bu kadar da üstüne gelmem artık
Bi' diyeceğin
Kaldı mı dinlemem asla
***
Soldurduğun çiçekleri yeniden açtırdım
Önüme baka baka
Neye yarar şimdi pişman
Çare yoktur yazık ki geç kalınmışlıklara
***
Yollar daha kısa gelir erken uyanana
Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara
Zaman hiç iz bırakmaz
Geçince bi' şey kalmaz
İçin açılır belki ağla ağla
***
Yollar daha kısa gelir erken uyanana
Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara
Zaman hiç iz bırakmaz
Geçince bi' şey kalmaz
İçin açılır belki ağla ağla
***
Yollar daha kısa gelir erken uyanana
Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara
Zaman hiç iz bırakmaz
Geçince bi' şey kalmaz
İçin açılır belki ağla ağla
***
Yollar daha kısa gelir erken uyanana
Gözyaşımla kapandı açtığın her bir yara
Zaman hiç iz bırakmaz
Geçince bi' şey kalmaz
İçin açılır belki ağla ağla
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