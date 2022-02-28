Arada Sırada Şarkı Sözleri
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Dünya farkında sen değilsin
Bensiz aşkınla, kalma böyle
Kim var karşımda? sen değilsin
Bittin aslında ben de öyle
***
Duyamadım aşktan ara sıra
Birkaç yeni kelime yine de
***
Arada sırada, aklıma geliyor
Geldiği gibi de, gitmeyi bilmiyor
Kalbime gömülen, emin olma diyor
Beni öldürüyor, kendisi yaşıyor
***
Arada sırada, aklıma geliyor
Geldiği gibi de, gitmeyi bilmiyor
Kalbime gömdüğüm, emin olma diyor
Bana gün dediğin, akşamı buluyor
***
Aşklar faslında, tek deliydim
Sende tam varken, bende gölge
Hayret aslında, sen bilirdin
Sustun karşımda, ben de öyle
***
Duyamadım aşktan ara sıra
Birkaç yeni kelime yine de
***
Arada sırada, aklıma geliyor
Geldiği gibi de, gitmeyi bilmiyor
Kalbime gömülen, emin olma diyor
Beni öldürüyor, kendisi yaşıyor
***
Arada sırada
Geldiği gibi de
Kalbime gömdüğüm, emin olma diyor
Bana gün dediğin, akşamı buluyor
***
Arada sırada, aklıma geliyor
Geldiği gibi de, gitmeyi bilmiyor
Beni öldürüyor, kendisi yaşıyor