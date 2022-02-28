Dünya farkında sen değilsin Bensiz aşkınla, kalma böyle Kim var karşımda? sen değilsin Bittin aslında ben de öyle *** Duyamadım aşktan ara sıra Birkaç yeni kelime yine de *** Arada sırada, aklıma geliyor Geldiği gibi de, gitmeyi bilmiyor Kalbime gömülen, emin olma diyor Beni öldürüyor, kendisi yaşıyor *** Arada sırada, aklıma geliyor Geldiği gibi de, gitmeyi bilmiyor Kalbime gömdüğüm, emin olma diyor Bana gün dediğin, akşamı buluyor *** Aşklar faslında, tek deliydim Sende tam varken, bende gölge Hayret aslında, sen bilirdin Sustun karşımda, ben de öyle *** Duyamadım aşktan ara sıra Birkaç yeni kelime yine de *** Arada sırada, aklıma geliyor Geldiği gibi de, gitmeyi bilmiyor Kalbime gömülen, emin olma diyor Beni öldürüyor, kendisi yaşıyor *** Arada sırada Geldiği gibi de Kalbime gömdüğüm, emin olma diyor Bana gün dediğin, akşamı buluyor *** Arada sırada, aklıma geliyor Geldiği gibi de, gitmeyi bilmiyor Beni öldürüyor, kendisi yaşıyor