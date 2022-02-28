Asla Şarkı Sözleri
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Asla
Asla
Asla, asla
Geri dönemem artık
Seni sevemem artık
***
Unuttun mu ıstırapla geçen yılları?
Lanetlenen bu kaderi ikimiz yazdık
Mutluluğa giden yolun kapılarını
Öfke ile, inat ile bizler kapattık
Mutluluğa giden yolun kapılarını
Öfke ile, inat ile bizler kapattık
***
Dönmek ne demek? Kaybolan emek
Mümkün mü artık sevilip sevmek?
Dönmek demek kaybolan emek
Anlamsız artık sevilip sevmek
***
Asla
Asla
Asla, asla
Geri dönemem artık
Seni sevemem artık
***
Bundan sonra adını hiç anmayacağım
Her gülüşte seni buldum sanmayacağım
Öyle zor ki bir düzeni yeniden kurmak
Ben bir defa kandım, tekrar kanmayacağım
Öyle zor ki alışılan düzeni bozmak
Ben bir defa kandım, tekrar kanmayacağım
***
Dönmek ne demek? Kaybolan emek
Mümkün mü artık sevilip sevmek?
Dönmek demek kaybolan emek
Anlamsız artık sevilip sevmek
***
Asla
Asla
Asla, asla
Geri dönemem artık
Seni sevemem artık