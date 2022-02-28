Öyle güzelsin ki, tarif edemem Her şeyi unuttum seni sevince Öyle güzelsin ki, tarif edemem Her şeyi unuttum seni sevince *** Ben böyle değildim, ne oldu bana? Ben böyle değildim, ne oldu bana? Sanki yeni doğdum seni sevince Sanki yeni doğdum seni sevince *** Ne dertlerim kaldı, ne de çileler Hepsinden kurtuldum, bak birer birer Ne dertlerim kaldı, ne de çileler Hepsinden kurtuldum, bak birer birer *** İnsan Allah'ından başka ne diler? İnsan Allah'ından başka ne diler? Şimdi çok mutluyum seni sevince Şimdi çok mutluyum seni sevince *** Öyle bir duygu ki, sözlerim yetmez Neşe, huzur doldum seni sevince Öyle bir duygu ki, sözlerim yetmez Neşe, huzur doldum seni sevince *** Yaşamak ne güzel, sevmek ne güzel Yaşamak ne güzel, hayat ne güzel Aşkınla var oldum seni sevince Aşkınla var oldum seni sevince *** Ne dertlerim kaldı, ne de çileler Hepsinden kurtuldum, bak birer birer Ne dertlerim kaldı, ne de çileler Hepsinden kurtuldum, bak birer birer *** İnsan Allah'ından başka ne diler? İnsan Allah'ından başka ne diler? Şimdi çok mutluyum seni sevince