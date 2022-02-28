Seni beni ayırmaya yeterdi bu yaşanmışlar Beni bana bırakmadın Bitmez sandın yanlışlar *** Aman yaman bahanesi Kapandı aşkın perdesi Gidenlere sevenlerin son sözüdür, alkışlar *** Dokunmuyor kalbi Okunmuyor Ah Yoktur yeri dolmayan Çoktur adı kalmayan, adı kalmayan, adı kalmayan *** Sen acı gibi Kordun neden tende Aşk alevleri Kalpsiz mi yanmışlar Git bitir bizi Artık bu son perde Son sözüm sana alkışlar, alkışlar *** Hayallere uzak düşüp Karanlığa tıkanmışlar Umutlara yanıp sönüp Sevdayı yok saymışlar *** Aman yaman bahanesi Kapandı aşkın perdesi Gidenlere sevenlerin son sözüdür, alkışlar *** Dokunmuyor kalbi Okunmuyor Ah Yoktur yeri dolmayan Çoktur adı kalmayan, adı kalmayan, adı kalmayan *** Sen acı gibi Kordun neden tende Aşk alevleri Kalpsiz mi yanmışlar Git bitir bizi Artık bu Son perde Son sözüm sana alkışlar *** Sen acı gibi Kordun neden tende Aşk alevleri Kalpsiz mi yanmışlar Git bitir bizi Artık bu Son perde Son sözüm sana alkışlar, alkışlar