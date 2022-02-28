Asla Asla Asla, asla Geri dönemem artık Seni sevemem artık *** Unuttun mu ıstırapla geçen yılları? Lanetlenen bu kaderi ikimiz yazdık Mutluluğa giden yolun kapılarını Öfke ile, inat ile bizler kapattık Mutluluğa giden yolun kapılarını Öfke ile, inat ile bizler kapattık *** Dönmek ne demek? Kaybolan emek Mümkün mü artık sevilip sevmek? Dönmek demek kaybolan emek Anlamsız artık sevilip sevmek *** Asla Asla Asla, asla Geri dönemem artık Seni sevemem artık *** Bundan sonra adını hiç anmayacağım Her gülüşte seni buldum sanmayacağım Öyle zor ki bir düzeni yeniden kurmak Ben bir defa kandım, tekrar kanmayacağım Öyle zor ki alışılan düzeni bozmak Ben bir defa kandım, tekrar kanmayacağım *** Dönmek ne demek? Kaybolan emek Mümkün mü artık sevilip sevmek? Dönmek demek kaybolan emek Anlamsız artık sevilip sevmek *** Asla Asla Asla, asla Geri dönemem artık Seni sevemem artık