Sana bensizlik yaramaz demiştim, inanmamıştın Bir daha asla dönmem demiştin, bak yanıldın Büyük lokma ye ama büyük söz konuşma Seni seveni de bulmuşken sen de sev hesapsızca *** Sana bensizlik yaramaz demiştim, inanmamıştın Bir daha asla dönmem demiştin, bak yanıldın Büyük lokma ye ama büyük söz konuşma Seni seveni de bulmuşken sen de sev hesapsızca *** Sana bensizlik yaramaz demiştim, inanmamıştın Bir daha asla dönmem demiştin, bak yanıldın Büyük lokma ye ama büyük söz konuşma Seni seveni de bulmuşken sen de sev hesapsızca *** Aman körü körüne de bağlanma Aman sakın ola kimseye aldanma Aman boşu boşuna sevdalanma Aman sakın ola kimseyi aldatma *** Aman körü körüne de bağlanma Aman sakın ola kimseye aldanma Aman boşu boşuna sevdalanma Aman sakın ola kimseyi aldatma *** Seni bana yazmışlar demiştim de inanmamıştın Sen benimsin onun için yerin benim yanım Büyük lokma ye ama büyük söz konuşma Seni seveni de bulmuşken sen de sev hesapsızca *** Seni bana yazmışlar demiştim de inanmamıştın Sen benimsin onun için yerin benim yanım Büyük lokma ye ama büyük söz konuşma Seni seveni de bulmuşken sen de sev hesapsızca *** Aman körü körüne de bağlanma Aman sakın ola kimseye aldanma Aman boşu boşuna sevdalanma Aman sakın ola kimseyi aldatma *** Aman körü körüne de bağlanma Aman sakın ola kimseye aldanma Aman boşu boşuna sevdalanma Aman sakın ola kimseyi aldatma *** Aman körü körüne de bağlanma Aman