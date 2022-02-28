Aman Şarkı Sözleri
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Sana bensizlik yaramaz demiştim, inanmamıştın
Bir daha asla dönmem demiştin, bak yanıldın
Büyük lokma ye ama büyük söz konuşma
Seni seveni de bulmuşken sen de sev hesapsızca
***
Sana bensizlik yaramaz demiştim, inanmamıştın
Bir daha asla dönmem demiştin, bak yanıldın
Büyük lokma ye ama büyük söz konuşma
Seni seveni de bulmuşken sen de sev hesapsızca
***
Sana bensizlik yaramaz demiştim, inanmamıştın
Bir daha asla dönmem demiştin, bak yanıldın
Büyük lokma ye ama büyük söz konuşma
Seni seveni de bulmuşken sen de sev hesapsızca
***
Aman körü körüne de bağlanma
Aman sakın ola kimseye aldanma
Aman boşu boşuna sevdalanma
Aman sakın ola kimseyi aldatma
***
Aman körü körüne de bağlanma
Aman sakın ola kimseye aldanma
Aman boşu boşuna sevdalanma
Aman sakın ola kimseyi aldatma
***
Seni bana yazmışlar demiştim de inanmamıştın
Sen benimsin onun için yerin benim yanım
Büyük lokma ye ama büyük söz konuşma
Seni seveni de bulmuşken sen de sev hesapsızca
***
Seni bana yazmışlar demiştim de inanmamıştın
Sen benimsin onun için yerin benim yanım
Büyük lokma ye ama büyük söz konuşma
Seni seveni de bulmuşken sen de sev hesapsızca
***
Aman körü körüne de bağlanma
Aman sakın ola kimseye aldanma
Aman boşu boşuna sevdalanma
Aman sakın ola kimseyi aldatma
***
Aman körü körüne de bağlanma
Aman sakın ola kimseye aldanma
Aman boşu boşuna sevdalanma
Aman sakın ola kimseyi aldatma
***
Aman körü körüne de bağlanma
Aman