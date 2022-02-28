Her hüzünlü şarkıda seni anarım Bir zifiri karanlık sarar gönlümü Uykusuz gecelerde seni ararım Yokluğun ateş gibi yakar ömrümü *** Sensiz dünyam dönmüyor Aşkın sevdan sönmüyor Bitmez çilem hasretim Öldürüyor, ölmüyor *** Sensiz dünyam dönmüyor Aşkın sevdan sönmüyor Bitmez çilem hasretim Öldürüyor, ölmüyor *** Aramızda dağlar var yaramızda bağlar var Nasıl aşkmış bu böyle senden güzel yâr mı var *** Aramızda dağlar var yaramızda bağlar var Nasıl aşkmış bu böyle senden güzel yâr mı var *** Ben her gece böyleyim seni özlerim Sensizliği ne sen sor ne ben söyleyim Ner'de olursan ol görür gözlerim Baktığım yerdesin sensiz ne'yleyim *** Sensiz dünyam dönmüyor Aşkın sevdan sönmüyor Bitmez çilem hasretim Öldürüyor, ölmüyor *** Sensiz dünyam dönmüyor Aşkın sevdan sönmüyor Bitmez çilem hasretim Öldürüyor, ölmüyor *** Aramızda dağlar var yaramızda bağlar var Nasıl aşkmış bu böyle senden güzel yâr mı var *** Aramızda dağlar var yaramızda bağlar var Nasıl aşkmış bu böyle senden güzel yâr mı var *** Aramızda dağlar var yaramızda bağlar var Nasıl aşkmış bu böyle senden güzel yâr mı var Aramızda dağlar var yaramızda bağlar var Nasıl aşkmış bu böyle...