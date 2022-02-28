Anladın Sen Onu Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Anladın Sen Onu
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Benim senden ümidim yok
Durup durup yanmam
Sende canım hiçbi' fark yok
Hâlâ sözüne kanmam
***
Benim senden ümidim yok
Durup durup yanmam
Sende canım hiçbi' fark yok
Hâlâ sözüne kanmam
***
Seni dolu dolu yaşadım ama
Unutamam kederlerini
İyi kötü sevdim ama
Ödemedin bedellerini
***
Deli gibi seven şu gönlüme
İnanmadın, beni yalanladın
Boş yere bakma gözümün içine
Anladın sen onu, anladın
***
Deli gibi seven şu gönlüme
İnanmadın, beni yalanladın
Boş yere bakma gözümün içine
Anladın sen onu, anladın
***
Benim senden ümidim yok
Durup durup yanmam
Sende canım hiçbi' fark yok
Hâlâ sözüne kanmam
***
Benim senden ümidim yok
Durup durup yanmam
Sende canım hiçbi' fark yok
Hâlâ sözüne kanmam
***
Seni dolu dolu yaşadım ama
Unutamam kederlerini
İyi kötü sevdim ama
Ödemedin bedellerini
***
Deli gibi seven şu gönlüme
İnanmadın, beni yalanladın
Boş yere bakma gözümün içine
Anladın sen onu, anladın
***
Deli gibi seven şu gönlüme
İnanmadın, beni yalanladın
Boş yere bakma gözümün içine
Anladın sen onu, anladın
***
Anladın sen onu, anladın
***
Deli gibi seven şu gönlüme
İnanmadın, beni yalanladın
Boş yere bakma gözümün içine
Anladın sen onu, anladın