Benim senden ümidim yok Durup durup yanmam Sende canım hiçbi' fark yok Hâlâ sözüne kanmam *** Benim senden ümidim yok Durup durup yanmam Sende canım hiçbi' fark yok Hâlâ sözüne kanmam *** Seni dolu dolu yaşadım ama Unutamam kederlerini İyi kötü sevdim ama Ödemedin bedellerini *** Deli gibi seven şu gönlüme İnanmadın, beni yalanladın Boş yere bakma gözümün içine Anladın sen onu, anladın *** Deli gibi seven şu gönlüme İnanmadın, beni yalanladın Boş yere bakma gözümün içine Anladın sen onu, anladın *** Benim senden ümidim yok Durup durup yanmam Sende canım hiçbi' fark yok Hâlâ sözüne kanmam *** Benim senden ümidim yok Durup durup yanmam Sende canım hiçbi' fark yok Hâlâ sözüne kanmam *** Seni dolu dolu yaşadım ama Unutamam kederlerini İyi kötü sevdim ama Ödemedin bedellerini *** Deli gibi seven şu gönlüme İnanmadın, beni yalanladın Boş yere bakma gözümün içine Anladın sen onu, anladın *** Deli gibi seven şu gönlüme İnanmadın, beni yalanladın Boş yere bakma gözümün içine Anladın sen onu, anladın *** Anladın sen onu, anladın *** Deli gibi seven şu gönlüme İnanmadın, beni yalanladın Boş yere bakma gözümün içine Anladın sen onu, anladın