Âşık olma Sıcak gelir, elin yanar tutamazsın Küsme, kızma (kızma) Öfke ağır gelir uçamazsın *** Bundan sonra bana karışma Kararımı verdim, gezeceğim *** Ner'de akşam or'da sabah olacak Ben yaşarken yeşil gözlerin dolacak Ben severken seni söyle kim saracak? Kendime artık neyi dert edeceğim? *** Ner'de akşam or'da sabah olacak Ben yaşarken güzel gözlerin dolacak Ben severken seni söyle kim saracak? Kendime artık neyi dert edeceğim? *** Âşık olma Sıcak gelir, elin yanar tutamazsın Küsme, kızma (kızma) Öfke ağır gelir uçamazsın *** Bundan sonra bana karışma Kararımı verdim, gezeceğim *** Ner'de akşam or'da sabah olacak Ben yaşarken yeşil gözlerin dolacak Ben severken seni söyle kim saracak? Kendime artık neyi dert edeceğim? *** Ner'de akşam or'da sabah olacak Ben yaşarken güzel gözlerin dolacak Ben severken seni söyle kim saracak? Kendime artık neyi dert edeceğim? *** Ner'de akşam or'da sabah olacak Ben yaşarken güzel gözlerin dolacak Ben severken seni söyle kim saracak? Kendime artık neyi dert edeceğim?