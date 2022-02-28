Doğuş Şarkı Sözleri
Sibel Can Doğuş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Doğuş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Doğuş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Âşık olma
Sıcak gelir, elin yanar tutamazsın
Küsme, kızma (kızma)
Öfke ağır gelir uçamazsın
***
Bundan sonra bana karışma
Kararımı verdim, gezeceğim
***
Ner'de akşam or'da sabah olacak
Ben yaşarken yeşil gözlerin dolacak
Ben severken seni söyle kim saracak?
Kendime artık neyi dert edeceğim?
***
Ner'de akşam or'da sabah olacak
Ben yaşarken güzel gözlerin dolacak
Ben severken seni söyle kim saracak?
Kendime artık neyi dert edeceğim?
***
Âşık olma
Sıcak gelir, elin yanar tutamazsın
Küsme, kızma (kızma)
Öfke ağır gelir uçamazsın
***
Bundan sonra bana karışma
Kararımı verdim, gezeceğim
***
Ner'de akşam or'da sabah olacak
Ben yaşarken yeşil gözlerin dolacak
Ben severken seni söyle kim saracak?
Kendime artık neyi dert edeceğim?
***
Ner'de akşam or'da sabah olacak
Ben yaşarken güzel gözlerin dolacak
Ben severken seni söyle kim saracak?
Kendime artık neyi dert edeceğim?
***
Ner'de akşam or'da sabah olacak
Ben yaşarken güzel gözlerin dolacak
Ben severken seni söyle kim saracak?
Kendime artık neyi dert edeceğim?
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