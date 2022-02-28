Aramızda Dağlar Var Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Aramızda Dağlar Var
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Her hüzünlü şarkıda seni anarım
Bir zifiri karanlık sarar gönlümü
Uykusuz gecelerde seni ararım
Yokluğun ateş gibi yakar ömrümü
***
Sensiz dünyam dönmüyor
Aşkın sevdan sönmüyor
Bitmez çilem hasretim
Öldürüyor, ölmüyor
***
Sensiz dünyam dönmüyor
Aşkın sevdan sönmüyor
Bitmez çilem hasretim
Öldürüyor, ölmüyor
***
Aramızda dağlar var yaramızda bağlar var
Nasıl aşkmış bu böyle senden güzel yâr mı var
***
Aramızda dağlar var yaramızda bağlar var
Nasıl aşkmış bu böyle senden güzel yâr mı var
***
Ben her gece böyleyim seni özlerim
Sensizliği ne sen sor ne ben söyleyim
Ner'de olursan ol görür gözlerim
Baktığım yerdesin sensiz ne'yleyim
***
Sensiz dünyam dönmüyor
Aşkın sevdan sönmüyor
Bitmez çilem hasretim
Öldürüyor, ölmüyor
***
Sensiz dünyam dönmüyor
Aşkın sevdan sönmüyor
Bitmez çilem hasretim
Öldürüyor, ölmüyor
***
Aramızda dağlar var yaramızda bağlar var
Nasıl aşkmış bu böyle senden güzel yâr mı var
***
Aramızda dağlar var yaramızda bağlar var
Nasıl aşkmış bu böyle senden güzel yâr mı var
***
Aramızda dağlar var yaramızda bağlar var
Nasıl aşkmış bu böyle senden güzel yâr mı var
Aramızda dağlar var yaramızda bağlar var
Nasıl aşkmış bu böyle...