Yeminimdir ecelimdir ölümümdür ayrılık Sana en son kalanımdan hediyem bu pişmanlık *** Kaderin sana aşkı bir kere Sevesin diye ölesin diye Onu sadece göresin diye Ya da zevk için vermiyor *** Yanacaksak aşkımız için Yanalım biraz da ne çıkar? Bugün her şey aşkımız için Deli olma zevkini çıkar *** Yanacaksak aşkımız için Yanalım biraz da ne çıkar? Bugün her şey aşkımız için Deli olma zevkini çıkar *** Yeminimdir ecelimdir ölümümdür ayrılık Sana en son kalanımdan hediyem bu pişmanlık *** Kaderin sana aşkı bir kere Sevesin diye ölesin diye Onu sadece göresin diye Ya da zevk için vermiyor *** Yanacaksak aşkımız için Yanalım biraz da ne çıkar? Bugün her şey aşkımız için Deli olma zevkini çıkar *** Yanacaksak aşkımız için Yanalım biraz da ne çıkar? Bugün her şey aşkımız için Deli olma zevkini çıkar *** Yanacaksak aşkımız için Yanalım biraz da ne çıkar? Bugün her şey aşkımız için Deli olma zevkini çıkar *** Yanacaksak aşkımız için Yanalım biraz da ne çıkar? Beni kalpten anlaman için Daha kaç senem boşa çıkar