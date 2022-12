Bu şehrin sokaklarında Taşlarında eskidi gençliğim Kaldırımlar arasında Aykırı açan çiçektim *** Bu şehrin sokaklarında Taşlarında eskidi gençliğim Kaldırımlar arasında Aykırı açan çiçektim *** Geçtim bazen hüzzam makamından Geçtim dokuz sekiz ağır roman Şimdi sade kahve kıvamında Her şey eksik, her şey tamam *** Kim bilebilir kimin hâlini? Dil söylemez yüreğin harbini İç hisseder hakikat sırrını Ağırdan al yargını, yâr aman *** Sesimi suya bıraktım Nefesimi semaya İçine her şeyi kattım Şarkılar benzer duaya *** Geçtim bazen hüzzam makamından Geçtim dokuz sekiz ağır roman Şimdi sade kahve kıvamında Her şey eksik, her şey tamam *** Kim bilebilir kimin hâlini? Dil söylemez yüreğin harbini İç hisseder hakikat sırrını Ağırdan al yargını, yâr aman *** Kim bilebilir kimin hâlini? Dil söylemez yüreğin harbini İç hisseder hakikat sırrını Ağırdan al yargını, yâr aman *** Sana benzemiyorum hiç Benzetmeye çalışma Ya olduğum gibi sev ya Küs, bi' daha da barışma