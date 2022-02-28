Alkışlar (Erdem Kınay) Akustik Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Alkışlar (Erdem Kınay) Akustik
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Seni beni ayırmaya yeterdi bu yaşanmışlar
Beni bana bırakmadın
Bitmez sandın yanlışlar
***
Aman yaman bahanesi
Kapandı aşkın perdesi
Gidenlere sevenlerin son sözüdür, alkışlar
***
Dokunmuyor kalbi
Okunmuyor
Ah
Yoktur yeri dolmayan
Çoktur adı kalmayan, adı kalmayan, adı kalmayan
***
Sen acı gibi
Kordun neden tende
Aşk alevleri
Kalpsiz mi yanmışlar
Git bitir bizi
Artık bu son perde
Son sözüm sana alkışlar, alkışlar
***
Hayallere uzak düşüp
Karanlığa tıkanmışlar
Umutlara yanıp sönüp
Sevdayı yok saymışlar
***
Aman yaman bahanesi
Kapandı aşkın perdesi
Gidenlere sevenlerin son sözüdür, alkışlar
***
Dokunmuyor kalbi
Okunmuyor
Ah
Yoktur yeri dolmayan
Çoktur adı kalmayan, adı kalmayan, adı kalmayan
***
Sen acı gibi
Kordun neden tende
Aşk alevleri
Kalpsiz mi yanmışlar
Git bitir bizi
Artık bu Son perde
Son sözüm sana alkışlar
***
Sen acı gibi
Kordun neden tende
Aşk alevleri
Kalpsiz mi yanmışlar
Git bitir bizi
Artık bu Son perde
Son sözüm sana alkışlar, alkışlar